Le patatine di polenta con salsa al Gorgonzola DOP sono uno sfizioso antipasto, ideale da servire come finger food o da condividere durante un aperitivo. La polenta cotta viene tagliata a bastoncini, condita con olio extravergine d'oliva, sale, pepe e timo, quindi cotta in forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante.
FINGER FOOD
Ricetta per un aperitivo semplice: Patatine di polenta e Gorgonzola DOP
Patatine di polenta dorate al forno, aromatizzate con timo e pepe, accompagnate da una salsa cremosa al Gorgonzola DOP e panna. Un antipasto sfizioso, ideale per aperitivi e momenti di condivisione
Preparazione
Tagliate le fette di polenta ricavando dei bastoncini.
Trasferiteli su una teglia rivestita di carta for-no e unite un filo d’olio evo, sale, pepe e timo.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti.
Nel frattempo preparate la salsa al Gorgonzola DOP.
In un pentolino scaldate a fuoco medio la panna, una volta calda unite il Gorgonzola DOP e un pizzico di pepe.
Mescolate fino ad ottenere una salsa omogenea.
Servite le patatine di polenta calde da intingere nella salsa al Gorgonzola DOP.
A completare la preparazione è una salsa cremosa a base di Gorgonzola DOP e panna fresca, dal gusto intenso e avvolgente, perfetta per accompagnare le patatine e creare un piacevole contrasto di consistenze. Una ricetta semplice e versatile, che permette di valorizzare la polenta con un condimento ricco e saporito.