I raviolini di zucca con ripieno di castagne e Armagnac, cremoso al caramello e sorbetto al cioccolato sono un dessert d'autore firmato dallo chef Andrea Pasqualucci del ristorante MOMA di Roma, una stella Michelin. La ricetta combina ingredienti e consistenze differenti in una composizione che alterna dolcezza, note tostate e sfumature aromatiche.
AUTUNNO DOLCE
Zucca, castagne e cioccolato: il dessert stellato di Andrea Pasqualucci
Raviolini di zucca ripieni di castagne e Armagnac incontrano cremoso al caramello, salsa mou e sorbetto al cioccolato fondente. Un dessert d'autore di Andrea Pasqualucci, chef del MOMA di Roma
Preparazione
Per la meringa svizzera
Preparare la meringa svizzera inserendo tutti gli ingredienti in un pentolino, portare delicatamente a 60°C, trasferire in planetaria e con le fruste montare il composto fino a ottenere una meringa stabile. Trasferire in sac a poche e dressare sul tappetino Silpat piccole meringhe. Lasciare essiccare in forno a 70 °C per tutta la notte.
Per il cremoso al caramello
Versare in un pentolino dai bordi alti lo zucchero di canna e mettere sul fuoco per ottenere un caramello. Aggiungere gradualmente la panna bollente e lasciare cuocere fino a quando il composto non avrà raggiunto la consistenza desiderata.
Lasciare raffreddare, aggiungere i tuorli e rimettere sul fuoco portando dolcemente alla temperatura di 84°C. Incorporare la gelatina precedentemente reidratata, aggiungere il burro di cacao ed emulsionare. Filtrare il composto e lasciarlo riposare in frigorifero a rassodare per almeno 6 ore.
Per la salsa mou
Versare in un pentolino dai bordi alti lo zucchero e mettere sul fuoco per ottenere un caramello. Aggiungere gradualmente la panna bollente e proseguire la cottura fino a ottenere la consistenza desiderata e trasferire in un biberon.
Per la tuile al cacao
Per la tuile lavorare tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere un composto omogeneo. Stendere il composto su uno stancil in silicone a forma di foglie e cuocere in forno a 165 °C per dodici, quindici minuti.
Per il sorbetto al cioccolato
Mettere in una pentola l’acqua, lo zucchero, il glucosio, lo zucchero invertito, lo stabilizzante, il cacao in polvere e portare il composto a bollore mescolando bene. Versare il composto caldo sul cioccolato fondente ed emulsionare. Lasciare riposare per una notte e poi aggiungere l’Armagnac secondo il proprio gusto. Inserire nel mantecatore per ottenere il gelato.
Per il ripieno di castagne e Armagnac
Incidere le castagne e tostarle in forno per venti minuti a 200 °C. Aprire le castagne, pulirle e metterle a bollire con lo zucchero, la panna e la vaniglia, a fuoco lento, per trenta minuti. Frullare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungere l’Armagnac e amalgamare. Riporre in frigorifero a raffreddare.
Per i ravioli di zucca
Tagliare la zucca con l’affettatrice a uno spessore di 0,7–1 mm. Coppare le fette con un coppapasta. Cuocere a vapore in sacchetti sottovuoto per dieci minuti a 75 °C e fare raffreddare immediatamente.
Trasferire la farcia raffreddata in una sac a poche e dressare al centro dei dischi di zucca per realizzare i raviolini.
Impiattamento
Disporre alla base di un piatto il cremoso al caramello creando delle linee irregolari. Riempire gli spazi vuoti con la salsa al caramello salato e completare con alcuni fiocchi di sale Maldon. Distribuire sopra e intorno al cremoso i marron glacé e i raviolini di zucca ripieni di castagne e Armagnac.
Decorare con le meringhe svizzere e le tuile al cacao, creando movimento e volume nel piatto. Terminare con alcune foglie di senape e una quenelle di sorbetto al cioccolato.
La zucca, tagliata in sottili dischi e cotta delicatamente al vapore, avvolge una farcia morbida a base di castagne, panna, vaniglia e Armagnac. Il cremoso al caramello e la salsa mou aggiungono rotondità e intensità, mentre il sorbetto al cioccolato fondente al 70%, arricchito con Armagnac, introduce una nota amara che bilancia la componente zuccherina. A completare il piatto contribuiscono le meringhe svizzere, le tuile al cacao, i marron glacé e le foglioline di senape, che aggiungono croccantezza, volume e un accento vegetale. Il risultato è un dessert contemporaneo di ispirazione autunnale, in cui la zucca e le castagne diventano protagoniste di un raffinato gioco di contrasti.