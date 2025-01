Pizza: 9 consigli per gustarla senza sensi di colpa

Il 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della Pizza, un’occasione perfetta per parlare di come questo piatto amatissimo possa essere inserito in una dieta equilibrata senza rinunce o sensi di colpa. La pizza, infatti, può essere parte integrante di uno stile di vita sano, purché seguiamo alcune accortezze. A dirlo è la dott.ssa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, autrice de “La dieta per glicemia e insulina”.

“La pizza, se scelta e consumata correttamente, non è uno sgarro. Può sostituire tranquillamente un piatto di pasta, seguendo strategie per ottimizzare glicemia e insulina”, spiega la dott.ssa Missori.

Ecco quindi i 9 consigli per gustare la pizza senza compromettere la salute.

1. Scegli una pizza con lievitazione naturale e lunga

La scelta dell’impasto è fondamentale. Prediligi una pizza preparata con lievito madre e lasciata lievitare a lungo. La lievitazione naturale migliora la digeribilità e riduce l’impatto glicemico. Se possibile, prepara la pizza in casa per avere il controllo totale sugli ingredienti.

2. Provala fatta in casa, cotta in forno o in padella

Preparare la pizza a casa, sia al forno che in padella, è un’ottima alternativa. In questo modo puoi scegliere ingredienti di qualità e ottenere un piatto gustoso e salutare. Più avanti trovi anche una ricetta facile per una pizza in padella leggera e digeribile.

3. Consuma verdura cruda prima della pizza

Mangiare una porzione di verdura cruda prima della pizza è un trucco per abbassare l’indice glicemico del pasto e iniziare con una sensazione di sazietà. Condisci la verdura con aceto di mele o di vino: questi condimenti aiutano a ridurre i picchi glicemici.

4. Evita la bruschetta

Se decidi di mangiare la pizza, meglio evitare la bruschetta. Consumare entrambi potrebbe portare a un eccesso di carboidrati, aumentando il rischio di picchi glicemici. Se proprio non vuoi rinunciare, dimezza le porzioni.

5. Sceglila a pranzo

La pizza è meglio consumarla a pranzo, così avrai più tempo per bruciare i carboidrati nel corso della giornata. Evitarla di sera aiuta anche a migliorare la qualità del sonno.

6. Limita la frequenza e le farciture

Mangiare pizza troppe volte a settimana o scegliere versioni troppo farcite (ad esempio con formaggi e insaccati) può aumentare l’apporto calorico e sovraccaricare glicemia e fegato. Una volta a settimana è un compromesso perfetto.

7. Mantieni uno stile di vita sano per l’80% del tempo

La pizza non rovinerà la tua dieta se il tuo stile di vita è sano per la maggior parte del tempo. Segui un’alimentazione equilibrata, fai esercizio fisico regolare, dormi bene e gestisci lo stress. Questo approccio ti permetterà di concederti una pizza senza preoccupazioni.

8. Opta per farine di grani antichi

Le farine di farro o Senatore Cappelli sono più digeribili e possono migliorare la qualità della pizza. Evitano anche i gonfiori spesso associati alle farine più raffinate.

9. Sei intollerante al glutine?

Nessun problema! Scegli pizze preparate con farine senza glutine, ma evita quelle con alte percentuali di amido di mais, che può innalzare la glicemia e causare gonfiore.

Pizza in padella: una ricetta veloce e sana

Se vuoi provare una pizza alternativa, facile e digeribile, ecco una ricetta per una pizza in padella, perfetta anche per chi è intollerante al glutine.

Ingredienti per 2 porzioni:

180-200 g di farina (riso, saraceno, avena o un mix senza glutine)

1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva (+ uno da parte)

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito istantaneo per salati

70-80 ml di acqua tiepida

Per il condimento:

200 ml di salsa di pomodoro

Origano

2 cucchiai di capperi

3 filetti di acciughe

20 olive nere

100 g di ricotta di pecora, mucca o capra

Preparazione:

Impasta la farina, il sale e il lievito con l’acqua fino a ottenere un composto liscio. Dividi l’impasto in porzioni individuali o prepara una pizza grande. Ungi una padella ampia e stendi l’impasto con le mani. Cuoci a fuoco medio per 3-4 minuti con un coperchio. Capovolgi l’impasto e cuoci altri 2 minuti. Aggiungi il condimento (pomodoro, origano, acciughe, capperi, olive). Cuoci con il coperchio per altri 2-3 minuti. Servi con fiocchetti di ricotta.

Consapevolezza

La pizza può essere parte di un’alimentazione equilibrata se consumata con consapevolezza. Seguire questi 9 consigli ti permette di gustarla senza preoccuparti di picchi glicemici o calorie in eccesso. Non si tratta di rinunce, ma di scelte più intelligenti per vivere la pizza come un piacere sano e accessibile.