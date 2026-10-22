Menu
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Giovedì 22 ottobre 202610:30119.286 articoli pubblicati

Discover
Italia a Tavola menu
search
Cerca

AUTUNNO DOLCE

Immagine ricetta

Zucca, castagne e cioccolato: il dessert stellato di Andrea Pasqualucci

Raviolini di zucca ripieni di castagne e Armagnac incontrano cremoso al caramello, salsa mou e sorbetto al cioccolato fondente. Un dessert d'autore di Andrea Pasqualucci, chef del MOMA di Roma

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 2 ore e 40 minuti
Tempo di riposo: 12 ore
Tempo totale: 14 ore e 40 minuti
Calorie: 720 kcal per porzione
22 ottobre 2026 alle ore 10:30

I raviolini di zucca con ripieno di castagne e Armagnac, cremoso al caramello e sorbetto al cioccolato sono un dessert d'autore firmato dallo chef Andrea Pasqualucci del ristorante MOMA di Roma, una stella Michelin. La ricetta combina ingredienti e consistenze differenti in una composizione che alterna dolcezza, note tostate e sfumature aromatiche.

Preparazione

Per la meringa svizzera

1

Preparare la meringa svizzera inserendo tutti gli ingredienti in un pentolino, portare delicatamente a 60°C, trasferire in planetaria e con le fruste montare il composto fino a ottenere una meringa stabile. Trasferire in sac a poche e dressare sul tappetino Silpat piccole meringhe. Lasciare essiccare in forno a 70 °C per tutta la notte.

Per il cremoso al caramello

1

Versare in un pentolino dai bordi alti lo zucchero di canna e mettere sul fuoco per ottenere un caramello. Aggiungere gradualmente la panna bollente e lasciare cuocere fino a quando il composto non avrà raggiunto la consistenza desiderata. 

2

Lasciare raffreddare, aggiungere i tuorli e rimettere sul fuoco portando dolcemente alla temperatura di 84°C. Incorporare la gelatina precedentemente reidratata, aggiungere il burro di cacao ed emulsionare. Filtrare il composto e lasciarlo riposare in frigorifero a rassodare per almeno 6 ore. 

Per la salsa mou

1

Versare in un pentolino dai bordi alti lo zucchero e mettere sul fuoco per ottenere un caramello. Aggiungere gradualmente la panna bollente e proseguire la cottura fino a ottenere la consistenza desiderata e trasferire in un biberon. 

Per la tuile al cacao

1

Per la tuile lavorare tutti gli ingredienti insieme fino a ottenere un composto omogeneo. Stendere il composto su uno stancil in silicone a forma di foglie e cuocere in forno a 165 °C per dodici, quindici minuti. 

Per il sorbetto al cioccolato

1

Mettere in una pentola l’acqua, lo zucchero, il glucosio, lo zucchero invertito, lo stabilizzante, il cacao in polvere e portare il composto a bollore mescolando bene. Versare il composto caldo sul cioccolato fondente ed emulsionare. Lasciare riposare per una notte e poi aggiungere l’Armagnac secondo il proprio gusto. Inserire nel mantecatore per ottenere il gelato. 

Per il ripieno di castagne e Armagnac

1

Incidere le castagne e tostarle in forno per venti minuti a 200 °C. Aprire le castagne, pulirle e metterle a bollire con lo zucchero, la panna e la vaniglia, a fuoco lento, per trenta minuti. Frullare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungere l’Armagnac e amalgamare. Riporre in frigorifero a raffreddare.

Per i ravioli di zucca

1

Tagliare la zucca con l’affettatrice a uno spessore di 0,7–1 mm. Coppare le fette con un coppapasta. Cuocere a vapore in sacchetti sottovuoto per dieci minuti a 75 °C e fare raffreddare immediatamente. 

2

Trasferire la farcia raffreddata in una sac a poche e dressare al centro dei dischi di zucca per realizzare i raviolini. 

Impiattamento

1

Disporre alla base di un piatto il cremoso al caramello creando delle linee irregolari. Riempire gli spazi vuoti con la salsa al caramello salato e completare con alcuni fiocchi di sale Maldon. Distribuire sopra e intorno al cremoso i marron glacé e i raviolini di zucca ripieni di castagne e Armagnac.

2

Decorare con le meringhe svizzere e le tuile al cacao, creando movimento e volume nel piatto. Terminare con alcune foglie di senape e una quenelle di sorbetto al cioccolato.

La zucca, tagliata in sottili dischi e cotta delicatamente al vapore, avvolge una farcia morbida a base di castagne, panna, vaniglia e Armagnac. Il cremoso al caramello e la salsa mou aggiungono rotondità e intensità, mentre il sorbetto al cioccolato fondente al 70%, arricchito con Armagnac, introduce una nota amara che bilancia la componente zuccherina. A completare il piatto contribuiscono le meringhe svizzere, le tuile al cacao, i marron glacé e le foglioline di senape, che aggiungono croccantezza, volume e un accento vegetale. Il risultato è un dessert contemporaneo di ispirazione autunnale, in cui la zucca e le castagne diventano protagoniste di un raffinato gioco di contrasti.

Approfondisci

Tutto su alta cucinaTutto su dessertTutto su stelle michelin

Tag

dessert al piattoalta cucinaricette autunnalidolci stellatipasticceria gourmetdessertstelle michelincuochiAndrea Pasqualucci

© Riproduzione riservata

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail