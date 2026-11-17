The Interactive Sphere è un dessert scenografico pensato per trasformare il momento del servizio in un'esperienza coinvolgente. Una sfera di cioccolato bianco senza lattosio, colorata d'oro alimentare, racchiude una bavarese allo zenzero con un cuore agrumato di limone e zenzero. All'esterno, un crumble al cacao aggiunge una nota croccante e leggermente amara, creando un contrasto con la dolcezza del cioccolato e la freschezza della componente agrumata.
MAGIA AL DESSERT
The Interactive Sphere: sfera al cioccolato bianco con bavarese allo zenzero e limone
Una sfera dorata di cioccolato bianco racchiude una bavarese allo zenzero e un cuore al limone. Il guscio si apre al tavolo con una salsa calda alla vaniglia, svelando il dessert
Preparazione
Sfera al Cioccolato Bianco
Temperare il cioccolato bianco. Realizzare due semisfere utilizzando stampi in policarbonato. Lasciare cristallizzare. Unire le due metà mediante una leggera fonte di calore. Colorare con spray oro alimentare. Conservare in ambiente asciutto.
Cuore Limone e Zenzero
Miscelare pectina e zucchero. Scaldare il succo di limone con lo zenzero. Aggiungere la miscela di zucchero e pectina.
Portare a bollore per 1 minuto. Filtrare. Colare in piccoli stampi semisferici. Congelare completamente.
Bavarese allo Zenzero
Portare latte e panna a sfiorare il bollore con lo zenzero. Lasciare in infusione per 20 minuti e poi filtrare. Miscelare tuorli e zucchero. Versare i liquidi caldi sui tuorli. Cuocere fino a 82°C.
Aggiungere la gelatina idratata. Raffreddare fino a 28-30°C. Incorporare la panna semi-montata. Utilizzare immediatamente.
Crumble al Cacao
Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto sabbioso. Distribuire su una teglia. Cuocere a 160°C per circa 15 minuti. Raffreddare.
Salsa Calda alla Vaniglia
Portare latte, panna e vaniglia a sfiorare il bollore. Versare sul cioccolato bianco. Emulsionare. Conservare a circa 55-60°C fino al servizio.
Composizione
Riempire metà sfera con la bavarese allo zenzero. Inserire il cuore congelato al limone e zenzero. Coprire con altra bavarese. Chiudere la sfera. Conservare in congelatore fino all'utilizzo.
Impiattamento
Distribuire il crumble al cacao al centro del piatto. Posizionare la sfera dorata sopra il crumble. Decorare con cubetti di zenzero candito e germogli. Al tavolo versare la salsa calda alla vaniglia direttamente sulla sfera.
A completare il dessert è una salsa calda alla vaniglia, preparata con latte e panna senza lattosio, che viene versata direttamente sulla sfera al tavolo, sciogliendone il guscio e rivelandone il contenuto. Una preparazione che unisce tecnica di pasticceria, contrasti aromatici e presentazione scenografica.