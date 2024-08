Zucchine ripiene di steccata di Morolo al forno a legna

È una ricetta che esula dalla pizza e che dimostra come si possa utilizzare un forno per pizza anche per altre gustose ricette. Alla portata di tutti nella facilità di preparazione è un piatto unico a base di verdure, carne e formaggio, declinabile anche come secondo piatto. «La zucchina rotonda - spiega Giuseppe Pinto, che conduce anche la pizzeria DiPinto a Ferentino (FR) - l’abbiamo preparata e farcita con prodotti del territorio e in particolare la Steccata di Morolo, una provola affumicata sui bastoni tipica del frusinate».

Preparazione 1 Svuotiamo le zucchine tenendo da parte il cappello superiore. 2 Recuperiamo l'interno delle zucchine tagliandolo grossolanamente. 3 In una padella facciamo rosolare il cipollotto tagliato a julienne. 4 Successivamente aggiungiamo il ripieno delle zucchine e lasciamo cuocere. Inseriamo la carne macinata. 5 A cottura ultimata trasferiamo tutto in un recipiente, aggiungiamo la steccata di Morolo (provola affumicata) tagliata a cubetti. 6 Aggiungiamo una spolverata di parmigiano e due uova intere. 7 Mescoliamo il tutto e versiamo all’interno delle zucchine scavate precedentemente. 8 Chiudiamo con una fettina di steccata e riposizioniamo il cappello delle zucchine. 9 Utilizzando una pirofila in cotto, inforniamo nel forno a una temperatura di 250°C con fiamma bassa, per una durata di circa 20/25 minuti. 10 Negli ultimi 5 minuti alziamo la fiamma per gratinare le zucchine.

La Steccata, infatti, prende il nome dalle due stecche di legno di faggio che la stringono durante le fasi di affumicatura e di stagionatura, nel rispetto della tradizione. La forma allungata ne facilita il taglio così da poter ottenere delle fette di spessore uniforme e questa praticità d’uso rende la Steccata di Morolo particolarmente adatta alla ristorazione di qualità.