Spaghettoni ai tre pomodori di Massimo Piccolo

Spaghettoni ai tre pomodori

Gli iconici Spaghettoni del Pastificio Felicetti ai tre pomodori dello chef Massimo Piccolo sono un piatto classico ma di grande ricerca e con una "Materia Prima" con le maiuscole. I pomodori impiegati per la salsa vanno dal piennolo al datterino fino al pachino, in questo piatto ogni ingrediente ha una bella storia da raccontare e un gusto personale da mettere al servizio della portata. Dalla pasta selezionata in uno dei pastifici più importanti d’Italia, fino ai tre pomodori, protagonisti del piatto, che vengono inseriti in momenti separati nella ricetta per cercare l’armonia perfetta senza che nessun sapore prevalga sull’altro. Così ogni dolcezza e ogni acidità trova il proprio spazio, completandosi, e andando a elevare uno dei piatti più famosi e rappresentativi della cucina italiana nel mondo: la pasta al pomodoro. Una foglia di basilico e un giro d’olio chiudono quest’opera di “pasta e magia” citando la felliniana frase che rende onore a tutta una tradizione di amore per la tavola, ossia “La vita è una combinazione di pasta e magia” dove l'incanto lo fa nascere chi sa valorizzare la pasta in modo unico, come lo chef Piccolo. Parmigiano sì o no? A discrezione del cliente, ma essendo lo chef un purista del prodotto consiglia di assaporarlo senza altre distrazioni, almeno la prima volta.

Ingredienti per 4 persone:

g 180 di spaghettoni Felicetti

g 10 di aglio

g 120 di pomodorini del Piennolo

g 120 pomodorini gialli della valle Telesina

g 120 di pomodorini pachino

8 foglie di basilico

Sale fino qb

ml 90 di Olio extravergine di oliva

Preparazione

Tuffare i pomodori pachino in acqua bollente per otto minuti, tagliarli in due parti e pelarli. Mettere da parte. In una larga padella mettere l’olio e l’aglio. Quando sarà imbiondito togliere l’aglio dalla padella e unire due foglie di basilico. Aggiungere il pomodoro del Piennolo, dopo un minuto unire il pomodoro giallo e dopo un altro minuto i pomodori pachino. Lasciare cuocere insieme i pomodori per circa otto minuti aggiungendo il restante basilico e il sale. Scolare gli spaghettoni ancora al dente e finire la cottura per due minuti nella salsa in modo che il tutto si amalgami bene. Unire un filo di olio e servire immediatamente.

