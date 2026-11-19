La ricciola marinata alla salvia e limone è un antipasto di pesce che abbina delicatezza, freschezza e note aromatiche. Il filetto viene lasciato in infusione in una salamoia profumata con zest di limone, quindi aromatizzato con polvere di salvia e lavorato in forma di medaglione. A completare il piatto è una ceviche di pera, arricchita da cipolla rossa, zenzero e pepe di Timut, che introduce una componente fruttata e leggermente speziata. Le perle di tapioca, condite con olio all’aneto, aggiungono una consistenza particolare, mentre le sfere di pera, i fiori di borragine e le foglie di aneto definiscono la presentazione. Il risultato è un piatto raffinato, nel quale la sapidità della ricciola incontra la freschezza degli agrumi, la dolcezza della frutta e le sfumature erbacee delle erbe aromatiche.
ELEGANZA DI MARE
Ricciola marinata e ceviche di pera: la ricetta per un antipasto di pesce raffinato
Ricciola marinata con salvia e limone, accompagnata da ceviche di pera al pepe di Timut e perle di tapioca all’aneto. Un antipasto di pesce fresco e raffinato, tra note agrumate, fruttate ed erbacee
Preparazione
Per la ricciola marinata
Preparare la salamoia portando a bollore l’acqua con il sale e le zest di limone, spegnere e lasciare in infusione per 30 minuti. Filtrare e raffreddare. Tagliare la ricciola a parallelepipedi stretti e lunghi e immergerla nella salamoia per un’ora.
Scolare, asciugare, cospargere con polvere di salvia e riallineare i filetti a formare un cilindro. Chiudere con pellicola e
abbattere la temperatura per facilitarne il taglio, quindi ricavare fette di 1,5 cm.
Per la ceviche di pera
Unire tutti gli ingredienti tranne la gomma xantana, mettere sottovuoto e lasciare marinare per un’ora. Frullare il liquido ottenuto con la gomma xantana per addensare la salsa.
Per le perle di tapioca
Preparare un olio all’aneto frullando l’aneto con gli oli e riscaldando il composto fino a 70°C, filtrare. Cuocere la tapioca in acqua salata per 10 minuti, raffreddare e immergere nell’olio all’aneto.
Assemblaggio e finitura
Lucidare il medaglione di ricciola con un filo d’olio e posizionarlo al centro del piatto. Ricavare sfere di pera con uno scavino e disporle intorno alla ricciola insieme alle perle di tapioca, aggiungere foglie di aneto e i fiori di borragine.
Completare con qualche goccia di olio all’aneto nella salsa.
Questa ricetta è tratta da “La guida del Mercato Ittico Milano - IL PESCE A MILANO 2026”, curata da Simona Cortopassi ed edita da Multiverso di Mario Cucci.