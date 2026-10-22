Zucca, castagne e cioccolato: il dessert stellato di Andrea Pasqualucci

La zucca, tagliata in sottili dischi e cotta delicatamente al vapore, avvolge una farcia morbida a base di castagne, panna, vaniglia e Armagnac. Il cremoso al caramello e la salsa mou aggiungono rotondità e intensità, mentre il sorbetto al cioccolato fondente al 70%, arricchito con Armagnac, introduce una nota amara che bilancia la componente zuccherina. A completare il piatto contribuiscono le meringhe svizzere, le tuile al cacao, i marron glacé e le foglioline di senape, che aggiungono croccantezza, volume e un accento vegetale. Il risultato è un dessert contemporaneo di ispirazione autunnale, in cui la zucca e le castagne diventano protagoniste di un raffinato gioco di contrasti.