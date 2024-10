Lantieri de Paratico: vini moderni che nascono da una tradizione di famiglia

Nella splendida cornice delle dolci colline della Franciacorta, tra Capriolo e Adro in provincia di Brescia a pochi km dal lago d'Iseo, la Cantina Lantieri de Paratico incarna una storia vinicola che affonda le sue radici in oltre mille anni di tradizione e nobiltà. Questo prestigioso nome, legato all’antica famiglia bresciana dei Lantieri, non solo ha saputo preservare il proprio legame con il territorio, ma ha anche proiettato la propria eccellenza vinicola nel nuovo millennio, affermandosi come uno dei protagonisti del mondo dei Franciacorta.

La Cantina Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico: la rinascita di un sogno

La moderna rinascita della Cantina Lantieri de Paratico ha inizio negli anni '80, quando Fabio Lantieri de Paratico decise di lasciare la sua carriera di commercialista per dedicarsi alla viticoltura, portando avanti l’eredità familiare. «Mio padre Giancarlo - racconta Fabio - era medico e iniziò a produrre vino per passione negli anni ’70. Fu lui a costruire la nostra attuale cantina, ma la sua era un'iniziativa amatoriale. Quando entrai in azienda, con mia moglie Patrizia, volli riportare alla luce la lunga storia vinicola della nostra famiglia, che nel ‘500 forniva il Rubino di Corte Franca alla Corte dei Gonzaga».

Fabio Lantieri de Paratico

Fabio, ispirato da questa tradizione secolare, acquistò nuovi vigneti e si dedicò alla produzione di Franciacorta, con l’obiettivo di creare vini che esprimessero il prestigio dei Lantieri de Paratico e, soprattutto, puntassero alla massima eccellenza.

Lantieri de Paratico: il territorio e i vigneti

La cantina Lantieri si trova in una delle zone più vocate della Franciacorta, a Capriolo (Bs), con 25 ettari di vigneti certificati biologici. Le vigne si estendono su terreni di origine morenica, ricchi di argilla, calcare e silicio, che donano ai vini una struttura e una mineralità uniche. Questa terra fertile, cullata dal clima temperato del vicino lago d’Iseo, crea le condizioni ideali per la coltivazione delle uve che caratterizzano i Franciacorta: Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco.

I tipi di terreni in cui crescono le viti di Lantieri de Paratico

La cantina ha investito profondamente in tecnologie all'avanguardia, ma senza mai perdere di vista l’artigianalità e il rispetto per la natura. «Non pratichiamo diserbo e utilizziamo solo concimi organici. Lavoriamo ogni giorno per ridurre il nostro impatto ambientale, e abbiamo installato impianti per il recupero dell’acqua piovana e per la produzione di energia fotovoltaica», sottolinea Fabio.

Lantieri de Paratico: l'arte della produzione

Il metodo di produzione nella Cantina Lantieri è un inno alla qualità e alla cura dei dettagli. Ogni fase, dalla raccolta manuale delle uve alla fermentazione, avviene sotto la supervisione attenta dell'enologo Cesare Ferrari, pioniere della moderna Franciacorta, e del team di esperti che lo affianca. Il risultato è una gamma di vini che si distingue per la freschezza, la complessità e la finezza.

L'interno della cantina Lanteri de Paratico

Ogni bottiglia racconta una storia di passione, dedizione e innovazione. L’equilibrio tra tradizione e modernità si riflette in spumanti che seducono per la loro eleganza e la loro struttura, come il Franciacorta Cuvée Brut, un’icona della casa, o il seducente Satèn, con la sua morbidezza cremosa e il perlage fine.

Lantieri de Paratico: i vini

Franciacorta Cuvée Brut

Prodotto iconico della cantina, il Franciacorta Cuvée Brut rappresenta una delle massime espressioni della Franciacorta. Con un blend armonioso di Chardonnay (80%), Pinot Bianco (10%) e Pinot Nero (10%), questo spumante seduce i sensi con la sua struttura impeccabile e la sua freschezza avvolgente. Le uve, raccolte a mano sulle colline che cullano la cantina, sono sottoposte a una soffice pressatura e fermentano in acciaio e piccole botti, prima di una lunga maturazione sui lieviti, che si protrae per almeno 24 mesi.

Franciacorta Cuvée Brut di Lantieri de Paratico

Il Cuvée Brut risplende nel calice con un giallo paglierino dai riflessi verdi e dorati, evocando immediatamente raffinatezza e grazia. Al naso, le note fruttate di ananas, agrumi e fiori bianchi si intrecciano a sentori delicatamente tostati, creando un bouquet che invoglia all'assaggio. In bocca, questo Franciacorta si rivela agile e sapido, con un perlage sottile e persistente. Il sorso è fresco e verticale, equilibrato da una struttura solida e una complessità che ne fa un vino versatile, perfetto per accompagnare salumi, pesce, carni bianche e formaggi a pasta molle.

