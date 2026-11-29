Il polpo con patate americane è un piatto che combina sapori mediterranei, note agrumate e diverse consistenze. Il polpo, cotto lentamente con sedano, carota e cipolla per preservarne morbidezza e sapore, viene successivamente rosolato in padella fino a ottenere una leggera crosticina esterna. Ad accompagnarlo una crema vellutata di patate americane, preparata con olio extravergine d'oliva, e chips croccanti che aggiungono una componente più consistente. A completare la preparazione interviene una riduzione di succo d'arancia siciliana, che introduce una nota fresca e leggermente acidula, insieme al fondo ristretto di cottura del polpo. Una ricetta equilibrata, nella quale la dolcezza della patata e degli agrumi incontra il gusto deciso del mollusco.