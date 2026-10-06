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Martedì 6 ottobre 202610:30119.029 articoli pubblicati

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GUSTO INTENSO

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Torta salata ai formaggi: la ricetta svuotafrigo con Gorgonzola Dop

Torta salata con frolla al Parmigiano Reggiano Dop e ripieno cremoso di ricotta, provola e Gorgonzola Dop. Una preparazione dal gusto intenso, arricchita da erbe aromatiche e pepe nero, ideale da servire tiepida

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 2 ore
Tempo di cottura: 30 minuti
Tempo totale: 2 ore e 30 minuti
Calorie: 560 kcal per porzione
06 ottobre 2026 alle ore 10:30

Una torta salata dal gusto ricco e cremoso, racchiusa in una friabile frolla al Parmigiano Reggiano Dop. Il ripieno unisce ricotta, provola e Parmigiano, completato dal carattere deciso del Gorgonzola Dop. Le erbe aromatiche e il pepe nero aggiungono freschezza e profumo, mentre la cottura in forno dona alla superficie una piacevole doratura.

Preparazione

1

Iniziate con la preparazione della frolla salata. In un mixer unite 350 gr di farina 00, 180 gr di burro tagliato a cubetti, un pizzico di sale, 2 uova ed 50 gr di Parmigiano Reggiano Dop. Frullate tutto fino ad ottenere delle briciole.

2

Trasferite l’impasto su un tagliere infarinato ed impastate velocemente. Create un panetto, ricopritelo con la pellicola e tenetelo in frigo 1 ora.

3

Nel frattempo in una ciotola unite 400 gr di ricotta, 100 gr di provola, 30 gr di Parmigiano Reggiano Dop e 2 uova. Aggiustate di sale, pepe ed erbe aromatiche. Mescolate bene.

4

Lavorate la frolla su una spianatoia infarinata e stendetela con un matterello. Trasferitela su una teglia precedentemente imburrata e infarinata. Eliminate l’impasto in eccesso e bucherellate il fondo con una forchetta.

5

Versate il composto di ricotta al centro, guarnite con 150 gr di Gorgonzola Dop.

6

Unite qualche fogliolina di erba aromatica ed una macinata di pepe nero. Con l’impasto della frolla avanzata realizzate delle strisce e guarnite la torta.

7

Spennellatele la frolla con un uovo sbattuto e fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. Servite tiepida.

Da servire tiepida, è ideale come antipasto, per un buffet o come proposta sfiziosa da condividere.

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Alberto Lupini

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