Kettmeir, storica cantina altoatesina fondata nel 1919 e pioniera della spumantistica locale, annuncia ufficialmente la riapertura della propria tenuta nel 2026, a seguito di un importante progetto di rinnovamento e ampliamento. I lavori hanno portato alla realizzazione di nuove aree specificamente studiate per l'affinamento dei preziosi spumanti Metodo Classico, accompagnate da un inedito percorso immersivo e multisensoriale dedicato ai visitatori.

Kettmeir, cantina fondata già nel 1919 e pioniera della spumantistica altoatesina

Un percorso immersivo per scoprire il Metodo Classico

Il nuovo progetto di hospitality della cantina, facente parte del gruppo Herita Marzotto Wine Estates, è stato concepito per svelare l'invisibile magia della produzione del Metodo Classico e per far vivere agli ospiti un'esperienza a trecentosessanta gradi. Il percorso attraversa diverse tappe suggestive: dalle installazioni artistiche nel porticato, passando per la nuova e più ampia sala presse animata da proiezioni interattive, fino ad arrivare a stimolazioni olfattive che riproducono i sentori della fermentazione e dell'autolisi dei lieviti, per permettere così ai visitatori di immergersi nei sentori tipici della cantina anche negli 11 mesi in cui non si è in vendemmia.

Un'installazione artistica nel percoso di visita che Kettmeir propone ai suoi visitatori

La visita si conclude poi con una tappa dal forte impatto emotivo, dedicata alla sostenibilità sociale e alla celebrazione dei conferitori storici che, con i loro masi, costituiscono il cuore pulsante dell'azienda. L'ampliamento architettonico ha mantenuto assoluta fedeltà all'approccio avanguardista dell'azienda in materia di tutela ambientale. La cantina, già certificata Carbon Neutral, è infatti dotata di un avanzato impianto geotermico che sfrutta l'acqua del sottosuolo per raffreddare pavimenti e soffitti delle sale di affinamento, garantendo l'assenza di sbalzi termici per le bottiglie in affinamento.

Da Kettmeir possibili pecorsi alla scoperta dei vini prodotti dalla cantina I percorsi permettono ai visitatori di scoprire tutte le fasi di lavorazione del vino Al termine della visita poi si possono degustare le migliori bottiglie della cantina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Da Kettmeir possibili pecorsi alla scoperta dei vini prodotti dalla cantina I percorsi permettono ai visitatori di scoprire tutte le fasi di lavorazione del vino Al termine della visita poi si possono degustare le migliori bottiglie della cantina

Grazie alla combinazione con il nuovo impianto fotovoltaico, progettato per alimentare le pompe del sistema geotermico, l'intero processo viene autoalimentato, rendendo oggi Kettmeir una realtà energeticamente autosufficiente.

Gli investimenti di Kettmeir e le prospettive per gli spumanti altoatesini

A delineare i contorni e l'ambizione di questo traguardo è Alessandro Marzotto, general manager della tenuta: «La nostra visione scommette con forza sul Metodo Classico in Alto Adige. Questa è una terra di straordinaria vocazione e la spinta propulsiva che questo importante investimento darà allo sviluppo di Kettmeir sarà determinante, sia in termini di eccellenza produttiva che di attrattività enoturistica. Volevamo spazi che non solo garantissero la massima qualità tecnica, ma che sapessero raccontare la nostra anima e il nostro impegno per la sostenibilità».

Alessandro Marzotto, general manager di Kettmeir

Gli fa eco l'enologo della cantina, il Kellereimaster Josef Romen, che evidenzia le prospettive future dei vini Kettmeir: «I risultati qualitativi finora ottenuti con la produzione di spumante in Alto Adige ci confermano che la via intrapresa è quella giusta. Il nostro auspicio, supportato da questi nuovi spazi dedicati all'affinamento, è di affermarci come una geografia delle bollicine sempre più rilevante e identitaria, in grado di competere e distinguersi ai massimi livelli sia sul mercato nazionale che internazionale».

Edition Baustelle, le bottiglie macchiate di cemento diventano un'edizione limitata

A celebrazione e memoria di questa storica milestone, l'azienda presenta infine l’edizione limitata “Edition Baustelle”. Nata in maniera del tutto inaspettata, da un vero e proprio incidente di cantiere che ha macchiato di cemento le bottiglie in catasta.

L’edizione limitata “Edition Baustelle”, nata per un incidente in un cantiere