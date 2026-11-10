Rallo, sulle tracce del Marsala per riscoprire l'anima dei vitigni siciliani

Esistono aziende che custodiscono una tradizione, altre che interpretano il presente. Le più rare riescono a fare entrambe le cose, trasformando la propria storia in una risorsa per immaginare il futuro. Rallo appartiene a quest’ultima categoria: una cantina che porta nel nome e nel percorso le radici della storia enologica siciliana, ma che oggi guarda al territorio con un progetto produttivo orientato alla valorizzazione delle varietà autoctone e all’agricoltura biologica. Fondata a Marsala nel 1860 da Don Diego Rallo, la cantina occupa un posto particolare nella storia del vino siciliano. Il suo nome è legato alle origini di uno dei vini italiani più conosciuti nel mondo: a Don Diego viene infatti attribuita la prima produzione di Marsala. Un passaggio che ha contribuito a fare della città un riferimento internazionale per il commercio e la cultura del vino. Alla fine dell’Ottocento Marsala era diventata il simbolo di una Sicilia aperta agli scambi internazionali, crocevia di uomini, idee e merci. Qui la tradizione agricola incontrava la vocazione imprenditoriale, dando vita a un sistema produttivo capace di generare valore e prestigio. Nel tempo, però, mercati, consumi, gusti e condizioni climatiche sono cambiati, e con essi si è progressivamente affievolito il ricordo di quella stagione.

La Cantina Rallo a Marsala

A recuperare il nome di Don Diego Rallo e il suo legame con la storia del vino siciliano è stata la famiglia Vesco. Il percorso agricolo della famiglia era iniziato con Don Benedetto che, dopo una vita dedicata alla terra, l’8 maggio 1920 acquistò per 84mila lire, pagate in banconote, alcune parcelle coltivate a orzo, frumento, sommacco e vite. I terreni si trovavano presso la masseria Pattipiccolo, nel territorio di Alcamo, al confine con Monreale, a un'altitudine compresa tra 180 e 600 metri sul livello del mare. Don Benedetto ebbe l’intuizione di impiantare un uliveto, sostituendo in parte le coltivazioni di sommacco, di cui rimangono ancora alcune piante, e di ampliare il vigneto. Iniziò così una produzione vinicola concentrata soprattutto sui bianchi da uve Catarratto e Insolia, con una presenza più limitata di Zibibbo. All’epoca il vino veniva commercializzato sfuso e misurato in botti da 416 litri. Nel 1996 Andrea Vesco, figlio di Don Benedetto e nonno dell’attuale Andrea, rilevò il marchio e lo stabilimento della storica Cantine di Don Diego Rallo a Marsala, riportando così in attività il nome della cantina fondata nel 1860.

Pattipiccolo, 100 ettari tra vigneti, ulivi e boschi

Ancora oggi Pattipiccolo rappresenta la principale base agricola dell’azienda. La proprietà si estende per circa 100 ettari, di cui 68 a vigneto, circondati da 10 ettari di bosco, 7 di uliveto e 12 destinati a grano e altre colture. Un patrimonio agricolo nel quale il paesaggio e le caratteristiche ambientali hanno un ruolo determinante. Il vento è una presenza costante: attraversa le vallate e accompagna il ciclo vegetativo delle piante. Le correnti provenienti dal mare contribuiscono a mitigare le temperature e a preservare la freschezza e la tensione acida delle uve. Anche i suoli hanno caratteristiche particolari. Sono prevalentemente sabbiosi, con una componente che in molte parcelle ricorda per consistenza e struttura quella dei terreni costieri. Una condizione non comune nella Sicilia occidentale, dove questi suoli si distinguono per valori di pH naturalmente più bassi rispetto alla media regionale.

Pattipiccolo rappresenta la principale base agricola dell’azienda

È l'insieme di questi fattori a consentire ai vitigni autoctoni di esprimersi senza forzature, mantenendo equilibrio, integrità varietale e una spiccata freschezza, accompagnata da una significativa complessità aromatica. Con il tempo è cambiato anche il modo di consumare e percepire il vino. L'imbottigliamento ha segnato un passaggio importante: dalla produzione destinata prevalentemente a un consumo domestico, legato anche al ristoro dopo il lavoro e alla necessità di compensare il dispendio energetico quotidiano, a un consumo sempre più orientato alla ricerca del piacere e presente in un numero crescente di occasioni.

