Un filetto di pesce, una fettina di manzo, il pollo al forno: quando si parla di alimentazione sportiva, questi piatti vengono spesso valutati soltanto per le proteine. Eppure portano a tavola anche ferro, vitamine del gruppo B, minerali e altre sostanze coinvolte nel funzionamento dei muscoli. Conoscerle aiuta a scegliere meglio, senza trasformare il pranzo in un conteggio di grammi o attribuire a un singolo alimento il potere di migliorare una prestazione. La differenza si costruisce con varietà e frequenze di consumo: alternare le fonti, considerare i tagli e completare il pasto con alimenti vegetali conta più della ricerca del secondo piatto perfetto.

Ferro e vitamina B12, il lavoro che non si vede

Il ferro partecipa al trasporto dell’ossigeno attraverso l’emoglobina e alla sua disponibilità nei muscoli attraverso la mioglobina. Carne e prodotti ittici ne contengono anche nella forma eme, generalmente assorbita meglio rispetto al ferro non eme degli alimenti vegetali. Questo non rende la carne obbligatoria, ma spiega perché confrontare due alimenti soltanto in base al ferro totale possa essere fuorviante. La vitamina B12 contribuisce alla formazione dei globuli rossi e al normale funzionamento del sistema nervoso. Si trova naturalmente negli alimenti animali, compresi pesce, uova e latticini. Lo zinco, presente anche nella carne, partecipa a numerosi processi cellulari: è un altro tassello del profilo nutrizionale che scompare quando ci si concentra esclusivamente sulle proteine. Per chi si allena, garantire apporti adeguati è importante. Aumentare indiscriminatamente il consumo, però, non equivale a ottenere più energia. Una stanchezza persistente merita una valutazione medica, non una dieta improvvisata a base di bistecche.

La quota nascosta di creatina nella dieta

Fra le sostanze presenti in carne e pesce c’è la creatina, una molecola che l’organismo produce anche autonomamente. Nei muscoli, attraverso il sistema della fosfocreatina, aiuta a rigenerare rapidamente l’ATP, utilizzato per fornire energia alla contrazione. Il suo ruolo è particolarmente rilevante negli sforzi brevi e intensi ripetuti, come scatti e serie con i pesi. L’apporto alimentare varia con gli alimenti scelti e con le quantità consumate. Chi vuole distinguere questa quota dall’eventuale integrazione può consultare un approfondimento su dosaggi e protocolli di assunzione della creatina: si tratta di un tema specifico, da rapportare all’attività praticata e alle esigenze individuali, senza aumentare le porzioni di carne per inseguire le dosi degli integratori. Chi esclude carne e pesce tende ad avere riserve muscolari di creatina inferiori rispetto agli onnivori. Questo dato non implica automaticamente una carenza clinica né la necessità di integrare. Anche per chi fa sport, alimentazione e integrazione richiedono valutazioni distinte.

Dal macellaio conta anche il taglio

Petto e coscia di pollo non hanno lo stesso contenuto di grassi; togliere la pelle modifica ulteriormente il piatto. Anche fra i tagli bovini e suini esistono differenze: la specie da sola non racconta tutto. Guardare il grasso visibile, chiedere informazioni al macellaio e scegliere una preparazione adatta al taglio rende la spesa più consapevole. Le carni bianche possono trovare spazio nell’alternanza settimanale, mentre quelle rosse vanno contenute. Il maiale, anche quando appare chiaro dopo la cottura, rientra fra le carni rosse. Salumi e carni trasformate restano scelte occasionali: la praticità di un affettato non ne fa l’equivalente quotidiano di un alimento fresco.

Al banco del pesce non serve scegliere sempre il più magro

Merluzzo e nasello sono possibilità per un secondo dal contenuto di grassi ridotto. Sgombro, sardine e salmone offrono un profilo diverso, nel quale trovano spazio gli omega 3 a lunga catena, come EPA e DHA. Sono grassi, non micronutrienti: considerarli soltanto come calorie in più significa perdere una parte del valore del pesce. I prodotti ittici contribuiscono inoltre all’apporto di iodio, selenio e vitamine del gruppo B, con quantità variabili fra le specie. Lo iodio serve alla produzione degli ormoni tiroidei, coinvolti nella regolazione del metabolismo: non va interpretato come una sostanza capace di accelerarlo a piacimento. Alternare pesci diversi permette di variare sapori e nutrienti. Anche il surgelato senza panature o salse è una soluzione valida per organizzare i pasti; non occorre acquistare sempre fresco per mangiare bene. Uno sgombro al forno con erbe aromatiche può rendere questa scelta accessibile anche nella cucina di tutti i giorni.

Porzioni e frequenze si ragionano sulla settimana

Le indicazioni divulgative del CREA considerano una porzione standard di carne pari a 100 grammi, e di pesce fresco o surgelato pari a 150 grammi, riferiti al prodotto crudo e alla parte edibile. Sono misure di riferimento, non prescrizioni personalizzate per ogni atleta. Nelle stesse indicazioni, il pesce trova spazio da due a quattro volte alla settimana secondo il fabbisogno energetico; le carni bianche da una a tre volte e la carne rossa una volta. Negli altri pasti possono entrare legumi, uova e latticini, mantenendo l’alternanza. Per attività sportive impegnative, quantità e distribuzione richiedono un adattamento individuale. Chi è sedentario beneficia della stessa attenzione alla qualità, pur avendo generalmente un dispendio energetico inferiore. Chi si allena deve anche assicurarsi energia sufficiente, carboidrati e idratazione: ingrandire soltanto il secondo lascia incompleto il ragionamento sul pasto.

Vegetariani e onnivori, attenzione al piatto completo