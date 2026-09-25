La Foresta Nera scomposta reinterpreta in chiave contemporanea il celebre abbinamento di cioccolato, panna e ciliegie. La sablée al cacao, croccante e friabile, incontra la morbidezza della namelaka al cioccolato fondente e la componente fruttata delle ciliegie sciroppate. A completare il dessert, la leggerezza della panna spray, utilizzata per creare ciuffi soffici e un impiattamento essenziale ma scenografico.
CONTRASTI GOLOSI
Stupisci i tuoi ospiti con questa ricetta scenografica al cioccolato e ciliegie
La Foresta Nera scomposta unisce sablée al cacao, namelaka al cioccolato fondente, ciliegie sciroppate e panna spray. Un dessert contemporaneo, semplice e veloce, che gioca su consistenze e contrasti
Preparazione
Taglia la sablée a pezzetti irregolari e disponila a mezzaluna sul piatto.
Aggiungi Panna Spray e la namelaka formando dei ciuffi.
Completa con le ciliegie ben sgocciolate e una spolverata di sablée sbriciolata.
Una proposta semplice e rapida da realizzare, pensata per valorizzare consistenze e contrasti in un dessert dall'estetica moderna.
Per scoprire altre ricette, scarica il ricettario "Collezione Autunno-Inverno" e lasciati ispirare da nuove proposte dedicate alla caffetteria, ai dessert e ai cocktail. Debic Panna Spray: perfetta, semplicemente. Dal 1972.