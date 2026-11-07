FARE RETE
Enoturismo, chi resta a dormire porta più valore al territorio: l'esempio Napa Valley
A Napa Valley il 38% dei visitatori che pernotta genera l’88% della spesa turistica. I dati del 2025 mostrano quanto la durata del soggiorno incida sul valore economico dell’enoturismo e sulla ricaduta per il territorio. La sfida per le destinazioni del vino è andare oltre la visita in cantina, integrando gastronomia, cultura, paesaggio e ospitalità per convincere più turisti a fermarsi
Siamo stati presenti al Destination Symposium 2026, organizzato da Visit Napa Valley, l’ente di promozione e gestione della destinazione californiana? Mentiremmo spudoratamente se affermassimo di essere stati presenti. No, non è vero: non siamo stati presenti. Tuttavia, lecitamente brigando con gentili colleghi californiani, essi sì ben presenti all’evento, abbiamo ottenuto un’utile sinossi dei lavori, a partire da dati di grande interesse.
Napa Valley, 4 milioni di visitatori e 2,5 miliardi di impatto economico
Questi dati li abbiamo elaborati e ne sortisce scenario che si rende particolarmente interessante allorquando proviamo a trarne suggerimenti e spunti di riflessione per l’enoturismo nel nostro Bel Paese. I dati visionati ed elaborati descrivono un turismo capace di sostenere imprese, occupazione e servizi collaterali e, soprattutto, mostrano quanto conti la durata del soggiorno. Nell’anno 2025 Napa County (la Contea di Napa) accolse circa 4milioni di visitatori, con circa 2miliardi di euro di spesa diretta e un impatto economico complessivo di circa 2,5miliardi di euro, in crescita del 3% circa sull’anno precedente. Il quadro comprende circa 474milioni di euro di ricavi dalle camere d’albergo.
Enoturismo, chi pernotta genera l'88% della spesa complessiva
Analizziamo il dato di forte interesse: il rapporto tra flussi e spesa. I visitatori giornalieri, con essi intendendo coloro i quali non pernottano (noi diremmo che sono i gitanti del “fuori porta”) rappresentano circa il 62% degli arrivi; gli ospiti che pernottano, pur essendo la minoranza del 38%, generano circa l’88% della spesa complessiva, il rimanente 12% essendo generato dai gitanti fuori porta. Gli enoturisti che pernottano hanno una permanenza media di 4 notti, con una spesa di circa 689 euro al giorno.
Cosa ne consegue ? Qual è il lucido suggerimento di Visit Napa Valley? Semplice: aumentare i pernottamenti; decrementare quel 62% di gitanti e incrementare quel 38% di enoturisti. Potrebbe mai questo anelito significare che invece di fare degustazioni per un solo giorno, faccio degustazioni per ben quattro giorni?Ovviamente no! Si tratta, evidentemente, di coinvolgere altre attività che agiscono sul territorio. Al contempo si deve lavorare per attrarre nuovi target.
Napa Valley punta su benessere, gastronomia e attività oltre il vino
L’obiettivo di Visit California, insomma, è superare l’immagine di una destinazione riservata esclusivamente ai wine lovers, raccontando occasioni di ben altre esperienze quali il wellbeing (benessere emotivo, fisico e mentale), l’arte, la cultura locale, la gastronomia, il paesaggio, la musica, gli eventi e le attività all’aria aperta.
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Per l’enoturismo italiano, il caso Napa offre un forte spunto di riflessione: andare ben oltre la promozione della singola cantina.
Riflettiamo insieme: il vino può essere il motivo per partire, ma è il territorio che deve offrire le motivazioni per restare. L’obiettivo è costruire un’esperienza che continui oltre la degustazione. In questa prospettiva, va detto, conquistare un ospite disposto a fermarsi tre o quattro giorni potrebbe risultare più utile che aumentare la numerica delle soste brevi ed effimere in cantina.
Invitiamo gli erogatori di servizi enoturistici, ovvero i vitivinicoltori a dare risposta a questa domanda: quanto valore lascia una visita, e quante realtà del territorio riesce a coinvolgere? Per i vitivinicoltori e per le prodi realtà consortili, la commutazione prospettica (altro spunto di riflessione) impatta sulla comunicazione: raccontare non soltanto la bottiglia, bensì il territorio, le tipicità agroalimentari, la gastronomia, i borghi e le persone. A concludere: Napa Valley non ci impartisce lezione, e però offre interessanti e utili spunti di riflessione a quanti affrontano il cimento dell’enoturismo vivendolo come business che genera profitto durevole nel termine medio e lungo (di certo non breve) se e solo se ad esso ci si approccia con professionalità imprenditoriale e non con superficiale dilettantismo