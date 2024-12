La ricetta per le feste dell'Avocado mousse

La ricetta dell'Avocado mousse presentata dall’Organizzazione Mondiale dell’Avocado per le feste natalizie. Fresca, leggera e veloce da preparare, perfetta come antipasto o finger food.

Preparazione 1 Sbucciare l’avocado, rimuovere il nocciolo e tagliarlo a pezzettini.

2 Togliere le foglie di basilico dai gambi.

3 Mettere gli ingredienti nel frullatore.

4 Aggiungere la panna o simili, il succo di limone, sale e cumino a piacere.

5 Frullare fino ad ottenere una consistenza cremosa.

6 Versare nei bicchieri trasparenti (utilizzando la Sac a Poche).

7 Decorare a scelta.

Attrezzatura 1 Frullatore 2 Sac a poche 3 Bicchieri trasparenti

L’avocado, combinato con basilico fresco, panna e un tocco di limone, dà vita a una crema vellutata e saporita, arricchita dal profumo del cumino. Servita in bicchieri trasparenti e decorata con pomodorini, micro-ortaggi o fiori commestibili, è un piatto semplice ma di grande effetto. Ideale per chi cerca un’opzione vegetariana e raffinata, pronta in soli 10 minuti.