Rallo, agricoltura biologica e strategie contro il caldo in vigna

È su questo equilibrio tra storia, territorio e prospettiva futura che Andrea Vesco e la sorella Sarah Vesco, insieme a una squadra di 20 collaboratori, hanno costruito il progetto attuale di Rallo. Un percorso fondato sulla conoscenza delle caratteristiche ambientali, sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e sulla scelta di sviluppare un'agricoltura interamente biologica. Nel 2011, dopo quattro anni di conversione delle colture, l'azienda Rallo 1860 ha ottenuto la certificazione BioSuisse, tra le più rigorose in materia di agricoltura biologica, alla quale si è successivamente aggiunta quella di Bioagricert. Il modello produttivo prevede l'esclusione delle sostanze chimiche di sintesi e una gestione dell'ambiente agricolo orientata alla conservazione dell'ecosistema. La vegetazione spontanea, i fiori, le erbe, gli arbusti e gli alberi autoctoni contribuiscono a mantenere l'equilibrio naturale dei terreni, limitando il più possibile gli interventi meccanici e privilegiando il lavoro manuale. Per il fabbisogno idrico vengono utilizzate le acque raccolte in due laghetti artificiali di accumulo. A queste certificazioni si aggiunge quella IFS, relativa alla sicurezza e alla qualità alimentare.

Pattipicciolo: la proprietà si estende per circa 100 ettari, di cui 68 a vigneto

Una delle principali sfide per la viticoltura siciliana riguarda oggi l'aumento delle temperature e la maggiore durata dei periodi di caldo intenso. Per Rallo, come per molte aziende del territorio, la questione è soprattutto preservare acidità, freschezza e integrità aromatica delle uve, in particolare di quelle a bacca bianca. Tra le soluzioni agronomiche utilizzate o considerate rientra il trattamento della chioma e dei grappoli con caolino o altre polveri di roccia. Questi materiali formano una sottile barriera minerale bianca, capace di riflettere parte della radiazione solare, ridurre la temperatura delle foglie e dei grappoli e limitare le scottature degli acini. Un'altra attenzione riguarda la gestione della vegetazione: è importante evitare sfogliature precoci o eccessive nella zona dei grappoli, così che la chioma possa svolgere una funzione di ombreggiamento naturale, proteggendo le uve soprattutto dai raggi diretti del sole pomeridiano. Anche la copertura del terreno assume un ruolo importante. Colture di copertura e pacciamatura aiutano a limitare l'evaporazione e a ridurre l'irraggiamento termico proveniente dal suolo. Alcuni produttori ricorrono inoltre a biostimolanti a base di alghe, utili per sostenere la pianta durante gli stress termici prolungati, mentre altri valutano l'installazione di reti protettive bianche o ombreggianti per ridurre l'esposizione diretta dei grappoli alla radiazione solare. L'obiettivo è rallentare l'accumulo troppo rapido degli zuccheri e preservare l'acido malico.

L'irrigazione rimane uno strumento importante, da utilizzare in modo mirato e attraverso il monitoraggio dello stato idrico delle piante, intervenendo prima dell'invaiatura. Per le uve bianche diventa inoltre fondamentale programmare la raccolta nelle ore più fresche della giornata e, quando le condizioni lo richiedono, anticiparla tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Si cerca così di evitare che la maturazione zuccherina proceda più rapidamente rispetto a quella tecnologica, con conseguenze negative sul profilo aromatico delle uve. Anche la gestione della vendemmia e del trasferimento in cantina segue questa attenzione alla qualità della materia prima. La raccolta avviene esclusivamente a mano, con uve sistemate in cassette da 12 chilogrammi. Il trasporto viene effettuato con mezzi refrigerati, per contenere gli stress termici e limitare i fenomeni ossidativi. Una volta arrivate in stabilimento, le uve vengono protette da un sistema di refrigerazione che interessa l'intera linea produttiva.

