Lugana, un viaggio tra arte, design e vino: a Milano un evento dedicato

Già il titolo dell’evento “Armonie senza tempo” è intrigante. Se poi, a Milano, si sceglie una location particolare, in questo caso un antico palazzo - quello dei Giureconsulti - con terrazza vista Duomo, beh, suggestione e fascino sono contorni ideali per un vino, il Lugana, che arriva da un territorio sublime racchiuso in cinque comuni (Sirmione, Pozzolengo, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Peschiera del Garda) che fanno da corona al più grande lago italiano per dimensioni, il Garda, che fornisce il clima ideale per chi vuole praticare una viticoltura di qualità.

La conferma che Lugana è la nuova destinazione del vino italiano è arrivata dalle 54 cantine che hanno partecipato all’evento organizzato dal Consorzio tutela Lugana Doc, articolato tra una masterclass riservata ai giornalisti e ai professionisti del settore sul tema “Vino: il design di un territorio”, esplorando così un intrigante parallelismo tra vino e design con la collaborazione della Galleria "Il Vicolo" di Genova che ha pure disseminato di bellissime opere d’arte le suggestive sale del Palazzo Giureconsulti.

Una “special experience” di approfondimento dedicato al vino Lugana avvalendosi dell’intelligenza artificiale in chiave artistica sulla terrazza con il coinvolgimento di alcuni ospiti, utilizzando input, parole chiave e prompt per creare immagini evocative con l'aiuto di un software; e, infine, il viaggio tra i 54 banchi d’assaggio che ha permesso ai wine lovers di approfondire i cinque stili di questo vino bianco ottenuto da un’uva indigena, la Turbiana (parente del Verdicchio con buccia spessa, grappolo compatto che assicura elevata acidità e un buon potenziale di invecchiamento) prodotta su terreni di argilla bianca che favoriscono le basse rese e suolo ricco di minerali, in una zona soleggiata e dal micro-clima unico.

Poi il team del Consorzio ha pensato di abbinare alcune opere d’arte al vino in degustazione perché “il nostro è un territorio disegnato dalle vigne” ha detto il presidente dell’ente di tutela, Fabio Zenato a cui, ha aggiunto il direttore Edoardo Peduto, corrisponde un design che affascina gli appassionati che vogliono approfondire la conoscenza del Lugana nel proprio terroir.

I 5 stili del Lugana che hanno affascinato gli appassionati che hanno riempito le sale dello storico palazzo milanese, sono stati illustrati nel corso della masterclass guidata dal giornalista-sommelier Andrea Gori insieme a Zenato e Perduto e, poi, ai banchi d’assaggio, dai produttori che hanno partecipato alla manifestazione. Nella masterclass si è passati dal Lugana Doc Metodo Classico (di Pasini San Giovanni) e ad uno della vendemmia 2017 (Oselara), ai vini delle vendemmie 2022 (Lugana Doc Folar di Santi) e 2023 (Lugana Doc Celeste di Cantina Ceresa), per passare a due riserve (Lugana Doc riserva il Bepi 2021 di La Rifra e Lugana Doc riserva del lupo 2020 di Cà Lojera) per concludere con due vendemmie tardive (Lugana Doc vendemmia tardiva 31 ottobre 2021 di Cobue e Lugana Doc vendemmia tardiva Filo di Arianna 2020 di Tenuta Roveglia).

Al banco d’assaggio si passava dal Lugana di colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli, bouquet delicato con note di fiori e mandorle, fresco e piacevolmente agrumato che rappresenta il 90% dei 28 milioni di bottiglie mediamente prodotti, ai riflessi dorati del Lugana Superiore caratterizzato da profumi di erbe di campo, mela matura, agrumi ed un tocco speziato, tutto arricchito da una bella struttura e al Lugana riserva dai profumi evoluti, sentori balsamici e gusto avvolgente;, fino ad arrivare ad un Lugana più sperimentale come quello della vendemmia tardiva dal gusto rotondo, morbido e non eccessivamente dolce; e, infine, le bollicine dai profumi di agrumati e il gusto raffinato, complesso, decisamente elegante.

Insomma, un bel viaggio in un paesaggio sublime che si sa magnificamente esprime nel calice e, come abbiamo visto, in cinque stili diversi, che non finisce mai di raccontarsi e di stupire gli appassionati con la sua magia, i suoi profumi e le sue sfumature e il meraviglioso paesaggio del Lago di Garda.