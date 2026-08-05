Uramaki con Speck Alto Adige Igp, mango e avocado: la ricetta fusion

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Adagiate il makisu avvolto in una pellicola sul piano di lavoro e ponete un foglio di alga nori sopra il vostro makisu. Con le mani bagnate prendete del riso e adagiatelo sull’alga nori. Distribuitelo uniformemente su tutto il foglio di alga nori con l’aiuto della punta delle dita, senza schiacciarlo troppo. Lo strato di riso non dovrà essere molto spesso. Cospargete il riso con semi di sesamo. Sollevate delicatamente l’alga nori, e capovolgete il tutto, in modo che il riso sia a contatto con il makisu e l’alga nori rivolta verso di voi. Spalmate tutta la superficie dell’alga nori con il formaggio spalmabile, mettete poi 3 fette di Speck Alto Adige IGP, lasciando uno spazioo di ca. 1 cm sul bordo superiore. Aggiungete una fila di bastoncini di mango o avocado lungo il bordo inferiore. Sollevate la stuoia dalla parte bassa e arrotolate l’uramaki verso l’ interno. Una volta formato il rotolo, premete bene per compattare