Signorvino investe ad Alghero: acquistata la tenuta “Podere Guardia Grande”

Calzedonia, Falconeri, Intimissimi, Tezenis, Marras, Atelier Emé. Sono tutti brand del mondo della moda cui recentemente si sono aggiunti alcuni nomi prestigiosi della cantieristica mondiale (yacht di lusso), una catena di enoteche (Signorvino) nonchè alcune tenute agricole del pianeta vino. Un impero miliardario creato nel 1986 da Sandro Veronesi, trentino d'origine, veronese d'adozione. Un impero che, partito con il marchio Calzedonia, ora è diventato "Oniverse". Un nome che richiama la parola inglese "universe" e che è anche l'anagramma del cognome di Sandro Veronesi, il capostipite da cui tutto è partito e che guida l'azienda assieme ai figli.

Federico Veronesi, amministratore delegato di Signorvino

L'ultimo acquisto di Signorvino: la tenuta "Podere Guardia Grande" in Sardegna

Parlavamo del pianeta vino. Il Gruppo Signorvino che vanta in Italia e nel mondo ben 38 enoteche wine store (da Verona a Milano, da Parigi a Praga, da Roma a Bolzano con prossima apertura a Pompei, primo punto vendita al Sud), negli ultimi anni ha allargato i propri interessi puntando sull'acquisizione di alcune aziende agricole. E così dopo i Tenimenti Leone a Lanuvio, nel Lazio, l'acquisizione della tenuta La Giuva in Valpolicella di proprietà dell'ex allenatore di calcio Alberto Malesani, e in attesa dello sbarco in Trentino, terra di bollicine, è di pochi giorni fa la notizia che il gruppo "Oniverse" (ex Calzedonia) ha inaugurato ad Alghero la tenuta "Podere Guardia Grande", avveniristica cantina interrata di tre piani con 25 ettari di vigneto sulla costa nord-occidentale della Sardegna.

L'avveniristica cantina "Podere Guardia Grande" ad Alghero della famiglia Veronesi

I tre vini tipici della zona: il Vermentino, il Cannonau e il Cagnulari

«Podere Guardia Grande è il nuovo progetto vitivinicolo della famiglia Veronesi realizzato in una zona incontaminata e selvaggia, colorata da una terra argillosa rosso mattone che regala dei vini di alta gamma - ha precisato Federico Veronesi, amministratore delegato di Signorvino. Si tratta di un tributo alla bellezza e alla ricchezza culturale della città catalana di Alghero che intendiamo esaltare con i tre vini tipici della zona: il Vermentino, il Cannonau e il Cagnulari. Lavoreremo i nostri vigneti - ha precisato - rispettando questo territorio generoso e unico, senza l'utilizzo di diserbanti chimici, come impone il nuovo approccio all'agricoltura. La priorità è farlo secondo i principi di sostenibilità e rispetto per il territorio anche per offrire la possibilità di scoprire la bellezza della Sardegna».

Il Podere sul promontorio da cui si gode la spettacolare vista di Capo Caccia

La cantina Podere Guardia Grande si presenta come una scenografica fusione tra vigneto e natura circostante: il Podere, infatti, si trova su uno dei promontori da cui è possibile godere della spettacolare vista di Capo Caccia, di Porto Conte e della costa occidentale della Sardegna.

Gli arredi interni portano la firma dello stilista e designer Antonio Marras, algherese purosangue, con il quale la famiglia Veronesi ha scelto di collaborare al fine di creare una ancora più stretta sinergia con il territorio. In alto i calici. Prosit!