Vitello tonnato, la ricetta di Daniele Roppo: il segreto è la cottura a 65 °C

Il Vitello Tonnato dello chef Daniele Roppo, del ristorante Il Marchese, è una versione elegante e cremosa di un grande classico della cucina italiana. La noce di vitello viene prima rosolata con aglio, rosmarino e salvia, quindi cotta lentamente fino a raggiungere i 65 °C al cuore, per mantenere la carne morbida e succosa.