Franciacorta Satèn

Se il Cuvée Brut è un inno all'equilibrio, il Franciacorta Satèn è un omaggio alla purezza e all’eleganza. Questo Blanc de Blancs, composto interamente da uve Chardonnay, incanta per la sua setosità e per la finezza del suo perlage, che rivela un carattere di rara delicatezza. La fermentazione in vasche d'acciaio a temperatura controllata e l'affinamento sui lieviti per 30 mesi esaltano le qualità aromatiche dello Chardonnay, regalando un vino di estrema raffinatezza.

Franciacorta Satèn di Lantieri de Paratico

Nel calice, il Satèn si presenta con un brillante giallo paglierino dai riflessi dorati. Al naso, si esprime con profumi di zagara e fiori bianchi, scorza di lime e agrumi maturi, mentre in bocca si rivela intenso e cremoso, con un finale armonioso, fresco e sapido. Questo vino è perfetto come aperitivo o in abbinamento ad antipasti di mare, carpacci di pesce e verdure, o con delicate preparazioni di salmone affumicato.

Franciacorta Nature

Per gli amanti delle bollicine essenziali, il Franciacorta Nature offre un'esperienza sensoriale pura e inimitabile. Prodotto con un blend di Chardonnay (80%) e Pinot Nero (20%), questo Franciacorta viene mantenuto a contatto con i lieviti attraverso un processo di bâtonnage che ne esalta la complessità. L'affinamento di almeno 24 mesi sui lieviti dona a questo spumante una finezza e una freschezza uniche.

Franciacorta Nature di Lantieri de Paratico

Alla vista, il Nature si presenta con un giallo dorato tenue e un perlage fine e continuo. Al naso, emergono profumi di agrumi e frutta bianca, crosta di pane e delicate nuance balsamiche, che si ritrovano in un sorso minerale, fresco e persistente, ideale per accompagnare piatti di pesce o primi leggeri.

Franciacorta Extra Brut

Il Franciacorta Extra Brut è il risultato di un assemblaggio di Chardonnay (85%) e Pinot Nero (15%), che dona a questo spumante una struttura solida e una complessità unica. Le uve vengono pressate delicatamente, con una successiva fermentazione in acciaio e piccole botti di rovere, prima di un affinamento sui lieviti per almeno 24 mesi.

Franciacorta Extra Brut di Lantieri de Paratico

Alla vista, l’Extra Brut si presenta con un invitante giallo paglierino dai riflessi dorati, mentre al naso si sprigionano profumi di agrumi, fiori bianchi, miele e nocciola, con sottili sfumature minerali. Il sorso è fresco, armonico, con un perlage persistente e un finale lievemente tostato. Perfetto a tutto pasto, si abbina a fritture, risotti ai quattro formaggi e carni bianche.

Franciacorta Riserva Origines

Per chi desidera scoprire il vertice della produzione Lantieri, la Riserva Origines è un’opera d’arte enologica, prodotta solo nelle annate migliori con uve di Chardonnay (75%) e Pinot Nero (25%). Affinata per almeno 60 mesi sui lieviti, questa cuvée non dosata si presenta con un perlage finissimo e persistente, un giallo dorato brillante e un bouquet sensuale di agrumi canditi, frutta secca e lieviti.

Franciacorta Riserva Origines di Lantieri de Paratico

In bocca, la Riserva Origines è strutturata, complessa, ma allo stesso tempo fresca e sapida. Il finale è di straordinaria lunghezza, ideale per accompagnare pesci o carni bianche. Questo vino rappresenta la quintessenza della maestria artigianale della Cantina Lantieri.

Lantieri de Paratico: eperienza da vivere oltre il vino

La Cantina Lantieri de Paratico non è solo un luogo dove nascono grandi vini, ma è anche una destinazione per gli amanti del vino. Le visite guidate offrono la possibilità di immergersi nel mondo del Franciacorta, esplorando le cantine storiche e degustando i vini in abbinamento a selezioni gastronomiche. L’antica corte di famiglia, oggi trasformata in un wine resort, accoglie gli ospiti in un’atmosfera intima e raffinata, dove il piacere del buon vino si unisce a quello della buona cucina.

L'agriturismo e i vigneti che circondano la cantina Lantieri de Paratico

Lantieri de Paratico: il successo di una Filosofia

Oggi, la Cantina Lantieri con una produzione di oltre 160.000 bottiglie di Franciacorta all’anno, distribuite in Italia e all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, ha saputo affermarsi come realtà anche nel panorama internazionale. «La nostra filosofia è semplice - spiega Fabio - puntiamo ogni giorno a innalzare la qualità della nostra produzione, rispettando il territorio e la nostra storia. Il nostro obiettivo è offrire vini che riflettano l’anima della Franciacorta e che sappiano emozionare chi li assaggia».

La Cantina Lantieri de Paratico rappresenta dunque non solo un’eredità storica, ma anche una visione moderna della viticoltura, dove. Un luogo dove ogni bottiglia racconta una storia, invitando il palato a un viaggio indimenticabile.

Lantieri de Paratico

Via Videtti 3 - 25031 Capriolo (Bs)

Tel 030 7364071