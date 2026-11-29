Il polpo con patate americane è un piatto che combina sapori mediterranei, note agrumate e diverse consistenze. Il polpo, cotto lentamente con sedano, carota e cipolla per preservarne morbidezza e sapore, viene successivamente rosolato in padella fino a ottenere una leggera crosticina esterna. Ad accompagnarlo una crema vellutata di patate americane, preparata con olio extravergine d'oliva, e chips croccanti che aggiungono una componente più consistente. A completare la preparazione interviene una riduzione di succo d'arancia siciliana, che introduce una nota fresca e leggermente acidula, insieme al fondo ristretto di cottura del polpo. Una ricetta equilibrata, nella quale la dolcezza della patata e degli agrumi incontra il gusto deciso del mollusco.
PROFUMI DI SICILIA
Polpo con crema di patate e agrumi: equilibrio tra dolcezza e sapidità
Il polpo cotto lentamente e rosolato in padella incontra una crema vellutata di patate americane, chips croccanti e riduzione di arancia siciliana, in un piatto dalle diverse consistenze
Preparazione
Per il polpo
Pulire accuratamente il polpo e immergerlo in una pentola capiente con acqua fredda, insieme a sedano, carota e cipolla tagliati grossolanamente.
Portare lentamente a ebollizione e cuocere a fuoco dolce per circa 1 ora e 10 minuti, fino a ottenere una carne tenera ma compatta.
Lasciarlo riposare per qualche minuto nella propria acqua di cottura, quindi scolarlo e trasferirlo su un vassoio per farlo raffreddare.
Per il fondo
Filtrare una parte dell'acqua di cottura del polpo e farla ridurre sul fuoco di circa un terzo, fino a ottenere un fondo concentrato.
Per le chips
Tagliare una patata americana a fettine molto sottili con una mandolina. Friggerle in abbondante olio caldo fino a renderle dorate e croccanti. Scolarle su carta assorbente e salarle leggermente.
Per la crema
Lessare le patate americane rimanenti in acqua salata. Una volta cotte, pelarle ancora calde e frullarle con olio extravergine d'oliva fino a ottenere una crema liscia e vellutata.
Per la riduzione di arancia
Spremere le arance e trasferire il succo in un pentolino. Cuocerlo a fuoco lento fino a dimezzarne il volume, quindi lasciarlo raffreddare.
Rosolare il polpo
Tagliare il polpo in porzioni da circa 200 g e rosolarlo in padella con un filo d'olio extravergine d'oliva, fino a ottenere una leggera crosticina esterna.
Impiattare
Distribuire la crema di patate americane sul fondo del piatto, adagiare il polpo rosolato e completare con le chips croccanti. Aggiungere la riduzione di arancia e il fondo ristretto di cottura.
Portare in tavola il piatto caldo o tiepido.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.