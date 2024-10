Il Blanc de Blancs Extra Brut di Accornero

Il Blanc de Blancs Extra Brut della cantina Accornero di Vignale Monferrato (Al) è un n metodo classico da uve autoctone monferrine. Il processo di vinificazione inizia con una selezione accurata delle uve, che vengono pressate intere e fermentano in vasche di acciaio inox per preservare l'eleganza e ottenere una complessità aromatica unica. Il vino viene mantenuto sulle fecce fini fino al momento del tiraggio, affinando sui lieviti per almeno 36 mesi. La prima annata il 2020 da una vigna di Cortese di 42 anni, raccolta nel mese di agosto.

Così si presenta il nuovo Blanc de Blancs di Accornero, viticoltori da cinque generazioni. Una bella novità, fresco ed equilibrato, perlage fine, leggermente sapido, tutto giocato sulla finezza, con sfumature fruttate, di gradevole piacevolezza con i suoi accenni minerali. Ottimo compagno per l’aperitivo, oppure in abbinamento a piatti delicati grazie alla sua eleganza.

Nel 1957, Giulio Accornero, un agricoltore intraprendente, inizia a vinificare le proprie uve, dando avvio a un percorso volto a valorizzare il potenziale viticolo di Vignale Monferrato. Oggi, i figli Ermanno e Massimo continuano a perseguire l’eccellenza, producendo vini pregiati che rispettano la tradizione, ma con un occhio attento al miglioramento continuo e alle sfide future.

Azienda Agricola Accornero

Via Ca’Cima 1 - 15049 Vignale Monferrato (Al)

Tel 0142 933317