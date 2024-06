Radici del Sud, ecco tutti i vini premiati a Sannicandro di Bari

La 19ª edizione di Radici del Sud, il Salone dei vini e oli del Sud Italia a Sannicandro di Bari (Ba), in programma dal 5 al 10 giugno, ha avuto luogo nel suggestivo Castello di Sannicandro e ha richiamato un gran numero di operatori del settore e appassionati, desiderosi di scoprire e degustare le eccellenze enogastronomiche del Sud Italia. I visitatori hanno potuto accedere ai banchi d'assaggio e incontrare i produttori presenti all'evento, approfittando dell'occasione per degustare i migliori vini e oli del Sud Italia. Un'occasione unica per conoscere da vicino la storia e le caratteristiche di questi prodotti, frutto della passione e della dedizione dei produttori locali, ma anche per premiare le eccellenze della produzione vitivinicola.

Il Castello di Sannicandro di Bari ha ospitato la 19ª edizione di Radici del Sud, il Salone dei vini e oli del Sud Italia

Radici del Sud, focus sui vini da vitigni autoctoni

Protagonisti di Radici del Sud 2024 sono stati i vini da vitigni autoctoni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre agli oli extravergini d'oliva prodotti in queste regioni. Accanto ai vini e agli oli, i visitatori hanno potuto scoprire anche un ricco paniere di prodotti agroalimentari tipici del Sud Italia, tra cui formaggi, dolci e prodotti da forno. La giornata del 10 giugno si è aperta alle ore 11:00 con un convegno sui temi di grande attualità per il settore vitivinicolo meridionale: "Nuove tecniche di coltivazione per tutelare le vigne dall'imprevedibilità climatica", "Personalizzare gli eventi fieristici per generare più vantaggi e utilità al produttore, al territorio e alle produzioni" e "Nuove rotte turistiche, nuovi mercati, nuovi consumi: chi sono i maggiori consumatori del vino del Sud?". Un'occasione di confronto e di approfondimento per operatori del settore, esperti e appassionati.

A Radici del Sud un convegno sui temi di grande attualità per il settore vitivinicolo meridionale

Alle ore 20:00 la grande festa conclusiva, un momento di convivialità e di gusto per celebrare la vittoria dei vini premiati nel concorso con la possibilità di essere degustati dai presenti. La cena a buffet, a cura di rinomati chef pugliesi, proponeva un menu a base di piatti sostenibili, realizzati con prodotti tipici locali.

Radici del Sud, ecco i vini premiati

Al termine del convegno si è tenuta la premiazione dei vini vincitori del concorso Radici del Sud 2024. I vini premiati sono stati selezionati da quattro giurie composte da esperti nazionali e internazionali, che hanno valutato i prodotti sotto diversi punti di vista, tenendo conto sia degli aspetti identitari dei territori d'origine sia delle caratteristiche che li rendono apprezzati sui mercati internazionali

Ecco l'elenco dei vini premiati a Radici del Sud:

