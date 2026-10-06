Torta salata ai formaggi: la ricetta svuotafrigo con Gorgonzola Dop

Una torta salata dal gusto ricco e cremoso, racchiusa in una friabile frolla al Parmigiano Reggiano Dop. Il ripieno unisce ricotta, provola e Parmigiano, completato dal carattere deciso del Gorgonzola Dop. Le erbe aromatiche e il pepe nero aggiungono freschezza e profumo, mentre la cottura in forno dona alla superficie una piacevole doratura.