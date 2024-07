Quando è il momento giusto per vendemmiare? Lo svela Polyscan di Vinventions

Nel mondo del vino, la vendemmia rappresenta un momento cruciale che determina la qualità del prodotto finale. Tradizionalmente, la scelta del momento giusto per raccogliere le uve si basava sull'esperienza e sull'osservazione diretta dei viticoltori. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica offre oggi strumenti innovativi che permettono di ottimizzare questa fase delicata con maggiore precisione e scientificità. Vinventions, leader mondiale nelle soluzioni di chiusure innovative e sostenibili per il vino, introduce Polyscan, uno strumento rivoluzionario che sfrutta big data e tecnologie di alta precisione per determinare il momento ideale per la raccolta delle uve. Polyscan si inserisce a pieno titolo nell'era della vendemmia 4.0, offrendo ai viticoltori un alleato prezioso per la produzione di vini di altissima qualità.

Vendemmia 4.0: il Polyscan di Vinventions rivoluziona la scelta del momento perfetto

Come funziona Polyscan di Vinventions?

Polyscan è un dispositivo portatile che combina due strumenti:

Voltammetro: valuta i livelli di polifenoli negli acini, composti fondamentali per la stabilità e il potenziale ossidativo del vino.

Colorimetro: misura il colore dell'uva, fornendo indicazioni precise sulla sua maturazione e sul profilo aromatico in evoluzione.

Polyscan: un alleato prezioso per i viticoltori

L'insieme di queste informazioni permette di identificare con accuratezza il momento in cui si arresta il caricamento di zucchero negli acini, un parametro chiave che segna l'inizio delle diverse sequenze aromatiche durante la maturazione.

I vantaggi di Polyscan

L'utilizzo di Polyscan offre numerosi vantaggi ai viticoltori:

Supporto decisionale avanzato: Polyscan si connette a un database centrale , fornendo agli utenti guide dettagliate e consigli personalizzati per la scelta del momento ottimale della vendemmia.

lo strumento permette di effettuare controlli settimanali di maturità direttamente in vigna, garantendo un monitoraggio costante e preciso dell'evoluzione delle uve.

lo strumento permette di effettuare , garantendo un monitoraggio costante e preciso dell'evoluzione delle uve. Ottimizzazione delle decisioni sulla vendemmia: grazie alle informazioni raccolte da Polyscan, i viticoltori possono ottimizzare le decisioni sulla vendemmia in base agli obiettivi specifici di ogni parcella e al profilo aromatico desiderato .

grazie alle informazioni raccolte da Polyscan, i viticoltori possono ottimizzare le decisioni sulla vendemmia in base agli obiettivi specifici di ogni parcella e al profilo aromatico desiderato.

Produzione di vini di altissima qualità: Polyscan contribuisce alla produzione di vini che esprimono al meglio le loro caratteristiche organolettiche, soddisfacendo le aspettative dei consumatori più esigenti.

Per approfondire le potenzialità di Polyscan, Vinventions ha organizzato un webinar tecnico dedicato alla gestione avanzata del colore nei vini rosati. Durante l'evento, sono state presentate le ultime innovazioni di Vinventions, inclusi gli strumenti Polyscan e Color.

Vinventions: un impegno costante per la qualità del vino

L'introduzione di Polyscan conferma l'impegno di Vinventions nel supportare i viticoltori lungo tutto il processo di vinificazione. L'azienda offre una gamma completa di soluzioni innovative pensate per ottimizzare la qualità del vino in ogni fase produttiva, dalla vinificazione all'imbottigliamento. Con Polyscan, Vinventions si posiziona ancora una volta come leader nel settore enologico, contribuendo a elevare gli standard qualitativi del vino a livello globale.