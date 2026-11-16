Wine Spectator 2026, il miglior vino è americano. Ma il punteggio più alto è italiano

Il vino con il punteggio più alto della Top 10 di Wine Spectator 2026 è italiano, ma il titolo di miglior vino al mondo è andato alla California. La classifica della rivista americana, infatti, non si basa esclusivamente sui punteggi delle degustazioni, ma considera anche il rapporto qualità-prezzo, la disponibilità sul mercato statunitense e l'interesse suscitato dalle singole etichette. A conquistare il primo posto è stato così il Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 di Paul Hobbs, prodotto nella Napa Valley e valutato 95 punti. Alle sue spalle si è piazzato il Barbaresco Rabajà Riserva 2021 dei Produttori del Barbaresco, che ha ottenuto 98 punti, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall'australiano Penfolds Bin 389 Cabernet-Shiraz 2024, con 95 punti.

Il primato della California a 50 anni dal “Judgement of Paris”

La graduatoria, ricordiamo, è arrivata in un anno particolare per il vino californiano. Nel 2026 ricorre infatti il cinquantesimo anniversario del “Judgement of Paris”, la degustazione alla cieca del 1976 durante la quale alcuni vini americani superarono quelli francesi, fino ad allora considerati il principale riferimento internazionale. Quell'episodio contribuì a cambiare la percezione dei vini del Nuovo Mondo e, soprattutto, a consolidare il prestigio della Napa Valley, oggi nuovamente protagonista della classifica di Wine Spectator.

La Napa Valley celebra cinquant’anni dalla storica vittoria sui francesi

Il riconoscimento assegnato al Cabernet Sauvignon Coombsville 2023 si inserisce proprio nel percorso compiuto dalla produzione californiana negli ultimi decenni. Nella motivazione, la rivista ricorda come i Cabernet Sauvignon della Napa Valley abbiano conosciuto una rapida affermazione negli anni Novanta e nei primi Duemila, quando la crescente qualità dei vini ha portato la regione a confrontarsi con le aree vitivinicole più affermate. A quella fase sono seguite anche alcune critiche, legate soprattutto all'aumento dei prezzi e alla diffusione di uno stile caratterizzato da vini potenti e concentrati.

Secondo gli esperti americani, tuttavia, la produzione della Napa Valley ha continuato a evolversi, anche attraverso una maggiore attenzione ai singoli vigneti e alle piccole produzioni. Un approccio che Wine Spectator accosta a quello della Borgogna e che, nella lettura della rivista, potrebbe aprire una nuova fase per il Cabernet californiano. Il vino di Paul Hobbs, proposto a un prezzo di 120 dollari a bottiglia, è stato scelto come simbolo di questa evoluzione.

Il Barbaresco Rabajà Riserva 2021 conquista il secondo posto con 98 punti

Per l'Italia, come anticipato, il risultato più importante è arrivato dal Piemonte, con il secondo posto del Barbaresco Rabajà Riserva 2021 dei Produttori del Barbaresco. Fondata nel 1958, la cantina cooperativa è una delle realtà più conosciute della denominazione e lavora esclusivamente uve Nebbiolo, dalle etichette Langhe Doc fino alle nove riserve provenienti da singoli vigneti. Tra queste, il Rabajà occupa da tempo una posizione di rilievo, come sottolineato dalla stessa Wine Spectator nella motivazione del riconoscimento.

Il Barbaresco Rabajà Riserva 2021 dei Produttori del Barbaresco

L'annata 2021 ha permesso alla cooperativa piemontese di ottenere il punteggio più alto mai assegnato dalla rivista al suo Barbaresco Rabajà Riserva. Il vino è stato affinato per 30 mesi in botti di diversa capacità, da 2.500 a 5mila litri, secondo un'impostazione tradizionale che punta a valorizzare le caratteristiche del Nebbiolo. Nella valutazione degli esperti americani emergono soprattutto la purezza del frutto, la struttura e la concentrazione, elementi che hanno contribuito al risultato di 98 punti.

Dal podio australiano al quarto posto del Brunello di Caparzo

A completare il podio, il Penfolds Bin 389 Cabernet-Shiraz 2024, espressione della produzione australiana. Con i suoi 95 punti, l'etichetta ha conquistato la terza posizione, precedendo il secondo vino italiano presente nella Top 10. Si tratta del Brunello di Montalcino 2021 di Caparzo, azienda toscana di proprietà di Elisabetta Gnudi Angelini, che ha ottenuto il quarto posto con 95 punti.

Il Brunello di Montalcino 2021 di Caparzo

La storia di Caparzo risale al 1970, mentre l'attuale proprietà è subentrata nel 1998, quando Elisabetta Gnudi Angelini ha acquistato la tenuta, compresi gli appezzamenti di Montosoli denominati La Casa. Nel 2015 è entrata in azienda anche la figlia Alessandra, proseguendo un percorso caratterizzato da investimenti e interventi di reimpianto dei vigneti. Per Wine Spectator, il Brunello di Montalcino 2021 si è distinto per il rapporto tra qualità e valore economico, sostenuto dalle caratteristiche dell'annata. La vinificazione è avvenuta in serbatoi di acciaio inox, seguita da due anni di affinamento in botti di rovere di Slavonia da 5 a 8mila litri.

Gli altri vini della Top 10 e il legame con la famiglia Antinori

Scorrendo la classifica, la quinta posizione è stata assegnata alla Francia con lo Château Saint-Pierre Saint-Julien 2023, proveniente da Bordeaux e valutato 95 punti. Subito dopo, al sesto posto, la graduatoria è tornata negli Usa con il Cabernet Sauvignon Stag's Leap District Fay 2023 di Stag's Leap Wine Cellars, anch'esso premiato con 95 punti. Quest'ultima etichetta presenta inoltre un legame diretto con l'Italia, dal momento che la cantina californiana appartiene alla famiglia Antinori.

Il Cabernet Sauvignon Stag's Leap District Fay 2023 di Stag's Leap Wine Cellars

La presenza di Stag's Leap Wine Cellars assume un significato particolare nell'anno del cinquantesimo anniversario del “Judgement of Paris”. Ricordiamo che fu infatti proprio questa azienda a distinguersi nella degustazione del 1976, contribuendo alla notorietà internazionale dei Cabernet Sauvignon della Napa Valley. Fondata da Warren Winiarski nel 1970, la cantina ha introdotto l'etichetta Fay nel 1990, quattro anni dopo l'acquisizione dell'omonimo vigneto. Il sesto posto nella Top 10 del 2026 riporta quindi nella graduatoria uno dei produttori direttamente legati a quell'episodio della storia del vino.

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La seconda metà della classifica prosegue con un'altra etichetta americana, il Sagacious 2023 di Law Estate, settimo con 96 punti. All'ottavo posto torna invece la Francia con lo Château Carbonnieux Pessac-Léognan Blanc 2023, valutato 95 punti, mentre la nona posizione è occupata dalla Spagna grazie al Ribera del Duero 2022 di Bodegas y Viñedos Alión, anch'esso con 95 punti. A chiudere le prime dieci posizioni è infine il Pinot Noir Sta. Rita Hills 2024 di Melville, prodotto in California e premiato con 94 punti.

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