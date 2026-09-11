Ravioli ripieni di Amatriciana con crema di Pecorino Romano DOP

La tradizione romana si reinventa in un piatto raffinato e sorprendente firmato da Matteo Piana. Il raviolo racchiude tutta l’intensità dell’Amatriciana grazie a un ripieno ricco di guanciale croccante e salsa di pomodoro San Marzano, trasformato in una farcia compatta e saporita. All’esterno, una sottile sfoglia di pasta fresca fatta a mano custodisce il cuore del piatto, mentre una vellutata crema di Pecorino Romano DOP e pepe nero richiama i profumi inconfondibili della Cacio e Pepe.