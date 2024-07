Il Costa d’Amalfi Rosato di Marisa Cuomo è un vino dalle caratteristiche organolettiche notevoli, che si distingue per il suo vivace colore rosa e il profumo intenso che richiama ciliegia, ribes rosso e melograno, accompagnato da essenze della macchia mediterranea. Al palato, si presenta strutturato, armonico e con una lunga persistenza. Ha ottenuto la prima posizione tra i Rosati da vitigni autoctoni del Sud per la regione Campania alla 19ª edizione di Radici del Sud

Uve

Piedirosso (localmente detto Per e Palummo) 50% Aglianico 50%

Zone e comuni di produzione

Cetara e Raito (frazione di Vietri Sul Mare)

Esposizione e altimetria

Terrazzamenti costieri a 100/250 mt/slm esposti a sud

Tipologia del terreno

Rocce dolomitiche-calcaree

Sistema di allevamento

Pergola e/o raggiera atipica, spalliera

Densità dell'impianto

3000/3500 viti per ettaro

Resa per ettaro al raccolto in uva

Circa 80 q.li per ettaro (kg. 1,5 per ceppo)

Epoca di vendemmia

Terza decade di ottobre Conduzione del raccolto manuale

Cantine Marisa Cuomo

Via G.B. Lama 16/18 - 84010 Furore (Sa)

Tel 089 830348