Dalle tre aree produttive alle 19 etichette di Rallo

In questa trasformazione si inserisce anche la dimensione psicologica del produttore. Il vino non è soltanto un bene da vendere, ma diventa un'interpretazione della propria terra, del lavoro svolto in vigna e delle scelte compiute per affrontare ogni singola annata. Nella bottiglia confluiscono identità, aspettative, preoccupazioni e visione personale. È un percorso nel quale il produttore deve convivere con fattori che non può controllare completamente, dal clima alla grandine, fino alle oscillazioni del mercato, ma anche con l'orgoglio di presentare il risultato del proprio lavoro. Il passaggio dalla produzione alla vendita non è sempre semplice. Da una parte c'è il desiderio di ottenere riconoscimento e successo commerciale; dall'altra, il timore che il consumatore non riesca a cogliere la complessità, la filosofia e il tempo necessari per realizzare un vino, riducendolo a un prezzo sullo scaffale o a un semplice status symbol.

Rallo: alcune etichette

Spesso, inoltre, chi produce tende a raccontare il proprio lavoro attraverso tecnicismi, disciplinari e dati analitici, mentre chi acquista cerca soprattutto un'emozione, un ricordo o una storia nella quale riconoscersi. Accettare che il cliente non acquista soltanto una scheda tecnica, ma anche un'esperienza, rappresenta uno dei passaggi più delicati per chi fa vino. La viticoltura richiede pazienza e capacità di attesa, perché i tempi della produzione e dell'affinamento non coincidono con quelli, spesso più rapidi, delle mode e del mercato. È un lavoro che impone di confrontarsi continuamente con il cambiamento, senza perdere il legame con il luogo in cui si opera. Ogni territorio ha caratteristiche proprie e ogni agricoltore mantiene con esso un dialogo costante: un rapporto che, se venisse meno, finirebbe per privare il lavoro della sua stessa motivazione. La produzione si articola in tre aree: Pattipiccolo, Piano Liquido a Marsala e Bugeber a Pantelleria. Da questi territori nascono 19 etichette, organizzate in diverse linee. I Classici comprendono Carta d'Oro e Il Principe; i Monovarietali riuniscono Bianco Maggiore, La Maggiore, Lucido, Evrò, Al Qasar, Alba Rosea, Il Manto, La Clarissa e Regnante. La linea delle Selezioni comprende Beleda, AV01, Ghibli e Lacuba, mentre tra i Fuori pasto figurano Mille, Soleras, Marsala Est e Passito di Pantelleria.

La cena a Marsala

Per raccontare le potenzialità della propria produzione, Rallo ha organizzato a Marsala una cena per la stampa nel vicino ristorante I Bucanieri, costruendo un percorso gastronomico dedicato soprattutto agli abbinamenti con il pesce. Il menu si è aperto con La Maggiore Petillant 2025 Rallo Terre Siciliane Igp Bio, ottenuto da uve Grillo. Un bianco caratterizzato da profumi di pesca matura, albicocca e ananas, accompagnati da richiami agrumati e da un'acidità ben dosata, che sostiene la piacevolezza del sorso e ne accompagna la persistenza. In tavola sono arrivate una bruschetta con sarde e pomodoro e piccole frittelle ripiene di sarde, un'apertura pensata per stimolare il palato in vista delle portate successive. Sono seguiti bocconcini di parmigiana di mare e arancini al ragù di triglia, particolarmente riusciti.

Bruschetta con sarde e pomodoro Bocconcini di parmigiana di mare Arancini ripieni di triglia Crudité di pesce crudo Totani fritti Ventresca di tonno Tiramisù ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Bruschetta con sarde e pomodoro Bocconcini di parmigiana di mare Arancini ripieni di triglia Crudité di pesce crudo Totani fritti Ventresca di tonno Tiramisù

Il percorso è proseguito con Al Qasar 2025 Rallo Bio, Zibibbo Secco ottenuto da uve Zibibbo. Il vino esprime profumi di fiori di zagara, agrumi ed erbe aromatiche, con un gusto fresco e persistente, caratterizzato da una spiccata componente salina. L'abbinamento è stato con un piatto di crudità di pesce, nel quale la freschezza del vino ha accompagnato la delicatezza delle materie prime. Successivamente è stato servito Beleda 2023 Rallo, da uve Catarratto in purezza, vinificato e affinato in acciaio. Al naso presenta sentori fruttati, note agrumate e richiami di fiori bianchi; al palato è fresco, asciutto ed equilibrato, con una componente salina più contenuta rispetto al precedente. Ha accompagnato una fetta di ventresca di tonno ai ferri con una delicata maionese ai capperi e una frittura di totano.

La Maggiore al Qasar Beleda ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Maggiore al Qasar Beleda

Rallo 1860, il futuro del vino siciliano parte dal territorio