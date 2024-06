Aman Venice, un antico palazzo si riflette nella lista di signature cocktail

La famiglia Coccina di Bergamo fonda nel 1557 un lussuoso palazzo nel sestiere di San Polo di Venezia. Sul finire del XVIII secolo la residenza viene acquistata dai Papadopoli, armatori e banchieri di Corfù, che compiono importanti interventi nel palazzo. Fino a quando al principio del Novecento l'edificio viene acquistato dai Conti Arrivabene Valenti-Gonzaga, che ne sono ancora proprietari, ma “ospitano” l'esclusivo Aman Venice, un hotel sui generis con un'accoglienza di lusso, dove il turista tuttavia si sente come a casa propria. E che casa! Ogni ambiente ha un fascino suggestivo e carico di storia, ogni elemento dell'arredo porta la firma dell'arte e della artigianalità veneziane attraverso più secoli fino ai giorni nostri, con gli interni curati dall'architetto e designer Jean-Michel Gathy.

L'esterno dell'Aman Venice sul Canal Grande

Ecco allora che Antonio Ferrara, a capo del team di barman di Aman Venice concepisce una carta di cocktail, dopo un anno di gestazione e studio sia delle ricette che della presentazione, dedicata ai saloni storici di Palazzo Papadopoli. Alle sue suppellettili, ai colori, alle figure dei proprietari dell'edificio, ai dipinti (qui troviamo anche due opere di Giovan Battista Tiepolo). Il titolo della drink list è “Riflessioni”. Un titolo che può avere due accezioni: pensieri e specchi. Una drink list, insomma, che invita a meditare e che al tempo stesso riflette concretamente parte delle magnificenze del palazzo. Gli affreschi, i colori, le tappezzerie di Rubelli, famiglia di tessitori fin dal XVIII secolo.

I sei nuovi cocktail del bar dell'Aman Venice firmati da Antonio Ferrara

Il primo cocktail è “Armonia” dedicato alle Muse plasmate in stucco nella Sala Rossa, che ospita The Bar, con il suo elegante bancone. Un Rum Sour con il venezuelano Santa Teresa 1796, Amarone Santoni, pompelmo e cordiale alla cannella. Il tutto sovrastato da un'ostia con impressa l'immagine dell'affresco ottocentesco sul soffitto della sala stessa. La coppa Martini è realizzata da una vetreria di Murano.

Il secondo drink “Indomabile” non solo è un twist delizioso del Vesper, ma ci viene presentato su un sottobicchiere che riflette il soffitto e con una guarnizione in foglia d'oro edibile, realizzata ovviamente da un artigiano veneziano. Esso è dedicato alla sala gialla dove si trova il ritratto di Maria Maddalena Aldobrandini Papadopoli, la nobile patriota avversa agli austriaci che al suo tempo occupavano la Serenissima. La ricetta: Altamura Vodka; Riserva Carlo Alberto Extra Dry Vermouth; infusion di finocchio e menta. Il cocktail ready to drink viene servito al tavolo con uno splendido contenitore di vetro di Murano.

Antonio Ferrara firma i sei nuovi cocktail dell‘Aman Venice

“Anima” è il cocktail dedicato alla Libreria un sapiente twist dell'Old Fashioned con un richiamo alle foglie di banano stampate sulla tappezzeria in cuoio della sala con vista sul Canal Grande. Insieme con i libri antichi qui troviamo una collezione di romanzi in tutte le lingue dimenticati nelle 24 suite di Aman dagli ospiti dell'hotel. Il barman ha miscelato Mitcher's Bourbon, Lustau Sherry Pedro Ximenex, Palo Santo, Bitter Orange e succo di banana.

Il quarto cocktail è “Devozione”, ispirato a uno straordinario affresco di Giovan Battista Tiepolo che si trova in una sala del piano nobile e rappresenta la fedeltà. Il drink è un twist del Margarita con Tequila Fortaleza Reposado, fragola, albicocca, grappa di albicocche del Vesuvo di Capovilla e polvere di fragola.

Il bar dell'Aman Venice

E dopo la fedeltà amorosa la passione con il cocktail “Incanto”, dedicato a un altro affresco dipinto nel palazzo con raffigurato un satiro che corteggia una ninfa. È un drink con un tocco di piccantezza al palato. E di colore rosso. Gli ingredienti: Campari Cask Tales; Grand Marnier Cuvèe de Centenaire; Ancho Reyes Chile al peperoncino; soda al lampone; The Lost Explorer Espadin Mexcal.

Infine la “Meditazione”, con riferimento alle decorazioni e alle tappezzerie del salone blu del palazzo. Con un blocco di ghiaccio a forma di diamante nella coppetta Martini. Il cocktail è un elegante variante del classico French 75. Nella ricetta troviamo infatti il Tanqueray NO Ten, l'Aperitivo Mediterraneo Venturo, Verbena & Rosemary Cordial, Champagne Lalier Blanc de Blancs.