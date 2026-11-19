La ricciola marinata alla salvia e limone è un antipasto di pesce che abbina delicatezza, freschezza e note aromatiche. Il filetto viene lasciato in infusione in una salamoia profumata con zest di limone, quindi aromatizzato con polvere di salvia e lavorato in forma di medaglione. A completare il piatto è una ceviche di pera, arricchita da cipolla rossa, zenzero e pepe di Timut, che introduce una componente fruttata e leggermente speziata. Le perle di tapioca, condite con olio all’aneto, aggiungono una consistenza particolare, mentre le sfere di pera, i fiori di borragine e le foglie di aneto definiscono la presentazione. Il risultato è un piatto raffinato, nel quale la sapidità della ricciola incontra la freschezza degli agrumi, la dolcezza della frutta e le sfumature erbacee delle erbe aromatiche.