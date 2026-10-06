Contadi Castaldi, il futuro resta in Terra Moretti: «Non è in vendita»

Terra Moretti: Contadi Castaldi e il gruppo vitivinicolo

Il perimetro vitivinicolo di Terra Moretti comprende sei realtà. In Franciacorta, oltre a Contadi Castaldi, c'è Bellavista. In Sardegna il gruppo è presente con Sella&Mosca, mentre in Toscana fanno parte del portafoglio Teruzzi, Petra e Tenuta La Badiola. Proprio quest'ultima comprende L'Andana, resort di lusso in Toscana che potrebbe rientrare in un processo di riassetto societario. Anche in questo caso, però, si tratta di un'ipotesi non ancora accompagnata da un'ufficializzazione. La smentita sulla vendita di Contadi Castaldi riporta quindi il dossier sul piano delle indiscrezioni: il gruppo Terra Moretti conferma che la cantina non è in vendita, mentre le notizie circolate nei giorni precedenti avevano indicato Argea come possibile acquirente.

Fondata nel 1987 da Vittorio Moretti, già alla guida di Bellavista, Contadi Castaldi ha sede ad Adro, in Franciacorta, all'interno della storica Fornace Biasca, un'ex fabbrica di mattoni dell'Ottocento recuperata attraverso un intervento di restauro conservativo. La cantina si è sviluppata attorno alla produzione di Franciacorta metodo classico e oggi conta 174 ettari vitati, con una produzione dichiarata di circa 1,1 milioni di bottiglie all'anno. Per il 2025 il fatturato indicato è di 14,8 milioni di euro. Sono numeri che collocano Contadi Castaldi tra gli asset vitivinicoli principali del gruppo Terra Moretti, accanto a Bellavista e alle altre aziende che compongono il portafoglio della holding.