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Giovedì 5 novembre 202610:30119.528 articoli pubblicati

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FINGER FOOD

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Ricetta per un aperitivo semplice: Patatine di polenta e Gorgonzola DOP

Patatine di polenta dorate al forno, aromatizzate con timo e pepe, accompagnate da una salsa cremosa al Gorgonzola DOP e panna. Un antipasto sfizioso, ideale per aperitivi e momenti di condivisione

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo totale: 40 minuti
Calorie: 315 kcal per porzione
05 novembre 2026 alle ore 10:30

Le patatine di polenta con salsa al Gorgonzola DOP sono uno sfizioso antipasto, ideale da servire come finger food o da condividere durante un aperitivo. La polenta cotta viene tagliata a bastoncini, condita con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e timo, quindi cotta in forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante.

Preparazione

1

Tagliate le fette di polenta ricavando dei bastoncini.

2

Trasferiteli su una teglia rivestita di carta for-no e unite un filo d’olio evo, sale, pepe e timo.

3

Fate cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti.

4

Nel frattempo preparate la salsa al Gorgonzola DOP.

5

In un pentolino scaldate a fuoco medio la panna, una volta calda unite il Gorgonzola DOP e un pizzico di pepe.

6

Mescolate fino ad ottenere una salsa omogenea.

7

Servite le patatine di polenta calde da intingere nella salsa al Gorgonzola DOP.

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A completare la preparazione è una salsa cremosa a base di Gorgonzola DOP e panna fresca, dal gusto intenso e avvolgente, perfetta per accompagnare le patatine e creare un piacevole contrasto di consistenze. Una ricetta semplice e versatile, che permette di valorizzare la polenta con un condimento ricco e saporito.

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Alberto Lupini

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