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Lunedì 26 ottobre 202610:30119.352 articoli pubblicati

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Una seconda vita per la pasta avanzata: al forno con Gorgonzola DOP, olive e pomodorini

Il pasticcio di pasta fredda al forno con Gorgonzola DOP unisce pasta con olive e pomodorini, besciamella cremosa, noci e una gratinatura dorata. Una ricetta sfiziosa, completata da basilico fresco

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo Piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20 minuti
Tempo totale: 40 minuti
Calorie: 560 kcal per porzione
26 ottobre 2026 alle ore 10:30

Il pasticcio di pasta fredda al forno con Gorgonzola DOPè una preparazione che recupera la pasta con olive e pomodorini trasformandola in un piatto gratinato, cremoso e ricco di sapore. La pasta viene alternata a strati di besciamella al Gorgonzola DOP, preparata con latte, burro e farina, che avvolge gli ingredienti con la sua consistenza vellutata e il gusto caratteristico del formaggio erborinato. Le noci tritate aggiungono una nota croccante, mentre il pangrattato favorisce la formazione di una superficie dorata durante la cottura in forno. Il Gorgonzola DOP a cubetti completa la gratinatura, regalando ulteriore intensità al piatto. 

Preparazione

1

In una casseruola fate sciogliere il burro, fuori dal fuoco unite la farina e mescolate bene con una frusta. Tornate sul fuoco e fate cuocere.

2

Unite il latte caldo continuando a mescolare. Una volta ottenuta una consistenza cremosa unite un pizzico di sale ed il Gorgonzola DOP.

3

Mescolate fino a quando si sarà sciolto completamente. Tenete da parte.

4

In una teglia da forno versate uno strato di besciamella al Gorgonzola DOP, fate un primo strato con la pasta e unite le noci tritate.

5

Proseguite fino all’esaurimento degli ingredienti.

6

Cospargete la pasta con del pan grattato e del Gorgonzola DOP a cubetti.

7

Fate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti.

8

Servite tiepida guarnendo con del basilico fresco.

Servito tiepido e guarnito con basilico fresco, questo pasticcio è una soluzione versatile per valorizzare la pasta avanzata e portare in tavola una ricetta pratica, adatta sia al pranzo in famiglia sia a un pasto informale.

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Alberto Lupini

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