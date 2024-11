Consorzio Franciacorta: intitolata la sede a Luigi Veronelli

Nel 2024, ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di Luigi Veronelli, figura centrale nella cultura enogastronomica italiana, scomparso il 29 novembre 2004. Per commemorare il suo contributo, il Consorzio per la tutela del Franciacorta ha dedicato la propria sede alla memoria del celebre giornalista e scrittore, noto per aver promosso la qualità e l'autenticità dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare attenzione al vino.

L'inaugurazione si è tenuta nel giorno esatto dell’anniversario della scomparsa - 29 novembre - nella sede di Erbusco, alla presenza di soci del Consorzio, autorità locali, rappresentanti del mondo enogastronomico e familiari di Veronelli. Questo tributo sottolinea l’impatto duraturo del suo lavoro nella promozione della viticoltura italiana, un settore che Veronelli ha profondamente influenzato attraverso le sue pubblicazioni e battaglie per la qualità.

«Luigi Veronelli ha segnato un prima e un dopo nella cultura enogastronomica del nostro paese. La sua capacità di raccontare e valorizzare i territori e i produttori italiani è un’eredità che ancora oggi accompagna il nostro lavoro», ha dichiarato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta.

“Il Veronelli” a Bariano

Sempre nel 2024, è stato aperto uno spazio permanente dedicato alla figura di Veronelli: “Il Veronelli”, situato nell’ex Convento dei Neveri a Bariano (BG). Questo nuovo centro culturale ospita un archivio con documenti cartacei e multimediali, una biblioteca di circa 6.500 volumi e una cantina con 12.000 bottiglie. I visitatori possono esplorare la riproduzione del suo studio e una sala assaggi arricchita dagli scritti di Veronelli sulla degustazione.

Il percorso espositivo di “Il Veronelli” offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera di un pioniere che ha segnato la rinascita del vino italiano. La struttura è stata concepita come luogo di riflessione ed educazione, accessibile a esperti e appassionati. La caffetteria interna espone anche disegni e progetti realizzati per Alessi, oltre a materiali storici relativi al Campionato Gastronomico Lombardo ideato da Veronelli con Gianni Brera negli anni ’60. Questo progetto intende non solo celebrare il passato ma anche ispirare le future generazioni di professionisti del settore, evidenziando l'importanza del patrimonio culturale e del legame tra tradizione e innovazione nella gastronomia italiana.