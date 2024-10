Ippolito 1845: l'artista "Frelly" firma sei etichette in edizione limitata

Taste the Art è un nuovo progetto di responsabilità sociale d’impresa che unisce vino, arte e territorio del la cantina Ippolito 1845, la più antica realtà vinicola oggi esistente in Calabria. Ubicata nel centro storico di Cirò Marina (Kr), una tenuta agricola di oltre 100 ettari, distribuiti tra dolci colline e soleggiate pianure a ridosso del mar Ionio, situati nella zona classica del Cirò.

Ippolito 1845, le etichette del progetto Taste the Art firmati da Enrico Focarelli Barone

Ippolito 1845: un'opera d’arte in bottiglia per sostenere il territorio

Enrico Focarelli Barone, in arte Frelly, giovane illustratore calabrese ha realizzato sei illustrazioni che sono diventate le etichette di “Taste the Art”, una linea esclusiva in edizione limitata di sei vini, i più iconici della nostra azienda, racchiusi in un’elegante ed originale cassa in legno. La vendita di queste casse contribuirà alla raccolta di fondi a sostegno del restauro di opere artistiche e storiche nel territorio. Prima opera la Fontana del Principe, appartenuta ai principi Spinelli, una monumentale fontana a 3 arcate.

Le etichette: “Mare Chiaro” (Cirò bianco) in cui sogni e ricordi si fondono nel turchese intenso del mare, all’ombra di un faro. “Pecorello” (Calabria igt bianco da vitigno Pecorello) solo una pecorella, padrone della scena, felice di godersi lo spettacolo del suo vigneto. Un tipico tramonto calabrese, viste mozzafiato, momenti spensierati scanditi dalle luci soffuse di un tramonto sul mare per il “Pescanera” (Calabria igt Rosè).

Tratti decisamente rétro per uno dei vini storici della gamma: il Colli del Mancuso Ciró Riserva. Dal 1989, tutta la forza di un territorio in un bicchiere. L’uomo, l’uva appassita al sole, il vino, il territorio, la cantina. Sono tutti gli elementi racchiusi nel 160 Anni. Il vino nato nel 2005 per celebrare la storia del’ azienda. Ed è solo una tappa di un lungo viaggio. Una donna elegante, unica e controcorrente, lontana dal fragore di una notte d’estate, si gode solitaria il panorama di un cielo stellato e della sua magica atmosfera per la Riserva Ripe del Falco.

