Librandi guida il Rinascimento vitivinicolo della Calabria

Giusto 120 anni fa, era l'anno 1904, il grande meridionalista Giustino Fortunato così ebbe a definire la Calabria: “sfasciume pendulo sul mare”. Evidentemente, parliamo di più di un secolo fa, Giustino Fortunato affermava il vero. Ma adesso, al netto del pendulo sul mare, che diviene notazione di pregio per come è la regione peninsulare bagnata da due mari, lo Ionio e il Tirreno, proprio di sfasciume non possiamo più parlare. Oggi la Calabria, magari in sordina dacché ancora poco sa vendere bene sé stessa e ancora patisce flussi aberranti di comunicazione, in ovattato understatement, sta vivendo fase delicata di un suo Rinascimento. Vettore trainante di questo Rinascimento è il comparto agroalimentare, vitivinicoltura inclusa. E tra i protagonisti storici della vitivinicoltura calabrese, spicca il ruolo di rilievo dell'azienda vitivinicola Librandi, in attività da oltre un secolo. La famiglia Librandi è stata capace di interpretare il suo pertinente territorio e fungere da volano virtuoso per farlo crescere e progredire. I Librandi, nel fluire delle tre generazioni, hanno abilitato le reti corte, quelle nell'area regionale, innescando rapporti proficui con gli stakeholders, e hanno abilitato le reti lunghe fino a divenire gli ambasciatori dei vini calabresi nel mondo.

L’azienda vitivinicola Librandi ha sede a Cirò Marina, sulla costa ionica (foto Luca Savettiere)

Librandi, una storia di vino

L'azienda vitivinicola Librandi ha sede a Cirò Marina (Kr), sulla costa ionica. Vigneti collinari e pianeggianti incastonati nella macchia mediterranea, per complessivi 350 ettari, dei quali 232 vitati, 80 a uliveto e i restanti boschivi. Occhio a questa compresenza di vigneti e uliveti; è il canto millenario della mediterraneità: dove all'ulivo si abbraccia la vite. L'azienda fu fondata da Nicodemo e Tonino. Attualmente a condurla sono Nicodemo Librandi, è oggi guidata da Raffaele e Paolo, figli di Nicodemo, e da Francesco e Teresa, figli di Tonino. Ben chiara la loro vision: biodiversità e sostenibilità, nonché uso sapiente di tecnologia abilitante la migliore conduzione possibile dei vigneti e della cantina.

La famiglia Librandi

La cantina Librandi ha fatto da sempre del tema della sostenibilità un argomento di centrale importanza. Questo impegno sociale, economico e ambientale si è consolidato del 2021 con l'ottenimento della certificazione Equalitas e con la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità. Nel corso del primo semestre del 2022, oltre alla riconferma della certificazione Equalitas, sono stati conclusi il calcolo e l'analisi degli indicatori di Carbon Footprint (emissioni di CO2 e altri gas serra) e Water Footprint (impatto idrico), con il fine di impostare un percorso di compensazione delle emissioni prodotte dall'azienda. Nessun manicheismo: alla tenace riscoperta di vitigni autoctoni ormai dimenticati i Librandi affiancano la presenza di quattro vitigni alloctoni: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Librandi, i vini degustati

A fronte di degustazione guidata, siamo qui a raccontare specificamente di tre vini: Critone Calabria Igt, Efeso Calabria Igt, Segno Librandi Cirò Bianco Doc.

Critone Calabria Igt 2023

Un bianco di grande personalità e freschezza, frutto di uve internazionali coltivate in terra calabrese: Chardonnay (90%) e Sauvignon Blanc (10%). Quanto è gradevole alla vista il suo colore giallo paglierino con sfumature tendenti al verde. Al palato è talmente fresco e godibile, che al primo sorso immancabilmente fa seguito il secondo. Ottimo anche come aperitivo, ha suo abbinamento di elezione con primi piatti di pesce.

Efeso Calabria Igt 2023

Da sole uve mantonico, vitigno storico calabrese rivalutato dopo anni di ricerca sul territorio e coltivato nella Tenuta Rosaneti. Se lo si degustasse bendati, si porterebbe agevolmente presumere che sia un vino rosso. Insomma, è un rosso di colore bianco. Abbinamento di elezione, senza dubbio alcuno, con il tonno cotto alla brace.

Segno Librandi Cirò Bianco Doc 2023

Ottenuto da uve greco bianco in purezza, è un bianco fresco e fruttato. Piace particolarmente la sua scorrevolezza ed il suo gusto sapido. Abbinamenti di elezione con primi piatti di pesce ed anche, provare per credere, con gamberi al salmoriglio.

E off record, sorta di quarto moschettiere che si avvicina ai tre accortamente degustati, eccoci ad un grande rosso: Megonio Calabria Rosso Igt 2022. La label Megonio è omaggio al centurione romano Manio Megonio Leone che visse nelle terre cirotane nel secondo secolo d.C. e che per primo lasciò tracce scritte della viticoltura cirotana. Commovente, memorabile, degustato in abbinamento con il Pecorino Crotonese Dop. La vitivinicoltura del nostro Bel Paese, giammai casualmente denominato Enotria, nacque qui, in area cirotana, circa quattromila anni fa; ecco, giusto per tenerlo a mente ed anche per tenerlo nel cuore.

Librandi

S.S. 106, C.da S. Gennaro - 88811 Cirò Marina (Kr)

Tel 0962 31518