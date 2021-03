Tutti solidali con i ristoratori, tranne il Ministro Speranza. Dov'è?

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 17:30

I ristoratori hanno incontrato tutti. A quando l'appuntamento con Speranza?

Solidarietà formato sottosegretario

Incontri multipli, ma Speranza non c'è

vale giusto un, ma sicuramente non un Ministro. Una delegazione del collettivo(Tutela nazionale imprese), che da giorni ha allestito un presidio permanente a Roma, di fronte ai palazzi delle istituzioni, è stata ricevuta dal sottosegretario alla Salute,, nella giornata di mercoledì 3 marzo. Un incontro dai toni distesi ma che rilancia alcune domande: dov'è il ministro Roberto Speranza? Possibile che non abbia un buco in agenda per incontrare i ristoratori?«Desidero esprimere la miaa quanti fanno parte del comparto ristorazione», è stato il commento del sottosegretario Costa. Insieme a lui un altro sottosegretario, Pierpaolo Sileri . Entrambi hanno fatto sapere ai manifestanti che «i ministri Franco (Economia) e Giorgietti (Sviluppo economico) stanno lavorando alacremente per individuareconcreti e strumenti regolatori più utili a sostenere la ristorazione, un settore che sta vivendo una crisi inimmaginabile e arginare i danni economici causati dal Covid».Un impegno solenne, insomma, che tuttavia ancora una voltaparte del problema: il rapporto fra ristoranti e. Un tema sul quale la(Federazione italiana pubblici esercizi) è stata molto chiara facendo notare che non c'è alcuna evidenza scientifica che leghi le cene a un picco di casi. Evidenze su cui si attende sempre un confronto diretto con il ministro della Salute Speranza che sembra sempre rimandato a data da destinarsi. Mentre, inesorabilmente, monitoraggi e decreti cambiano a ogni giro qualche regola del gioco.«Noi, come ministero della Salute, dobbiamo impegnarci al massimo perché la somministrazione deiproceda il più possibile celermente, senza intoppi e cercando anche di affrontare il tema vaccinale, così delicato, con una logica strategica e di lungo periodo, capace di guardare oltre il necessario e urgente obiettivo di vaccinare tutti nel più breve tempo possibile. È quanto stiamo cercando di fare con il ministro Speranza ed è ciò su cui è impegnato tutto il Governo, a partire dal presidente Mario Draghi. In questo senso la nomina del generaleè da salutare con vivo apprezzamento, profonda fiducia, sincero sollievo», ha concluso Costa. Ma basteranno davvero le capacità taumaturgiche del generale Figliuolo per risolvere la questione? Oppure, non sarebbe meglio che lo stesso ministro prendesse in mano la situazione?In questi mesi, i contatti del mondo della ristorazione e del food in generale con ilnon sono mancati. La Fipe, per esempio, ha incontrato sia Stefano Patuanelli che(precedente e attuale ministro allo Sviluppo economico) e pure i membri del. In particolare, in quest'ultimo incontro sono state affrontate le tematiche più attinenti ai risvolti sanitari della ripresa dell'attività ristorativa. A fronte di un rafforzamento deidi sicurezza (già i più alti in Europa), esperti e rappresentati dei pubblici esercizi avevano concordato che cominciare aanche la sera nelle zone gialle e, almeno di giorno, in quelle arancio quei locali che per superficie e garanzie possono essere considerati “sicuri” fosse possibile. Con i risvolti dell'ultima stretta è evidente che il parere negativo è arrivato da qualche altra parte . Forse dal ministero Speranza? Fosse possibile incontrarlo, siamo sicuri sarebbe una delle domande della lista.