Le Tagliatelle artigianali mare e monti sono un piatto che unisce sapori autentici e genuini della terra e del mare, creando un'esperienza culinaria raffinata e gustosa. Questo primo piatto è perfetto per chi ama i sapori intensi e bilanciati: i funghi cardoncelli, con il loro gusto deciso, si sposano alla perfezione con la dolcezza delle code di gamberi e la freschezza dei pomodorini datterini. Il tocco aromatico del lime e del prezzemolo completa la ricetta, rendendola ideale per un pranzo in famiglia o una cena con amici.

Preparazione 1 Per prima cosa, dopo averli lavati, tagliate i funghi cardoncelli. 2 Preriscaldate un saltiere e aggiungete dell’olio evo, uno spicchio di aglio in camicia e versare i funghi. Una volta cotti, toglieteli dalla fonte di calore e aggiungete il prezzemolo tritato. 3 Preriscaldate un altro saltiere e aggiungete dell’olio evo, uno spicchio di aglio in camicia, le code di gamberi precedentemente pulite e i pomodorini datterini tagliati a metà. 4 Una volta rosolate le code di gamberi, grattugiate la buccia del lime e aggiungete il fondo di gamberi. 5 Mettete ora in cottura le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolatele e versatele nel saltiere contenete le code di gamberi e i pomodorini datterini. Aggiungere i funghi cardoncelli, il prezzemolo tritato e un filo di olio a crudo. 6 Impiattare e decorare con gli ingredienti utilizzati nella ricetta.

Questa ricetta, con il suo connubio di mare e montagna, non solo soddisfa il palato, ma regala anche un momento di convivialità e piacere a chiunque abbia la fortuna di gustarla. Buon appetito!