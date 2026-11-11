È cosa nota che Andrea e Paolo Gori siano, con la loro Trattoria Da Burde in Via Pisana , tra i migliori ambasciatori della cucina Toscana a Firenze e non solo, con una testimonianza di coerenza ed attenzione verso la clientela che nasce da oltre centoventi anni di attività. E dal loro incontro con L’ospitalità Starhotels, è nata, all’interno del Michelangelo Hotel, Da Burde Enoteca e Cucina. Una collaborazione che celebra il territorio attraverso una delle sue insegne più iconiche, offrendo agli ospiti un’esperienza capace di raccontare Firenze a tavola. Fattore di attrazione sono sicuramente le serate a tema che stanno aiutando ad avvicinare nuovi target, superando le riserve, ancora dure a morire, verso una ristorazione alberghiera spesso seduta sugli allori di un turismo di massa. Quello che ci accingiamo a raccontare è uno degli eventi di punta della stagione autunnale: Amarone Vs Brunello. Un confronto epico tra due grandissimi vini italiani, ognuno con il suo retaggio e le sue peculiarità. Di scena della Valpolicella la grandeur moderna di Tedeschi e da Montalcino Francesco Bucci e la sua Baricci, vincitrice dell’Intravino Cup per il Brunello.

Amarone Vs Brunello: le cantine Tedeschi e Baricci a confronto alla trattoria Da Burde di Firenze

Il menu dell'evento e l'abbinamento cibo-vino

Il menu si dipana fra Cecina &Baccalà mantecato (perfetta fusione di due capisaldi delle rispettive cucine regionali) Farinata, cavolo nero sul Capo del Verro (decisiva la spinta dei piccoli cubetti scottati del suino) , Bigolo in salsa di acciughe, (la tradizione Veneta nella sua massima espressione), Stracotto e erbi (piatto storico di Burde che arriva al palato in tutta la sua tenerezza) Schiacciata, uva e blu del Mugello. (due assaggi deliziosi e funzionali per l’abbinamento con il Recioto che scopriremo più avanti).

Cecina &Baccalà mantecato Schiacciata, uva e blu del Mugello Stracotto e erbi ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Cecina &Baccalà mantecato Schiacciata, uva e blu del Mugello Stracotto e erbi

Ci piace quando la cucina, come nelle intenzioni di Andrea , si mette al servizio del vino che diventa protagonista del racconto, ferma restando la mano sempre ispirata di Paolo che dona contemporaneità ai piatti nel rispetto della tradizione, aggiungendo la sua sensibilità interpretativa.

La selezione completa dei vini protagonisti della serata targata Tedeschi e Baricci

I primi assaggi: bianco veneto e Rosso di Montalcino

Svariando fra Veneto e Toscana l’abbrivio lo dà Tedeschi con ll Ga.Ry Igt Bianco 2024. Prevalenza di uve Garganega, con un saldo di Chardonnay e Riesling Renano. Splendido paglierino dorato con riflessi verdi. Complessità e attraenza olfattiva dispiegano un pot-pourri di note floreali e fruttate con nuance di spezie dolci, erbe balsamiche e accenni di idrocarburo. Al palato è snello, fresco e slanciato ma molto equilibrato, con finale sapido e persistente.

Il Rosso di Montalcino 2024 di Baricci

Risponde Baricci con il Rosso di Montalcino 2024, tutto Sangiovese. Rubino tenue. Molto classico a livello olfattivo. Pesca gialla ed erbe officinali ad accompagnare la ciliegia sussurrata. Trama gustativa elegante e con tannini raffinati e una bella salinità. Il finale è rilassato, persistente e di grande finezza.

La sfida dei grandi rossi: Valpolicella, Brunello e Amarone

Palla a Tedeschi con il Capitel Nicalò Valpolicella Superiore Doc 2022. Blend di uve Corvina, Corvinone, Rondinella, e altre varietà. Rubino di media fittezza, luminoso. Introduce sentori di ciliegia e frutti di bosco, con nuance di rosa, viola, pepe, poi un delicato finale di erbe aromatiche. Sorso di fresca piacevolezza , sapido, dal tannino gentile. Persiste il fruttato di ciliegia con un gradito allungo delicatamente amaricante.

Il Brunello di Montalcino 2021 di Baricci

Adesso arrivano i giganti e si torna in Toscana con Baricci e il suo Brunello di Montalcino 2021. Tutto Sangiovese. Rubino tendente al granato. Olfatto classico su spezie gialle, erbe officinali, ma scattante sul sottobosco estivo. Trama elegante non muscolare con tannini finissimi e una progressione rilassata e saporita. Finale ampio e molto persistente. Capisco perché Andrea e il team di Intravino lo abbiano così apprezzato.

L’Amarone Capitel Monte Olmi Riserva 2021 di Tedeschi

Ma tiene botta, eccome se tiene botta, l’Amarone Capitel Monte Olmi Riserva 2021 di Tedeschi. Da uve Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta e altre varietà. Tra il carminio e il granato vivido. Punteggiato da erbe aromatiche, note balsamiche di macchia mediterranea e liquirizia. China e rabarbaro tra tocchi tostati di cioccolato fondente e nocciola. Grande e fresca vitalità sulle papille con il ricordo che si fa gentile ma senza cedere in austerità.

Chiusura in dolcezza con il Recioto della Valpolicella