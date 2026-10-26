Il pasticcio di pasta fredda al forno con Gorgonzola DOPè una preparazione che recupera la pasta con olive e pomodorini trasformandola in un piatto gratinato, cremoso e ricco di sapore. La pasta viene alternata a strati di besciamella al Gorgonzola DOP, preparata con latte, burro e farina, che avvolge gli ingredienti con la sua consistenza vellutata e il gusto caratteristico del formaggio erborinato. Le noci tritate aggiungono una nota croccante, mentre il pangrattato favorisce la formazione di una superficie dorata durante la cottura in forno. Il Gorgonzola DOP a cubetti completa la gratinatura, regalando ulteriore intensità al piatto.
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Una seconda vita per la pasta avanzata: al forno con Gorgonzola DOP, olive e pomodorini
Il pasticcio di pasta fredda al forno con Gorgonzola DOP unisce pasta con olive e pomodorini, besciamella cremosa, noci e una gratinatura dorata. Una ricetta sfiziosa, completata da basilico fresco
Preparazione
In una casseruola fate sciogliere il burro, fuori dal fuoco unite la farina e mescolate bene con una frusta. Tornate sul fuoco e fate cuocere.
Unite il latte caldo continuando a mescolare. Una volta ottenuta una consistenza cremosa unite un pizzico di sale ed il Gorgonzola DOP.
Mescolate fino a quando si sarà sciolto completamente. Tenete da parte.
In una teglia da forno versate uno strato di besciamella al Gorgonzola DOP, fate un primo strato con la pasta e unite le noci tritate.
Proseguite fino all’esaurimento degli ingredienti.
Cospargete la pasta con del pan grattato e del Gorgonzola DOP a cubetti.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti.
Servite tiepida guarnendo con del basilico fresco.
Servito tiepido e guarnito con basilico fresco, questo pasticcio è una soluzione versatile per valorizzare la pasta avanzata e portare in tavola una ricetta pratica, adatta sia al pranzo in famiglia sia a un pasto informale.