Chianti Classico, un nuovo capitolo con le tre nuove bottiglie Vallepicciola

L’azienda di Castelnuovo Berandenga aveva presentato il suo nuovo progetto poco più di un anno fa, ma oggi se ne colgono meglio i frutti e le virtù, con il rilascio di tre bottiglie Grand Cru, firmate Vallepicciola, che mirano, se non a sparigliare le carte del panorama vinicolo del Chianti Classico, almeno ad arricchirlo senza trucchi. Anzi è tutto chiaro, perché ci troviamo di fronte a un progetto enoico trasparente, che evidenzia ulteriormente il valore di un territorio tra i più vocati non solo per il Sangiovese, ma anche per alcuni vitigni internazionali.

Vallepicciola è stata fondata alla fine degli anni Novanta

Vallepicciola, Cellai il deus ex machina

L’enologo e Direttore Generale di Vallepicciola Alessandro Cellai è il deus ex machina della nuova avventura vitivinicola, che ha per protagonisti tre vini esemplari: Vallepicciola 2021 Igt Toscana Rosso, Vallepicciola 2022 Igt Toscana Bianco e Migliorè 2020 Igt Toscana Rosso.

Alessandro Cellai, enologo di Vallepicciola

Chi scrive di vino e chi il vino lo fa hanno una cosa in comune, o meglio un impedimento. Non è possibile viaggiare nel tempo e di un vino si può solo immaginare la durata della sua vita. L’enologo dà la spinta. Il suo obiettivo, nel realizzare una bottiglia importante, è sempre quello di allungarne la bevibilità il più possibile.

Vallepicciola, Sangiovese dagli anni Novanta

Chi scrive di vino può a sua volta intuire il viaggio nel tempo e decifrare il “message in a bottle” di quel bianco o di quel rosso e così via. Questi tre Grand Cru di Vallepicciola contengono altrettanti chiari messaggi. Sono tre vini sartoriali, precisi e possiedono tutte le carte necessarie per compiere una lunga attraversata. L’azienda fondata a fine anni Novanta dalla famiglia Bolfo, fratello e sorella genovesi, che hanno acquistato un casale medioevale, trasformato quindi nell’hotel di lusso Le Fontanelle, circondato da 107 ettari di vigneti, ha una predilezione per il Sangiovese, anche se non esclusiva, ma ben 46 ettari coltivati con questa varietà. E i loro Chianti sono tutti di Sangiovese in purezza per una precisa scelta.

Vallepicciola, i nuovi Grand Cru

È un Sangiovese in purezza, ad esempio, il loro Grand Cru Vallepicciola 2021 Toscana Igt. Esso proviene dal solo vigneto Fontanelle e in cantina dopo la fermentazione e la macerazione in cemento affina in barriques 20 mesi e in bottiglia altri 6 mesi. Ed ecco quel frutto rosso tipico e amato del Sangiovese che spira nel calice. Quindi le note dolci ma non invasive del legno e infine la freschezza balsamica. Il tutto espresso con una legante armonia e finezza. E l’enologo sottolinea che l’annata 2021 a suo parere sia stata notevolissima per il Sangiovese. Il costo è di 95 euro.

I nuovi Grand Cru di Vallepicciola

Il secondo Grand Cru Vallepicciola è il Bianco Toscana Igt 2022 Chardonnay in purezza. Una delizia. Vino, crediamo longevo, ma già da gustare in tutta la sua piacevolezza. Equilibrato e con un corpo robusto è una tra le più seducenti interpretazioni del vitigno in Toscana, con evidenti note fruttate anche tropicali e una bella e persistente sapidità. Esso matura in barriques per 12 mesi e quindi affina in bottiglia 4 mesi. Il costo è di 55 euro.

Infine il terzo Grand Cru battezzato Migliorè Rosso Toscana Igt 2020, un blend quasi con percentuali da cocktail negroni: Cabernet Sauvignon 33%; Cabernet Franc 33% e Merlot 34%. Un classico taglio bordolese, già soprannominato Supertuscan. Be’, quando ti lanci in una impresa del genere in Toscana o voli alto con tutti i rischi del caso oppure eviti di farti notare. Alessandro Cellai con la sua esperienza e la sua competenza se si lancia in un progetto di questo genere ha già in mente dove andare a parare. E qui ha svolto un lavoro di fino. Qualche nota tecnica: le uve provengono da tre vigneti (Monteropoli, Poggione e Mordese); la fermentazione avvine in vasche di cemento per ben tre mesi; quindi il vino matura in barriques per 24 mesi ed è coccolato in bottiglia per ulteriori 8 mesi. Il costo è di 95 euro

Vallepicciola

Strada Provinciale di Pievasciata 9 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 169 8718