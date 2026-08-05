Gli uramaki con Speck Alto Adige Igp rappresentano un perfetto punto d'incontro tra la tradizione culinaria giapponese e i sapori autentici dell'Alto Adige. In questa ricetta firmata da Julia Morat (PassioneCooking), l'involucro di riso aromatizzato racchiude un ripieno cremoso e fruttato a base di mango, avocado e formaggio spalmabile, avvolto dalla sapidità decisa dello Speck Igp.
SUSHI ALTOATESINO
Uramaki con Speck Alto Adige Igp, mango e avocado: la ricetta fusion
Gli uramaki con Speck Alto Adige Igp fondono la tradizione del sushi giapponese con i sapori tirolesi. Riso, mango, avocado e formaggio spalmabile si uniscono al sapore dello speck in un roll originale
Preparazione
Per preparare gli uramaki con Speck Alto Adige Igp, iniziate cuocendo il riso, in quanto dovrà raffreddarsi prima di procedere.
Lavate il riso più volte in una ciotola con acqua fredda, strofinandolo tra le mani e cambiando l’acqua più volte per eliminare tutto l’amido. Quando l’acqua risulterà limpida, sarà pronto. A questo punto trasferitelo nella pentola con l’acqua indicata - rapporto 1:1 - e portate a bollore con il coperchio. Appena bolle, abbassate il fuoco e lasciate cuocere dolcemente per 10 minuti, senza togliere il coperchio. Trascorsi 10 minuti, sempre senza togliere il coperchio, spegnete il fuoco e lasciate riposare per 10 minuti.
Nel frattempo preparate il condimento per il riso. Mettete l’aceto e il sale in un pentolino e portate a bollore mescolando, affinché il sale si sciolga. Togliete quindi dal fuoco, unite lo zucchero e mescolate per farlo sciogliere.
Quando avrete preparato tutti gli ingredienti per il ripieno e il riso si sarà raffreddato, potete comporre gli uramaki.
Adagiate il makisu avvolto in una pellicola sul piano di lavoro e ponete un foglio di alga nori sopra il vostro makisu. Con le mani bagnate prendete del riso e adagiatelo sull’alga nori. Distribuitelo uniformemente su tutto il foglio di alga nori con l’aiuto della punta delle dita, senza schiacciarlo troppo. Lo strato di riso non dovrà essere molto spesso. Cospargete il riso con semi di sesamo. Sollevate delicatamente l’alga nori, e capovolgete il tutto, in modo che il riso sia a contatto con il makisu e l’alga nori rivolta verso di voi. Spalmate tutta la superficie dell’alga nori con il formaggio spalmabile, mettete poi 3 fette di Speck Alto Adige IGP, lasciando uno spazioo di ca. 1 cm sul bordo superiore. Aggiungete una fila di bastoncini di mango o avocado lungo il bordo inferiore. Sollevate la stuoia dalla parte bassa e arrotolate l’uramaki verso l’ interno. Una volta formato il rotolo, premete bene per compattare
Aprite la stuoia, prendete l’uramaki e trasferitelo su un tagliere. Con un coltello bagnato tagliatelo a metà. Le due metà dovranno essere nuovamente divise a metà, in modo da ottenere 4 pezzi. Infine tagliate ulteriormente a metà i 4 pezzi, in modo da ottenere 8 pezzi. Procedete allo stesso modo per gli uramaki restanti.
Una volta pronti tutti gli uramaki, poneteli su un vassoio o su dei piatti, decorateli con il crescione e servite con salsa di soia.
Il gioco di consistenze tra la morbiezza del frutto, la freschezza del formaggio e la nota affumicata dei salumi rende questo roll ideale per un aperitivo originale o una cena etnica con un tocco locale. La preparazione richiede cura nella cottura del riso e nella stesura del rotolo, offrendo un'esperienza gastronomica bilanciata, moderna e visivamente scenografica.