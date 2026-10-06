Una torta salata dal gusto ricco e cremoso, racchiusa in una friabile frolla al Parmigiano Reggiano Dop. Il ripieno unisce ricotta, provola e Parmigiano, completato dal carattere deciso del Gorgonzola Dop. Le erbe aromatiche e il pepe nero aggiungono freschezza e profumo, mentre la cottura in forno dona alla superficie una piacevole doratura.
GUSTO INTENSO
Torta salata ai formaggi: la ricetta svuotafrigo con Gorgonzola Dop
Torta salata con frolla al Parmigiano Reggiano Dop e ripieno cremoso di ricotta, provola e Gorgonzola Dop. Una preparazione dal gusto intenso, arricchita da erbe aromatiche e pepe nero, ideale da servire tiepida
Preparazione
Iniziate con la preparazione della frolla salata. In un mixer unite 350 gr di farina 00, 180 gr di burro tagliato a cubetti, un pizzico di sale, 2 uova ed 50 gr di Parmigiano Reggiano Dop. Frullate tutto fino ad ottenere delle briciole.
Trasferite l’impasto su un tagliere infarinato ed impastate velocemente. Create un panetto, ricopritelo con la pellicola e tenetelo in frigo 1 ora.
Nel frattempo in una ciotola unite 400 gr di ricotta, 100 gr di provola, 30 gr di Parmigiano Reggiano Dop e 2 uova. Aggiustate di sale, pepe ed erbe aromatiche. Mescolate bene.
Lavorate la frolla su una spianatoia infarinata e stendetela con un matterello. Trasferitela su una teglia precedentemente imburrata e infarinata. Eliminate l’impasto in eccesso e bucherellate il fondo con una forchetta.
Versate il composto di ricotta al centro, guarnite con 150 gr di Gorgonzola Dop.
Unite qualche fogliolina di erba aromatica ed una macinata di pepe nero. Con l’impasto della frolla avanzata realizzate delle strisce e guarnite la torta.
Spennellatele la frolla con un uovo sbattuto e fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. Servite tiepida.
Da servire tiepida, è ideale come antipasto, per un buffet o come proposta sfiziosa da condividere.