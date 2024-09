Dieci merende gustose e nutrienti per affrontare al meglio il rientro al lavoro

Riprendere abitudini alimentari corrette, con cinque pasti giornalieri, inclusi due spuntini - uno al mattino e uno a metà pomeriggio - può essere un rimedio efficace contro lo stress da rientro, noto come "back-to-work blues", che secondo l'Istat colpisce oltre il 35% degli adulti. Silvia Migliaccio, presidente della Società italiana di scienze dell'alimentazione (Sisa), insieme all'Unione italiana food, ha offerto consigli su come affrontare questo periodo, suggerendo dieci tipologie di merende dolci e salate ideali per mantenere un'alimentazione equilibrata.

Back-to-work blues: come sconfiggerlo con l'alimentazione

«Ristabilire gli orari dei pasti, compresi quelli della merenda, può rappresentare un punto di partenza per ricominciare a cadenzare le giornate lavorative - spiega Migliaccio - come anche cercare di variare il più possibile la propria alimentazione, anche a merenda, con alimenti buoni e nutrizionalmente corretti per migliorare l'umore e affrontare gli impegni con meno ansia».

Le dieci proposte per affrontare al meglio il rientro al lavoro

Tra le dieci proposte di merende consigliate dall'esperta anti-stress, si va dal frutto fresco di stagione con 3-4 noci ad un mini-panino con prosciutto e formaggio, da una merendina di pasta sfoglia a un piccolo gelato. E poi ancora una macedonia di frutta fresca con mandorle o una fetta di dolce come ciambellone o crostata fino ad una merendina base pan di spagna.

Valide alternative sono anche uno yogurt intero con frutta e biscotti integrali, un mini-panino integrale con ricotta o un frullato di frutta fresca con latte di avena. «La merendina, avendo una porzionatura stabilita di circa 35 grammi, può rappresentare una valida alternativa alla merenda durante il back to work» conferma la presidente, secondo la quale è importante ristabilire sane abitudini alimentari con cinque pasti, di cui due merende, che permettono di rilassare la mente.