Spumanti da Uve autoctone

Giuria Internazionale

1°: Vini Contrada - Rinascita Metodo Classico Brut - 2019

2°: Cantine Benvenuto - Sughero Storto - 2021

Giuria Nazionale

1°: Vini Contrada - Rinascita Metodo Classico Brut - 2019

2°: Tenute Chiaromonte - Chiaromonte Ancestrale Rosé - 2018

Falanghina

Giuria Internazionale

1°: Terrae Laboriae - Speri Campania Falanghina - 2022

2°: Agnanum - Falanghina - 2021

Giuria Nazionale

1°: Terrae Laboriae: Speri Campania Falanghina - 2022

2° (Ex Aequo): Piarulli Vini Ed Olio - Falanghina - 2023

2° (Ex Aequo): Antico Castello - Demetra - 2023

Greco

Giuria Internazionale

1°: Vigne Guadagno - Greco Di Tufo - 2021

2° (Ex Aequo): Casa Comerci - Rèfulu - 2023

2° (Ex Aequo): Amarano - Greco Di Tufo - 2021

Giuria Nazionale

1°: Amarano - Greco Di Tufo - 2021

2°: Casa Comerci - Rèfulu - 2023

Fiano

Giuria Internazionale

1°: Cantina San Paolo - Fiano Di Avellino - 2022

2°: Amarano - Dulcinea - 2016

Giuria Nazionale

1°: Santa Lucia - Gazza Ladra - 2022

2°: Amarano - Dulcinea - 2016

Gruppo misto vini bianchi del Sud Italia

Giuria Internazionale

1° Campania: Marisa Cuomo - Furore Bianco Fiorduva - 2022

1° Sardegna: Cantina Santadi - Cala Silente - 2023

1° (Ex Aequo) Sicilia: Planeta - Allemanda - 2023

1° (Ex Aequo) Sicilia: Planeta - Eruzione 1614 - 2021

1° Abruzzo: Contesa Vini e Vigneti - Contesa Pecorino - 2023

1° Puglia: Giancarlo Ceci - Panascio - 2023

Giuria Nazionale

1° Sardegna: Mertzeoro - Granatza - 2023

1° Campania: Marisa Cuomo - Furore Bianco Fiorduva - 2022

1° Sicilia: Planeta - Eruzione 1614 - 2021

1° Puglia: Giancarlo Ceci - Panascio - 2023

1° Abruzzo: Contesa Vini e Vigneti - Contesa Pecorino - 2023

Rosati da vitigni autoctoni del Sud

Giuria Internazionale

1° Sardegna: Siddùra - Nudo - 2023

1° Calabria: Librandi - Segno Librandi - 2023

1° Sicilia: Barone Sergio - Luigia Sicilia - 2023

1° Puglia: Winery Lomartire - Masernò Rosato - 2023

1° Abruzzo: Donvitantonio Vini - Cerasuolo d'Abruzzo - 2023

1° Campania: Marisa Cuomo - Costa d'Amalfi - 2023

Giuria Nazionale

1° Sardegna: Cantina Dorgali - Filieri Rosè - 2023

1° Puglia: Tenuta Ferrero - Sylvis - 2023

1° Abruzzo: Contesa Vini E Vigneti - Contesa Cerasuolo D'abruzzo - 2023

1° Calabria: Librandi - Segno Librandi - 2023

1° Sicilia: Barone Sergio - Luigia Sicilia - 2023

1° Campania: A.A. Boccella - Rosatt - 2022

Gruppo misto vini rossi del Sud Italia

Giuria Internazionale

1° Sicilia: Maniscà - Rosso - 2023

1° Molise: Campi Valerio - Opalia Tintilia Del Molise - 2020

1° Campania: Terrae Laboriae - Teli Sannio Barbera - 2022

1° Puglia: Vini Di Montemarcuccio - Elpís - 2023

1° Sardegna: Silvio Carta - Cagnulari - 2022

1° Calabria: Librandi - Duca Sanfelice Riserva - 2021

Giuria Nazionale

1° Sardegna - Siddùra - Bàcco - 2022

1° Sicilia: Cva Canicattì - Aynat - 2021

1° Campania: Agnanum - Piedirosso - 2023

1° (Ex Aequo): Calabria - Librandi - Duca Sanfelice Riserva - 2021

1° (Ex Aequo): Calabria - Librandi - Megonio - 2022

1° Puglia: Vini Di Montemarcuci - Elpís - 2023

1° Molise: Campi Valerio - Opalia Tintilia Del Molise - 2020

Montepulciano

Giuria Internazionale

1°: Contesa Vini E Vigneti - Contesa Montepulciano - 2022

Giuria Nazionale

1°: Donvitantonio Vini - La Filomena - 2020

Negroamaro

Giuria Internazionale

1°: Cantine Paololeo - Orfeo - 2022

2°: Masseria Mita - Euforia Bio - 2019

Giuria Nazionale

1°: Cantine Paololeo - Orfeo - 2022

2°: Masseria Mita - Euforia Bio - 2019

Primitivo

Giuria Internazionale

1°: Nue Wines - Villano - 2021

2° (Ex Aequo): Masseria Cuturi - Chidro - 2021

2° (Ex Aequo): Masseria Mita - Equilibrio Bio - 2020

Giuria Nazionale

1°: Masseria Mita - Equilibrio Bio - 2020

2°: Masseria Cuturi - Chidro - 2021

Nero di Troia

Giuria Internazionale

1°: Vinicola Lamonarca - 5 Foglie Nero Di Troia - 2022

2°: Palatino Vini Pugliesi Per Passione - Pupa Nera - 2022

Giuria Nazionale

1°: Rivera - Puer Apuliae Riserva - 2017

2° (Ex Aequo): Vinicola Lamonarca - 5 Foglie Nero Di Troia - 2022

2° (Ex Aequo): Biobonizio I Garagisti Di Montegrosso - Piovanello - 2029

Cannonau

Giuria Internazionale

1°: Mannoi - Mannoi Nepente di Oliena - 2021

2°: Cantina Vignaioli Oliena - S'incontru Nepente di Oliena - 2019

Giuria Nazionale

1°: Mannoi - Mannoi Nepente Di Oliena - 2021

2°: Iolei Winery - Voste' - 2022

Aglianico

Giuria Internazionale

1°: Cantine Del Notaio - Il Sigilo - 2016

2°: Cantine Kandea- Aragona - 2017

Giuria Nazionale

1°: Vigne Guadagno - Irpinia Aglianico - 2020

2°: Cantine Del Notaio - Il Sigilo - 2016

Taurasi

Giuria Internazionale

1°: Amarano - Principe Lagonessa - 2015

1°: Vini Contrada - Contrada Taurasi - 2017

Giuria Nazionale

1°: A.A. Boccella - Sant'eustachio Taurasi - 2019

2°: Vini Contrada - Contrada Taurasi - 2017

Vini Dolci , passiti, muffati, ossidativi

Giuria Internazionale

1°: Silvio Carta - Vernaccia Di Oristano Riserva - 2006

2°: Cantine Del Notaio - L'autentica Basilicata Bianco - 2022

Giuria Nazionale

1°: Silvio Carta - Vernaccia Di Oristano Riserva - 2006

2°: Fulghesu Le Vigne - Jogos - 2013

Biologico

Giuria Internazionale

1°: Maniscà - Rosso - 2023

2° (Ex Aequo): Planeta - Allemanda - 2023 (Sicilia)

2° (Ex Aequo): Planeta - Eruzione 1614 - 2021 (Sicilia)

Giuria Nazionale