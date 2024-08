Beatrice Cortese, giovane vignaiola delle Langhe, alla conquista del mondo del vino

Il mondo del vino regala forti emozioni, viaggi sensoriali spettacolari e meravigliose scoperte, anno dopo anno. Per gli addetti ai lavori e per i famosi "wine lovers" è sempre un piacere poter conoscere nuove aziende, degustare i loro vini e rimanere piacevolmente sorpresi... Ed è ancora più interessante vedere quanti giovani "vignaioli" si siano affacciati negli ultimissimi anni sul mercato, creando la propria attività e riscuotendo ottime recensioni, premi e riconoscimenti. Come in questo caso. Siamo in Piemonte, nelle meravigliose Langhe, patrimonio Unesco e luogo di produzione di vini pregiati come Barolo, Nebbiolo, Barbera e Dolcetto e su queste stupende colline che si estendono lungo le province di Cuneo e Asti, troviamo a Bricco di Neive (Cn), nel cuore delle Langhe stesse, una delle più giovani e più piccole realtà vinicole del panorama piemontese e italiano: Beatrice Cortese.

Veduta aerea sui terreni dell'azienda di Beatrice Cortese

La biografia di Beatrice Cortese

Classe 1994 e nipote di un vignaiolo, già a 19 anni ha le idee molto chiare sul suo rapporto con il vino e, dopo varie esperienze legate al vino e ristorazione, tra Italia ed estero, che la portano da Milano fino a New York, Beatrice decide che il suo posto è in Italia e ritorna nelle Langhe. Sarà il 2022, appena due anni fa, l'anno in cui Beatrice realizza appieno il suo sogno, ovvero la vigna, dopo un salto generazionale, diventa realtà, la sua realtà. Crea la sua azienda che porta il suo nome e, con amore, passione, rispetto ed entusiasmo, mette tutto il suo impegno in una piccolissima vigna di appena 1,69 ettari vitati, che orgogliosamente tiene a precisare. Vive tutto con il sorriso che la contraddistingue, con entusiasmo e con un rispetto straordinario per la natura e la vigna, quella stessa terra lavorata dal suo bisnonno, che acquistò i primi terreni a Bricco nell'800 e da suo nonno; ed è proprio per il grande rispetto che ha per l'ambiente circostante che Beatrice rispetta totalmente il disciplinare di "The Green Experience": massima attenzione nel mantenere il perfetto ecosistema della vigna stessa, attraverso diverse regole, come la tutela della biodiversità e dell'ambiente naturale, l'utilizzo dell'inerbimento per nutrire il terreno, la priorità alle soluzioni agronomiche e il rispetto del suolo.

Beatrice Cortese nelle sue vigne (credits: Instagram)

Solare e sorridente, Beatrice si definisce una "artigiana del vino" e, con l'aiuto del padre e dello zio, si prende cura delle sue viti e della sua cantina. In questa piccola ma preziosa vigna, poco più di un ettaro e mezzo, Beatrice ha piantato Nebbiolo e una piccolissima porzione di Barbera, poiché, come dice la giovane imprenditrice, "questi vitigni esprimono il meglio", grazie al mix di cui è composto il suolo, ed è da qui che tutto parte fino ad arrivare alla nascita della sua produzione (in questi due anni siamo sulle 5000 bottiglie all'anno), attualmente suddivisa in tre vini: un Rosato da uve Nebbiolo, una Barbera d'Alba e un Langhe Nebbiolo, ma, molto presto, ci sarà una "new entry", ovvero la sua primissima "bolla" Metodo Classico. Lei stessa, raccontandosi, dice: «I miei vini portano la felicità», ma soprattutto, ammirando le bottiglie, vi troverete davanti un vero inno e un vero tributo alla figura femminile.

