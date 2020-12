Più che Conte... un sacerdote. Pronti ad un altro rito delle chiusure

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 19:13

È

Natale in balia del Governo

Governo allo sbando sin dall'inizio

Pazienza finita, ora rispetto per i cittadini

Scelte sbagliate, prima si apre e poi ci si pente

Conte e il rito delle chiusure

Cittadini in balia delle scelte

Figuracce anche sul vaccino

Confronto impietoso con la Germania

vero che da 70 anni e passa anni non viviamo in. E che da decenni non siamo più abituati acontagiose grazie a vaccini o cure che hanno via via eliminato vaiolo, poliomelite, tifo, pertosse, tetano, morbillo,e altro. Ed è ugualmente vero che idi oggi non reggono nemmeno virtualmente un confronto con leader come De Gasperi o Togliatti, ma neanche con Moro, Berlinguer o persino con Craxi o Almirante. Tutto ciò non giustifica però l’con cui ministri e Governatori hanno sperimentato sulla nostra pelle il gioco dello stop and go a seconda delle rispettive convenienze.Ci fosse stata una sola decisione presa col consenso di tutti! Persino nel momento più drammatico dell’esplosione delin valle Seriana, quando bloccare tutto avrebbe salvato dal contagio e dalla morte decine di migliaia di, le istituzioni si sono scannate per finire a non decidere sulla zona rossa da attivare perché nessuno voleva prendersi delle E lo stesso d’estate. Dopo avere allentato le misure di, alla fine era stato un gioco a chi apriva di più. Col risultato che a correre alla fine era stato il… e oggi ne paghiamo le conseguenze con l’ennesimo balletto insulso fra ministri, governatori e tecnici su come affrontare iIl problema è che ormai siamo oltre ogni tempo massimo accettabile. Questo è solo un barcamenarsi dei politici che non hanno rispetto deie delle imprese. Siamo di fronte ad un esempio digenerale in cui le istituzioni vorrebbero che gli italiani (fra i più seri rispettosi durante il primo) si comportassero meglio dell’esempio dato dai vertici. Il gioco è sempre quello: nessuno vuole assumersi delle responsabilità restando col cerino in mano di decisioni impopolari.Sentiamo politici indignati se ci sono i centri commerciali o le vie delloaffollati. Ma chi ha enfatizzato questo appuntamento ? Chi spingeva per aprire? Chi ha avviato politiche azzardate (per il periodo) come il cash back che porta a fare acquisti neiinvece che online? Sono magari gli stessi che oggi vogliono riavere tutto chiuso e c’è chi addirittura, dopo essere passato come il “migliore” per come aveva gestito la prima, oggi in rapporto alla popolazione, guida la Regione (il Veneto) con i più alti tassi di contagi o e morti. Eppure, quel territorio è sempre stato in fascia gialla… Come dare credito a questa gente ? Come pensare che abbiano in testa unaseria? Come si sono comportati finora coiè emblematico. Quasi 300mila imprese, considerando anche i, sono in balia di decisioni che continuano ad essere rinviate, quasi che per un gestore non ci sia l’assoluta necessità di sapere quando e come potranno lavorare. Non è un problema dio sicurezza, più di quello fatto finora non si può fare. Quanto piuttosto dipersonale, consegne, linee di produzione, acquisti di derrate. Insomma, un pubblico esercizio non si può aprire o chiudere come un rubinetto nel giro di poche ore. Eppure questo sembra proprio ilcon cui ancora una volta dovremo fare i conti. E toccherà a Conte, come un gran sacerdote, celebrare l’ennesimo rito delle chiusure …E che dire dei cittadini che non sanno ancora se potranno raggiungere inel comune vicino o potranno spostarsi fra una Regione. In realtà era stato già deciso tutto con l’ultimo, ma con l’assurda incertezza della politica tutto sembrava essere stato rimesso in discussione, salvo poi fare vistose retromarce che in realtà riportano alla conferma di quanto era stato fissato. Anzi forse si stringeranno ancora di più iIn compenso, noncuranti delle figuracce già fatte colantinfluenza, che da quest’estate ci consigliavano di fare, salvo poi non trovarlo in farmacia, ora ci garantiscono entro l’estate potrebbe essere conclusa la campagna di vaccinazioni contro il covid. E giusto per aggiungere un po’ di ridicolo, ci inventiamoad hoc (a forma di primula) da montare nelle piazze italiane per fare i vaccini, quasi non fossimo pieni di palestre vuote, che giustamente i tedeschi useranno per lee i governatori dei lander hanno deciso per tempo di chiudere tutto di fronte all’aumentare dei contagi e dei morti. E lì, senza alcuna discussione, sono arrivati a coprire subito dall’80 al 90% delle perdite di ristoranti e bar. Da noi invece Conte sembra volere tirare fino all’ultimo giorno per avere la scusa di versare meno ristori a chi fino a oggi si è illuso ed è rimasto aperto. E così dilaga lae viene meno ogni rispetto verso istituzioni che appiano gestite da incompetenti lontani anni luce dalla realtà.