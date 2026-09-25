Stupisci i tuoi ospiti con questa ricetta scenografica al cioccolato e ciliegie

La Foresta Nera scomposta reinterpreta in chiave contemporanea il celebre abbinamento di cioccolato, panna e ciliegie. La sablée al cacao, croccante e friabile, incontra la morbidezza della namelaka al cioccolato fondente e la componente fruttata delle ciliegie sciroppate. A completare il dessert, la leggerezza della panna spray, utilizzata per creare ciuffi soffici e un impiattamento essenziale ma scenografico.