Bisol1542 e la vendemmia 2024 tra sfide e nuove opportunità

La vendemmia 2024 a Valdobbiadene si presenta come un'autentica vendemmia storica. Le precipitazioni eccezionali, ben al di sopra della media storica, hanno reso le operazioni in vigna particolarmente impegnative. Nonostante ciò, il team di Bisol1542 ha messo in campo una serie di interventi mirati per preservare la salute delle viti e la qualità delle uve e ha annunciato una vendemmia settembrina.

La vendemmia 2024 di Bisol 1542 sarà settembrina

Bisol 1542, sarà vendemmia settembrina

Le condizioni climatiche estreme hanno influenzato in modo significativo il ciclo vegetativo della Glera. Dopo un inizio anticipato, le piogge abbondanti di giugno hanno rallentato la maturazione, creando un quadro complesso e sfumato. Tuttavia, queste condizioni hanno portato a un aumento della concentrazione aromatica e ad un'acidità più sostenuta nelle uve, elementi fondamentali per la produzione di Prosecco Superiore di alta qualità.

Le temperature più fresche di questo periodo hanno permesso alle uve di raggiungere una maturazione ottimale, preservando le loro caratteristiche aromatiche e varietali. Bisol1542 ha affrontato le sfide dell'annata adottando un approccio agronomico sostenibile, basato su pratiche colturali rispettose dell'ambiente. Concimazioni organiche mirate, defogliazione e lavorazioni leggere del terreno hanno contribuito a preservare la salute delle viti e la fertilità del suolo.

Bisol 1542, come saranno i vini 2024?

I vini del 2024 si caratterizzeranno per una spiccata mineralità, una freschezza vivace e un profilo aromatico complesso. Le note fruttate tipiche della Glera saranno esaltate da sentori floreali e agrumati, mentre l'acidità contribuirà a garantire una lunga persistenza gustativa. La vendemmia 2024 rappresenta una nuova sfida superata con successo da Bisol1542. I vini che nasceranno da queste uve saranno un omaggio alla tenacia dei vignaioli e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici, offrendo agli appassionati un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile.

Matteo Lunelli, presidente di Bisol 1542 e ceo del Gruppo Lunelli

«Prosegue il nostro impegno per raccontare nel calice la straordinaria biodiversità delle colline di Valdobbiadene, individuando il talento di ciascun vigneto», ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente di Bisol1542 e ceo del Gruppo Lunelli, di cui Bisol1542 è parte da un decennio. «Continuiamo - ha concluso - il percorso avviato nell'ultimo triennio per creare vini sartoriali, espressione del carattere peculiare e inconfondibile di ogni annata e delle diverse sfumature delle colline Patrimonio dell’Umanità Unesco di Valdobbiadene. Nel 2024 la stagione vegetativa ha richiesto un impegno forte da parte del team tecnico in campagna e anche in vendemmia adotteremo quelle tecniche che mirano a preservare al massimo la qualità dell’uva, come l’utilizzo prevalente di bins e la pressatura di uva intera. Auspichiamo che le condizioni climatiche al momento della raccolta dei grappoli in vigna permettano di esaltare il profilo aromatico della Glera per una collezione di Prosecco Superiore che racconti questa annata fresca e sia uno specchio fedele dei vigneti in cui prendono vita».