RosaMara: l'artigianalità di Mattia Vezzola nel rosé della Valtènesi

Costaripa, azienda vitivinicola di Moniga del Garda (Bs), è sinonimo di eleganza e innovazione nel mondo dei vini rosé. Guidata dall'estro e dal talento dell'enologo e patron Mattia Vezzola, la cantina si è distinta nel panorama nazionale e internazionale per la qualità superiore dei suoi prodotti.

Mattia Vezzola

I vini rosé di Costaripa non sono solo eleganti e profumati, ma anche setosi, persistenti e dotati di una straordinaria capacità evolutiva. Vezzola ha saputo reinterpretare con maestria il Rosé Valtènesi, una delle tipologie più nobili e rappresentative del Lago di Garda, rendendolo unico e contemporaneo.

Costaripa: rosé artigianali e anticonformista

Costaripa racconta i suoi rosé come vini anticonformisti e all'avanguardia, ma con un monito importante: sono vini che trovano la loro migliore espressione nell'attesa. L' artigianalità dei vini si manifesta in ogni fase della produzione, dalla cura meticolosa dei vigneti alla vinificazione delicata, riflettendo una dedizione alla qualità e un rispetto profondo per le tradizioni enologiche del territorio.

La cantina Costaripa

Non solo adatti all'aperitivo, grazie al loro ampio ventaglio aromatico, i rosé si sposano perfettamente con numerosi piatti della cucina italiana e internazionale, raffinata e speziata. Questa versatilità li rende ideali per accompagnare diverse esperienze gastronomiche, elevando ogni pasto con la loro presenza distintiva.

Costaripa possiede circa 28 ettari di vigneti dedicati al progetto RosaMara, tutti situati a ridosso del lago di Garda. La particolare esposizione dei vigneti, combinata con la presenza del lago, crea un microclima ideale per la coltivazione di uve di altissima qualità. Questo terroir unico permette di ottenere vini dai sapori intensi e dal carattere distintivo, espressione autentica del territorio gardesano.

RosaMara: capolavoro rosé di finezza e complessità

Il RosaMara è un rosé straordinario, realizzato con un blend di uve Groppello Gentile, Marzemino, Sangiovese e Barbera. Si distingue per il suo colore leggerissimo di rosa appena fiorita, quasi perla, frutto di una delicata vinificazione. Al naso, offre un profumo invitante e speziato, con note fruttate di pesca e piccoli frutti rossi, e un leggero sentore di fiori di biancospino, amarena e melograno. Al palato, il vino si presenta con una tessitura setosa, armonico e ampio, ricco di persistenza e sapidità. Il finale è secco, senza zuccheri residui, con leggere note di frutta esotica e mandorla amara.

Il RosaMara di Costaripa

«Ogni giorno, al tramonto, posso osservare, senza equivoci, la qualità e il valore del mio Lavoro che ha il sapore del pane quotidiano. Un gusto che conosco bene così come i criteri irrinunciabili che mi guidano, come quello della fedeltà, della tradizione, della trasparenza e dell’etica. Ecco perché, senza timore, mi dedico alla produzione di un Rosé da “viticoltura dedicata” come RosaMara ritenendo questo vino la rappresentazione perfetta di uno stile e di quella impalpabilità della materia, figlia della volontà di ricercare nel frutto, del Groppello Gentile, la setosità, la grazia, l’eleganza e la consacrazione della mia personale filosofia produttiva. RosaMara è un Rosé che ha il valore di un modo d’essere e vivere. Un vino per tanti, ma non per tutti» commenta così Mattia Vezzola il suo RosaMara.

La vinificazione del suo rosé più amato segue il metodo “a lacrima”: il mosto viene separato dalle bucce attraverso l'azione della gravità, permettendo di estrarre solo la parte più nobile dell'uva. Questo processo conferisce al vino una longevità di 2-4 anni, durante i quali il RosaMara continua a evolversi e a migliorare. È un vino estremamente versatile, che si abbina perfettamente con una varietà di piatti. È ideale con pesce bianco crudo, ricciola, dentice, capasanta scottata, pepata di cozze e tutte le insalate mediterranee. La sua capacità di esaltare i sapori dei cibi lo rende una scelta eccellente per cene raffinate e occasioni speciali.

Costaripa

Via della Costa 1 A - 25080 Moniga del Garda (Bs)

Tel 0365 502010