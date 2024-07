Il vino per i “Cuochi ma buoni” si chiama Ampelio

Fivi - Federazione italiana vignaioli indipendenti ha deciso di sostenere il progetto di volontariato “Cuochi ma buoni”, nato a Milano da gruppo di appassionate/i di cucina che si è incontrato per scambiarsi ricette ed è diventato un progetto di volontariato. Costituitosi in fondo solidale nell’ambito di Fondazione di Comunità Milano, “Cuochi ma buoni” organizza ogni anno diversi eventi per raccogliere fondi destinati ad associazioni benefiche: pranzi o cene vegetariane, con ricette tratte dai libri di Yotam Ottolenghi, sempre accompagnate da buon vino. Da quest’anno, le bottiglie che i commensali degusteranno saranno quelle che riportano “Ampelio” in etichetta.

La Fivi insieme a Cuochi ma buoni con i suoi vini

Fivi, aziende radicate nel tessuto sociale

«Un progetto virtuoso, al quale siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo - spiega Lorenzo Cesconi, vignaiolo in Trentino e presidente Fivi - Le nostre aziende sono profondamente radicate non solo nel tessuto economico, ma prima ancora nel tessuto sociale dei territori dove coltiviamo le nostre vigne e produciamo il nostro vino. Senza relazioni sociali positive, i Vignaioli sarebbero come pesci fuor d’acqua. Per questo motivo per noi è stato del tutto naturale rispondere positivamente alla richiesta di sostegno da parte delle amiche e degli amici di Cuochi ma Buoni. Ci piace pensare che i nostri vini siano buoni in tutti i sensi, non solo organolettici: speriamo di dimostrarlo anche in queste occasioni».

Aperitivo solidale al Risa live Bistrot

Si parte il 7 luglio con aperitivo solidale al Risa live Bistrot di Vimercate (Mb). Sarà un evento un po’ diverso dai soliti: è stato chiamato Companatico, ed è un aperitivo in cui verranno proposti 3 abbinamenti tra dips, salse e intingoli ottolenghiani e i panificati di Rise live Bistrot (il loro pane, cracker e grissini sono già conosciuti da chi frequenta cene di Cuochi ma Buoni). Come sempre tutte le proposte sono vegetariane con opzione vegana, su richiesta. In questa occasione sono presenti i vini delle Delegazioni di Modena - Reggio Emilia e Trentino Alto Adige offerti dalle aziende associate Fivi. In aggiunta la birra del birrificio artigianale Menaresta e la kombucha di Legend Kombucha.

Cuochi ma buoni organizza diversi eventi gastronomici per raccogliere fondi per associazioni benefiche

Questa raccolta fondi - che come sempre verranno donati al 100%, senza trattenere nulla per le spese, tramite il loro fondo solidale presso Fondazione di Comunità Milano - contribuirà ai progetti dell’Associazione Veronica Sacchi, che si occupa di clownterapia sul territorio milanese.