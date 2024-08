La vendemmia nelle Langhe: un'esperienza autentica a UVE Rooms & Wine Bar

La vendemmia nelle Langhe è un momento magico che segna il culmine di un anno di lavoro e passione per i viticoltori locali. Tra settembre e ottobre, le colline si animano di un'atmosfera unica, fatta di profumi inebrianti e colori caldi. Per vivere appieno questa esperienza, UVE Rooms & Wine Bar a La Morra (Cn) offre un'accoglienza raffinata e autentica.

UVE Rooms & Wine Bar offre un'accoglienza raffinata e autentica (credits: UVE Rooms & Wine Bar, Facebook)

Situato nel cuore delle Langhe, questo relais di charme è il punto di partenza ideale per esplorare i vigneti e le cantine della zona. Le camere, decorate con gusto e ispirate al mondo del vino, offrono un comfort senza pari, mentre il ristorante propone una cucina locale rivisitata in chiave moderna, con un'attenzione particolare alla qualità delle materie prime. Oltre al soggiorno, UVE Rooms & Wine Bar offre ai suoi ospiti la possibilità di partecipare a diverse attività legate al mondo del vino, come visite guidate ai vigneti, degustazioni e laboratori. Le biciclette elettriche messe a disposizione permettono di esplorare in autonomia i dintorni e di scoprire i borghi più caratteristici delle Langhe.

© Riproduzione riservata