Beatrice Cortese e le etichette di vino dedicate alle donne

Etichette originali e particolari nelle tonalità del rosa e del lilla, create dall'artista, illustratrice, textile design dallo pseudonimo "Senz'H", che rappresentano la donna nella sua spontaneità, nella sua allegria, nella sua forza e determinazione, nella sua femminilità, nel suo coraggio e in tutta la sua eleganza. Una meravigliosa donna sognatrice è rappresentata in "Beami Sempre", un Nebbiolo in purezza vinificato in rosato, di cui vengono prodotte meno di mille bottiglie e che Beatrice definisce "il vino per essere beato e bevuto sempre", un vino facile e felice, poiché mette il buon umore ed è adatto in qualsiasi momento della giornata. Un rosato che nel calice si presenta di un elegante e delicato rosa antico, mentre all'olfatto sprigiona tutta la sua freschezza con note di piccoli frutti rossi, come lampone, ribes e fragola. Al palato, invece, continua la sua freschezza, con un bel sorso e un bel finale, insomma, un vino che genera sempre piacevolezza al palato.

Le etichette di Beatrice Cortese che celebrano le donne (credits: Instagram)

Una donna in meditazione è rappresentata in "Langhe Nebbiolo Doc", unico vino a cui è stato lasciato il nome del vitigno e di cui vengono prodotte circa 2mila bottiglie. Un vino, come spiega la stessa Beatrice, che deriva dai suoi due appezzamenti di Nebbiolo, uno nuovo che ha piantato vicino a un bosco e uno più antico, coltivato da anni, e dai quali le uve vengono raccolte e selezionate a mano. Un vino che nel calice si presenta di un bel rosso rubino brillante. All'olfatto, è ampio, delicato, con note fruttate e floreali, come fragoline di bosco, confettura di ciliegia, rose e viole, nonché note balsamiche e speziate. Al palato, è un vino morbido, caldo, di ottima persistenza, con un bel finale, persistente e lungo, in cui prevalgono i sentori floreali e balsamici.

Ed infine, l'immagine di una donna che tiene in mano un grappolo d'uva è rappresentata in "Barbea", la Barbera in purezza. Il suo nome deriva dalle prime tre lettere di Barbera e Beatrice, poiché nella primavera del 2020 è la giovane imprenditrice a piantare le prime barbatelle ed è come se questa etichetta fosse ispirata proprio a lei, la creatrice indiscussa, colei che con tanto amore e tanto coraggio ha dato vita al suo sogno. Una Barbera prodotta in circa 1300 bottiglie nel 2022, mentre qualche bottiglia in più, come lei stessa racconta, nel 2023. Se nel calice si presenta di un bel rosso rubino intenso, con decisi riflessi violacei, all'olfatto ha toni freschi e vinosi, con meravigliose note di ciliegia, rosa, viola, more e mirtilli. Ma, è al palato che sorprende ancora di più: continua la sua vinosità, un vino di vivace freschezza, succoso, con tannini leggeri e un finale molto persistente.

I vini di Beatrice Cortese conquistano nonostante la "giovane" età dell'azienda

Nonostante la sua giovane età e nonostante l'azienda sia veramente piccola e nata da pochissimi anni (due circa), i vini di Beatrice Cortese non sono per niente scontati, anzi, conquistano per la loro vivacità, per la loro ricchezza espressiva, per la genuinità dei loro aromi, la piacevolezza e la persistenza della beva e la straordinaria versatilità nell'accompagnare tanti piatti, sia della tradizione piemontese, sia tantissimi piatti della cucina italiana. Ovviamente, Beatrice ha già iniziato a farsi conoscere attraverso eventi come "Se la Langa è così", evento promosso dalla Banca del Vino di Pollenzo, e "Assaggi d'estate nella terra del Tiepolo", a Villa Farsetti - Santa Maria di Sala (Ve), dove quest'anno, oltre alla degustazione dei vari vini, è stato inserito il premio speciale per "la cantina più votata dal pubblico di assaggiatori" e Beatrice è stata premiata con il 1° posto in classifica.

Beatrice Cortese

Via Spessa 2/C - 12052 Bricco di Neive (Cn)

Tel 346 9421242