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Venerdì 25 settembre 202610:30118.851 articoli pubblicati

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CONTRASTI GOLOSI

Immagine ricetta

Stupisci i tuoi ospiti con questa ricetta scenografica al cioccolato e ciliegie

La Foresta Nera scomposta unisce sablée al cacao, namelaka al cioccolato fondente, ciliegie sciroppate e panna spray. Un dessert contemporaneo, semplice e veloce, che gioca su consistenze e contrasti

Tipologia Cucina: Pasticceria contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 450 kcal per porzione
25 settembre 2026 alle ore 10:30

La Foresta Nera scomposta reinterpreta in chiave contemporanea il celebre abbinamento di cioccolato, panna e ciliegie. La sablée al cacao, croccante e friabile, incontra la morbidezza della namelaka al cioccolato fondente e la componente fruttata delle ciliegie sciroppate. A completare il dessert, la leggerezza della panna spray, utilizzata per creare ciuffi soffici e un impiattamento essenziale ma scenografico. 

Preparazione

1

Taglia la sablée a pezzetti irregolari e disponila a mezzaluna sul piatto. 

2

Aggiungi Panna Spray e la namelaka formando dei ciuffi. 

3

Completa con le ciliegie ben sgocciolate e una spolverata di sablée sbriciolata.

Una proposta semplice e rapida da realizzare, pensata per valorizzare consistenze e contrasti in un dessert dall'estetica moderna.

Per scoprire altre ricette, scarica il ricettario "Collezione Autunno-Inverno" e lasciati ispirare da nuove proposte dedicate alla caffetteria, ai dessert e ai cocktail. Debic Panna Spray: perfetta, semplicemente. Dal 1972.

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Tag

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Alberto Lupini

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