La Maison Louis Roederer celebra i 150 anni di Cristal, la sua prima cuvée de prestige, un anniversario che racconta l'evoluzione di uno Champagne diventato riferimento per eleganza, profondità e capacità di invecchiamento. Alla guida della ricerca enologica c'è oggi Jean-Baptiste Lécaillon, chef de caves da oltre trentacinque anni, che definisce Cristal «Tutti conoscono Cristal come cuvée de prestige, ma è soprattutto il primo vino di terroir della Champagne».

Cristal, 150 anni di storia e identità

La cuvée nasce dalla richiesta dello zar Alessandro II, estimatore degli Champagne Roederer, che desiderava un vino esclusivo, riconoscibile anche dalla bottiglia. Viene così realizzato un contenitore in cristallo trasparente, con fondo piatto per ragioni di sicurezza, che dà il nome allo Champagne. La rivoluzione russa del 1917 interrompe il rapporto con il principale mercato estero. Il rilancio è merito di Camille Olry-Roederer, alla guida dal 1932 al 1975, mentre dal 1979 Jean-Claude Rouzaud riorganizza il vigneto assegnando ogni parcella a una specifica cuvée. Dal 2006 la direzione passa al figlio Frédéric.

Jean-Baptiste Lécaillon e Jean-Claude Rouzaud

Il terroir gessoso e la ricerca della freschezza

La filosofia di Cristal parte dalla selezione dei terreni più bianchi e gessosi della Champagne, esposti a est e caratterizzati da poca acqua e maturazioni lente. L'obiettivo è ottenere finezza, eleganza, freschezza e capacità evolutiva, senza ricercare la potenza. La viticoltura segue pratiche certificate biologiche e utilizza compost prodotto nella regione. Le viti devono avere almeno 25 anni, il tempo necessario perché le radici raggiungano la roccia madre gessosa. L'età media è di 42-45 anni, con esemplari che superano gli 80.

Le vigne di Louis Roederer da cui si ricava l'uva per produrre il Cristal

Normalmente, Cristal nasce dall'assemblaggio di 45 parcelle distribuite in sette Grand Cru, i migliori vigneti della Maison: Verzy, Verzenay, Beaumont-sur-Vesle, Aÿ, Cramant, Avize e Le Mesnil-sur-Oger. Nel 2018, annata particolarmente calda e asciutta, la selezione è stata ampliata a 57 parcelle, includendo Chardonnay provenienti da zone più fresche. Il cambiamento climatico impone nuove scelte: «Il vigneto classico ha garantito l'equilibrio per 150 anni, oggi bisogna cercare esposizioni più fredde e forse viti più giovani», osserva Lécaillon.

Per Louis Roederer, il Cristal è il "figlio del gesso"

In Maison, Cristal viene definito «il figlio del gesso». La sua identità unisce struttura, delicatezza e precisione. Il segreto della freschezza, secondo Lécaillon, non risiede tanto nell'acidità quanto nella salinità, che mantiene l'equilibrio anche nelle annate calde come il 2015 e il 2018. Come afferma lo chef tristellato Arnaud Lallement: «il gesso è la memoria del mare, la memoria dell'oceano».

Cristal Rosé, l'infusione per preservare gli aromi

Accanto alla versione Brut, Jean-Claude Rouzaud introduce il Cristal Rosé, un'espressione più profumata, rotonda e materica. Nasce da quattro parcelle condotte in biodinamica dal 2007: due di Pinot Noir ad Aÿ e due di Chardonnay, ad Avize e Le Mesnil-sur-Oger. L'equilibrio deriva dall'incontro tra la mineralità dello Chardonnay e il profumo, la succosità e la delicatezza del Pinot Noir. Le vecchie selezioni massali, piantate tra gli anni Quaranta e Cinquanta, contribuiscono a un'espressione particolarmente intensa.

Il Cristal Rosé

La tecnica distintiva è l'infusione, una forma di co-fermentazione. Il Pinot Noir macera a freddo per cinque-sette giorni; prima della fermentazione, il mosto viene separato dalle bucce e trasferito nel mosto di Chardonnay. I due componenti fermentano insieme, integrandosi con maggiore delicatezza rispetto all'aggiunta di un vino rosso già vinificato. Il metodo, perfezionato dal 1974, prevede lavorazioni senza ossigeno e temperature prossime allo zero. Per svilupparlo, Lécaillon ha studiato in Giappone le tecniche dei maestri del tè verde, in particolare la produzione del matcha, che punta a proteggere gli aromi originari bloccando l'ossidazione.

