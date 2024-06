Fontodi: vini da ammirare, espressione del Chianti Classico

Sono sempre da ammirare i vini di Fontodi, una delle bandiere di punta del Chianti Classico. Possiedono un carattere concentrato ed autentico e rappresentano il meglio di Panzano (Fi), zona baciata dagli dei del vino. Proprio così. Se la celeberrima “Conca d’Oro” è unanimemente riconosciuta come uno dei migliori areali della denominazione il merito, in gran parte, va all’azienda di proprietà, dal 1968, della Famiglia Manetti, che ha saputo imporre una lettura assolutamente autentica del Sangiovese di questo territorio.

Le vigne di Fontodi nel Chianti Classico

A partire da una materia prima di grande livello, ottenuta da viticoltura biologica e con vini maturati prevalentemente in legno piccolo che mettono in primo piano personalità, potenza, ma al contempo, estrema finezza dei chiaroscuri.

Sauvignon Meriggio 2022

Non può comunque mancare un vino bianco nella gamma produttiva ed infatti la nostra degustazione parte con il Meriggio 2022, da uve Sauvignon Blanc per un 90% e 10% di Trebbiano. Giallo paglierino brillante. Al naso sentori di rocce di fiume, erbe fresche, fiori di campo bianchi e una spolverata di spezie pepate. Bocca coerente con il profilo olfattivo, sostenuta da una vivace spina acida che introduce ad un finale gradevolmente salino.

Chianti Classico Fontodi 2021

Il Chianti Classico 2021, Sangiovese 100%, è di un rosso rubino intenso con riflessi porpora molto luminoso. Al naso esprime piccoli frutti rossi in confettura, lievi sentori di viola e note dolci di vaniglia, uniti a sentori di tabacco e cuoio. Bocca insieme fresca, piena, decisa, dal tannino giovanile. Lunga e piacevole la nota balsamica che ne scandisce il lungo finale.

I vini: Meriggio, Chianti Classico, Gran Selezione Vigna del Sorbo, Flaccianello, Vinsanto

Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2020

Il Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2020, Sangiovese 100%. Colore rosso rubino intenso. Profumi fragranti di sottobosco, erbe aromatiche e frutti rossi. In bocca il sorso è ben profilato ed intensamente sapido. Note di cacao, grafite e spezie orientali introducono a un finale ampio e dai rimandi balsamici.

Flaccianello della Pieve 2020

Sua maestà Flaccianello 2020, Sangiovese fino al midollo, è di un roso rubino intenso, compatto, con ampi lampi porpora. Naso intenso e persistente. Viola mammola, pepe nero, ciliegia nera, scorza d’arancia, pietra e cannella. Sensazione che si riverberano in un palato dall’incedere pulito, luminoso, dove il tannino sa essere deciso quanto raffinato. Persistenza da fuoriclasse.

Vinsanto del Chianti Classico

Non c’è degustazione a Fontodi che con si concluda con il Vinsanto. Nel nostro caso il 2013. Da uve Sangiovese e Malvasia in quote paritetiche. Brillante manto ambra. Profuma di fico secco, mallo di noce, miele e zagara, seguiti da agrumi canditi, caramella d’orzo, melissa, cera e mandorla tostata. Al palato la generosa freschezza e l’abbondante sapidità contrastano con profitto le morbidezze. Sembra non finire mai.

Sono proprio vini da ammirare quelli di Fontodi. Complimenti Giovanni.

Fontodi

Località San Leolino 89 - 50022 Greve in Chianti (Fi)

Tel 055 852005