Cinema: quando White Russian, Negroni e Blue Hawaii conquistano il grande schermo

È da sempre un amore viscerale e profondo quello tra cocktail e cinema. Del resto, perché stupirsi? Parliamo di due forme espressive che riflettono tendenze sociali e gusti individuali. Risultato? Si sono influenzati a vicenda. E se il grande schermo ha reso popolari alcuni drink, i cocktail citati nei film spesso sono diventati simbolo del personaggio, un’estensione della sua personalità. Ecco la seconda puntata della rubrica che racconta tre drink con un ruolo significativo in film o serie tv. Che legame c’è tra il White Russian e Il grande Lebowski, tra il Negroni e Diabolik e tra il Mai Tai ed Elvis Presley?

Drugo e il White Russian

Il White Russian, il cocktail preferito di Jeffrey Lebowski, alias "Il Drugo"

Emblematico è il caso del White Russian, il cocktail preferito di Jeffrey Lebowski, alias "Il Drugo", nel cult Il grande Lebowski dei fratelli Coen (1998). Va detto che il drink, composto da vodka, liquore al caffè e panna, a fine Anni 90 era poco richiesto. Potere della celluloide, quando uscì il film il White Russian divenne uno dei simboli della cultura pop degli anni '90. Il White Russian nasce come variante del Black. Secondo la ricetta classica, basta mescolare vodka, liquore al caffè e panna sopra del ghiaccio per ricreare l'esperienza che ha conquistato il pubblico negli anni '90.

Diabolik e il Negroni

Eva Kant, la fidanzata di Diabolik, sorseggia elegantemente un Negroni

Il Negroni, uno dei cocktail più amati e celebrati nel globo, nato a Firenze intorno al 1919-1920, è stato citato di recente nella trilogia dedicata a Diabolik, il famoso ladro dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani. Nel primo capitolo, uscito nel 2021 e diretto dai Manetti Bros, la fidanzata Eva Kant, interpretata da Miriam Leone, sorseggia elegantemente un Negroni. Tra l’altro, Campari ha realizzato una campagna pubblicitaria in concomitanza con l'uscita del film, che vedeva proprio Diabolik impegnato a rubare la segreta ricetta del celebre bitter. Nel secondo film della serie, "Diabolik – Ginko all'attacco!" del 2022, il Negroni è ancora una volta al centro della scena, confermando il legame tra cinema e cocktail come un perfetto esempio di product placement di alta classe.

Il Mai Tai e Blue Hawai

Il Mai Tai è celebre in tutto il mondo grazie al film Blue Hawaii

Tra i più iconici cocktail tiki, il Mai Tai è celebre in tutto il mondo grazie al film Blue Hawaii, una commedia musicale uscita nel 1961 con protagonista Elvis Presley. Ambientata nelle isole hawaiane, questa pellicola ha contribuito notevolmente a consolidare l'immagine del Mai Tai come simbolo del paradiso tropicale e del relax esotico. Creato nel 1944 da Trader Vic, pseudonimo di Victor J. Bergeron, nel suo ristorante polinesiano Trader Vic’s di Oakland (California), in origine questo drink veniva preparato con un rum giamaicano Wray & Nephew invecchiato 17 anni. Quando le scorte terminarono, Trader Vic si inventò delle varianti con rum giamaicani e rhum agricole della Martinique.