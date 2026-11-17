The Interactive Sphere è un dessert scenografico pensato per trasformare il momento del servizio in un'esperienza coinvolgente. Una sfera di cioccolato bianco senza lattosio, colorata d'oro alimentare, racchiude una bavarese allo zenzero con un cuore agrumato di limone e zenzero. All'esterno, un crumble al cacao aggiunge una nota croccante e leggermente amara, creando un contrasto con la dolcezza del cioccolato e la freschezza della componente agrumata.