Quando il tappo fa la differenza per il vino e il pianeta

Quando si parla di vino, spesso l'attenzione è concentrata sul contenuto: il sapore, il profumo, la qualità. Tuttavia, un elemento fondamentale che contribuisce alla qualità del vino, ma che troppo spesso viene trascurato, è il tappo. Seppur apparentemente insignificante, il tappo è una componente essenziale, poiché svolge un ruolo cruciale nel garantire che il vino maturi correttamente e arrivi al consumatore nelle migliori condizioni. Non solo in termini di sigillatura, ma anche per l'influenza che può avere sulle caratteristiche organolettiche del vino stesso.

L'importanza del tappo per la qualità del vino

La scelta del tappo: un fattore determinante

Il tappo del vino, infatti, è il principale elemento di contatto tra il mondo esterno e il contenuto della bottiglia. Il suo compito è proteggere il vino dall'ossidazione e da contaminazioni esterne, consentendo al contempo una leggera micro-ossigenazione, fondamentale per la corretta maturazione del vino. La tipologia di tappo utilizzato può fare una grande differenza nella degustazione finale, in quanto ogni materiale (sughero, plastica, metallo o altro) interagisce in maniera diversa con il vino nel tempo.

Recentemente, l'industria enologica ha visto un'evoluzione significativa in questo settore, con l'introduzione di nuovi tipi di tappi innovativi, che promettono di migliorare la qualità del vino, ridurre i difetti e, allo stesso tempo, offrire soluzioni più sostenibili per l’ambiente.

Nomacorc Ocean: innovazione e sostenibilità al servizio del vino

Un esempio brillante di questa innovazione è il tappo Nomacorc Ocean, che ha vinto il "Green Innovation Award" al Simei 2024, la fiera internazionale del settore in programma a Milano dal 12 al 15 novembre. Questo tappo rappresenta il perfetto equilibrio tra qualità e sostenibilità: è infatti realizzato con plastico riciclato da rifiuti destinati a finire negli oceani (Ocean Bound Plastics). Questa scelta non solo aiuta a ridurre l'inquinamento da plastica, ma contribuisce anche a un futuro più ecologico per l’industria del vino.

Il tappo Nomacorc Ocean

L’impegno di Vinventions, il produttore del tappo Nomacorc Ocean, verso la sostenibilità è chiaro. Il riconoscimento ricevuto alla fiera Simei è una testimonianza dell’impatto positivo che l'azienda sta avendo nel migliorare non solo l’efficacia delle chiusure, ma anche il loro impatto ambientale. Con l'introduzione di materiali riciclati provenienti da rifiuti oceanici, questo tappo non solo sigilla perfettamente il vino, ma lo fa con una coscienza ecologica che sta diventando sempre più importante per i consumatori e produttori.

Il futuro del tappo per il vino secondo Vinventions

Oltre al tappo Nomacorc Ocean, Vinventions ha anche ricevuto il "New Technology Award" per il suo innovativo NomaSense O2, un analizzatore di ossigeno che aiuta i produttori a monitorare la qualità del vino. Questo strumento consente di gestire con precisione l'ossigeno all'interno della bottiglia, ottimizzando così la maturazione del vino e garantendo che arrivi ai consumatori con tutte le sue caratteristiche migliori. Un altro passo avanti importante nel miglioramento dei processi di vinificazione e nella tutela della qualità del prodotto finale.

Ma l’innovazione non si ferma qui. Vinventions presenterà anche il POPS Ocean, il primo tappo per spumanti realizzato con plastica recuperata dagli oceani, che sottolinea ulteriormente il loro impegno verso la sostenibilità. È chiaro che l’industria del vino, oltre a concentrarsi sulla qualità del prodotto, sta puntando su soluzioni sempre più green e tecnologiche, per rispondere alle sfide globali e alle crescenti esigenze dei consumatori.

Obiettivi che al Simei 2024 saranno raccontati dal nuovo ceo di Vinventions, Axel Vuylsteke. Per Vuylsteke il futuro di Vinventions si baserà su innovazione e sostenibilità. La sua visione è quella di continuare a sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate, come i tappi per vino e spumante, che possano garantire la qualità e l'efficienza, riducendo al contempo l'impatto ambientale: : «La nostra forza risiede nell’impegno per soluzioni sostenibili in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei nostri clienti e consumatori. Innovazione e sostenibilità sono il cuore della nostra visione».

Il tappo per il vino, una scelta che fa la differenza

Con l'evoluzione delle tecnologie per la chiusura delle bottiglie, l'industria vinicola è chiamata a prendere in considerazione un elemento fondamentale del processo produttivo che può influenzare il gusto e la conservazione del vino: il tappo. I tappi moderni non sono solo dispositivi di sigillatura, ma alleati cruciali nella protezione del vino e nella sua evoluzione. L'uso di materiali innovativi e l'introduzione di soluzioni sostenibili non solo rispondono alle esigenze del mercato, ma creano un impatto positivo sull’ambiente, facendo del settore vinicolo un esempio di come la sostenibilità e l’innovazione possano camminare di pari passo.

In definitiva, la scelta del tappo giusto per ogni bottiglia di vino non è solo una questione di praticità, ma una decisione che può influenzare profondamente la qualità del prodotto finale. Con l’introduzione di soluzioni innovative come il tappo Nomacorc Ocean e il continuo impegno verso la sostenibilità, il futuro della chiusura del vino sembra destinato a essere sempre più ecologico e tecnologico. Il tappo del vino non è mai stato così importante, non solo per la sua funzione di conservazione, ma anche per il suo contributo a un mondo più verde e sostenibile.