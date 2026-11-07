Siamo stati presenti al Destination Symposium 2026, organizzato da Visit Napa Valley, l’ente di promozione e gestione della destinazione californiana? Mentiremmo spudoratamente se affermassimo di essere stati presenti. No, non è vero: non siamo stati presenti. Tuttavia, lecitamente brigando con gentili colleghi californiani, essi sì ben presenti all’evento, abbiamo ottenuto un’utile sinossi dei lavori, a partire da dati di grande interesse.

Napa Valley, 4 milioni di visitatori e 2,5 miliardi di impatto economico

Questi dati li abbiamo elaborati e ne sortisce scenario che si rende particolarmente interessante allorquando proviamo a trarne suggerimenti e spunti di riflessione per l’enoturismo nel nostro Bel Paese. I dati visionati ed elaborati descrivono un turismo capace di sostenere imprese, occupazione e servizi collaterali e, soprattutto, mostrano quanto conti la durata del soggiorno. Nell’anno 2025 Napa County (la Contea di Napa) accolse circa 4milioni di visitatori, con circa 2miliardi di euro di spesa diretta e un impatto economico complessivo di circa 2,5miliardi di euro, in crescita del 3% circa sull’anno precedente. Il quadro comprende circa 474milioni di euro di ricavi dalle camere d’albergo.

La Napa Valley accoglie circa 4 milioni di visitatori all'anno: nel 2025 il turismo ha generato un impatto economico complessivo di circa 2,5 miliardi di euro

Enoturismo, chi pernotta genera l'88% della spesa complessiva

Analizziamo il dato di forte interesse: il rapporto tra flussi e spesa. I visitatori giornalieri, con essi intendendo coloro i quali non pernottano (noi diremmo che sono i gitanti del “fuori porta”) rappresentano circa il 62% degli arrivi; gli ospiti che pernottano, pur essendo la minoranza del 38%, generano circa l’88% della spesa complessiva, il rimanente 12% essendo generato dai gitanti fuori porta. Gli enoturisti che pernottano hanno una permanenza media di 4 notti, con una spesa di circa 689 euro al giorno.

In Napa Valley i visitatori che pernottano rappresentano il 38% degli arrivi, ma generano circa l'88% della spesa turistica complessiva

Cosa ne consegue ? Qual è il lucido suggerimento di Visit Napa Valley? Semplice: aumentare i pernottamenti; decrementare quel 62% di gitanti e incrementare quel 38% di enoturisti. Potrebbe mai questo anelito significare che invece di fare degustazioni per un solo giorno, faccio degustazioni per ben quattro giorni?Ovviamente no! Si tratta, evidentemente, di coinvolgere altre attività che agiscono sul territorio. Al contempo si deve lavorare per attrarre nuovi target.

Napa Valley punta su benessere, gastronomia e attività oltre il vino

L’obiettivo di Visit California, insomma, è superare l’immagine di una destinazione riservata esclusivamente ai wine lovers, raccontando occasioni di ben altre esperienze quali il wellbeing (benessere emotivo, fisico e mentale), l’arte, la cultura locale, la gastronomia, il paesaggio, la musica, gli eventi e le attività all’aria aperta.

Enoturismo italiano, il territorio deve convincere i visitatori a restare

Per le destinazioni enoturistiche italiane la sfida è integrare cantine, ospitalità, gastronomia e attrattori culturali, trasformando la degustazione in un'esperienza capace di prolungare il soggiorno