Vinothèque, il tempo come elemento di costruzione del vino

Con la Cristal Vinothèque la Maison porta avanti la ricerca sull'invecchiamento, commercializzando bottiglie dopo quasi vent'anni. Il progetto si basa su tre fasi di affinamento: sur lattes (sui listelli, con le bottiglie adagiate sui lieviti), sur pointe (sulla punta, con le bottiglie capovolte e il collo rivolto verso il basso) e sur bouchon (sul tappo, dopo la sboccatura, con il vino che prosegue l'affinamento in bottiglia).

La Cristal Vinothèque di Louis Roederer

La 1999, prima annata di Lécaillon come chef de caves, segna l'avvio della sperimentazione con la vinificazione diretta in legno, oggi applicata a circa un terzo dei vini della Maison. «Il 2002 è un anno di svolta - afferma Lécaillon - era impensabile che il vino potesse raggiungere un livello così e migliorare, ancora, nel tempo. La vigna da questo momento inizia a mostrare i miglioramenti e cambiamenti fatti in vigneto, dal biologico alla biodinamica. Prima del 2002 consideravo l'annata 1988 come la migliore per il Cristal Rosé, ma siamo di fronte a complessità ed espressività incredibili dopo 20 anni di invecchiamento». Il Cristal Vinothèque 2002 ha trascorso undici anni sur lattes e cinque sur pointe, con il tournage manuale.

Il Cristal Vinothèque Rosé 2002

La sboccatura è avvenuta alla fine del 2019, con un dosaggio inferiore di uno-due grammi rispetto al Cristal. Ne deriva un vino strutturato, con aromi intensi, speziati e affumicati. Il Cristal Vinothèque Rosé 2002 esprime invece delicate sfumature floreali e fruttate, accompagnate da un frutto aspro e candito.

Late Release, il ruolo dei lieviti e l'evoluzione in bottiglia

La ricerca di nuove espressioni del tempo ha portato alla nascita del Cristal Late Release. L'ispirazione arriva dall'assaggio di un Louis Roederer 1945, ancora fresco ed energico dopo oltre cinquant'anni in bottiglia. Lécaillon scopre che quell'annata era stata sottoposta al poignettage: le bottiglie venivano scosse per riportare i lieviti in sospensione, accelerando l'autolisi e favorendo lo sviluppo degli aromi.Il principio viene ripreso nel Cristal Late Release 2008, rimasto dodici anni sui lieviti e successivamente sottoposto allo stesso movimento.

Cristal Late Release 2008

Il risultato è una freschezza salina intensa, accompagnata da richiami alla conchiglia d'ostrica. Le Late Release vengono prodotte soltanto nelle annate ritenute adatte: dopo il 2002 e il 2005, il 2008 sarà seguito dal 2012. Il Late Release Rosé 2008, nato come esperimento in quantità limitate, presenta maggiore profumo e materia rispetto al Brut, pur condividendone la matrice gessosa e la salinità. L'umami è più evidente, con note affumicate e richiami al dashi: un'espressione più gustosa e succosa, senza perdere precisione.

Cristal Late Release 2008, lo Champagne incontra la Patata all’Alfredo con caviale e salvia

Uno champagne, il Late Release 2008, che si abbina perfettamente con piatti gourmet. Francesco Stoppa, sommelier del Casanova Ristorante e del gruppo del resort Grotta Palazzese di Polignano a Mare (Ba), descrive il Cristal Late Release 2008 come uno Champagne capace di unire «potenza, eleganza e una straordinaria precisione espressiva».

Francesco Stoppa, sommelier del Casanova Ristorante e del gruppo del resort Grotta Palazzese di Polignano a Mare (Ba)

Il lungo affinamento sui lieviti ne approfondisce la complessità aromatica. Rispetto al Cristal 2008 classico, caratterizzato da energia e verticalità, la Late Release offre una lettura «più articolata e armoniosa». Per Stoppa uno champagne che merita un servizio attento per accompagnare un intero momento gastronomico. L'abbinamento scelto è la Patata all’Alfredo con caviale e salvia. La morbidezza della patata trova equilibrio nella freschezza e nella mineralità dello Champagne, mentre il caviale aggiunge sapidità e richiami marini, in sintonia con il profilo del vino.

Patata all’Alfredo con caviale e salvia del Casanova Ristorante

La salvia introduce sfumature aromatiche che dialogano con le note evolutive di frutta secca e pasticceria. La cremosità della preparazione incontra la vivacità dello Champagne, dando vita a un finale armonioso. Un abbinamento che, secondo Stoppa, interpreta il lusso non come ostentazione, ma come capacità di trasformare ingredienti essenziali in un'esperienza gastronomica memorabile.