Pomodoro col riso croccante: la ricetta romana rivisitata dallo chef Domenico Boschi

Se l’estate ha un profumo e un sapore a tavola, è quello dei pomodori col riso. Questa ricetta tipicamente romana e laziale, rielaborata dallo chef Domenico Boschi del Don Pasquale-Maalot a Roma, trasforma un classico intramontabile in un piatto leggero e sofisticato. Perfetto per una scampagnata, un pic nic chic o una cena estiva sorprendente, questo pomodoro col riso unconventional mantiene il gusto e la golosità della tradizione, aggiungendo un tocco di eleganza e modernità.

Preparazione

Preparazione del Riso Croccante

1 Scaldare l'olio: In un tegame, scaldare i 2 cucchiai di olio EVO e far appassire gli scalogni tritati.

2 Tostare il riso: Aggiungere il riso carnaroli e tostarlo per 3 minuti a fuoco medio, mescolando spesso.

3 Cottura: Cuocere il riso aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale per circa 11 minuti.

4 Mantecatura: Togliere dal fuoco e mantecare il riso con il burro e il parmigiano grattugiato.

5 Condire: Aggiungere l'origano, regolare di sale e pepe.

6 Riposo: Versare il riso in una piccola teglia di alluminio (25x25 cm) foderata con carta da forno. Far riposare 20 minuti, poi coprire con pellicola e riporre in frigo per almeno 1 ora.

Preparazione delle Patate Fondenti:

1 Preparazione: Sciacquare le patate novelle sotto l’acqua fredda, condirle con sale, pepe, rosmarino, e l’aglio in camicia leggermente schiacciato.

2 Cottura: Cuocere in forno preriscaldato a 170°C per circa 1 ora, finché non saranno ben morbide.

3 Schicciatura: Passare le patate allo schiacciapatate e stenderle in una seconda teglia di alluminio (25x25 cm) foderata con carta da forno.

4 Riposo: Lasciare raffreddare e riporre in frigo per almeno 15 minuti, coprendo con pellicola.

Preparazione del Ristretto di Pomodoro:

1 Estrarre il succo: Passare i pomodori grappolo tagliati a metà nell'estrattore.

2 Riduzione: Recuperare il succo e farlo ridurre sul fuoco in un pentolino finché ne rimarrà circa 1/3. Mettere da parte.

Preparazione dei Pomodori Confit:

1 Preparazione: Dividere a metà i datterini gialli e rossi.

2 Condimento: Condirli con zucchero di canna, sale, pepe e olio.



3 Cottura: Cuocere in forno a 150°C per circa 1 ora, finché non saranno ben appassiti.

Montaggio del Piatto

1 Preparazione del riso: Recuperare il riso dal frigo e preriscaldare il forno a 250°C con il grill.

2 Grigliatura: Abbrustolire il riso su una teglia da entrambi i lati fino a che sarà ben dorato.

3 Glassa e montaggio: Glassare il riso con il ristretto di pomodoro e adagiarvi sopra il fondente di patate.

4 Finalizzazione: Passare tutto in forno per 2 minuti.