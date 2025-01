Santa Margherita, regalo per i 90 anni: diventa Herita Marzotto Wine Estates

Santa Margherita Gruppo Vinicolo celebra i suoi primi 90 anni con un importante cambiamento: l'adozione del nuovo corporate name Herita Marzotto Wine Estates. Il gruppo, fondato nel 1935 dal conte Gaetano Marzotto a Fossalta di Portogruaro, rimane nelle mani della terza generazione della famiglia e si conferma uno dei principali attori italiani del settore vinicolo a livello internazionale. Con un fatturato che nel 2023 ha superato i 255 milioni di euro e oltre 27 milioni di bottiglie vendute in più di 90 Paesi, l'azienda continua a crescere, mantenendo salda la visione del fondatore.

Santa Margherita Gruppo Vinicolo diventa Herita Marzotto Wine Estates

Herita, un'evoluzione costante

Fin dalle sue origini, il gruppo ha perseguito un modello agroalimentare innovativo, in grado di integrare natura e tecnologia senza compromessi sulla qualità. Tra le sue tappe fondamentali, figura la spumantizzazione del vitigno Glera sulle colline di Valdobbiadene nel 1952, la diffusione internazionale del Pinot Grigio e la produzione di eccellenza in territori come Franciacorta, Alto Adige, Lugana e Sardegna.

Gaetano Marzotto, presidente di Herita Marzotto Wine Estates

Il legame con la tradizione non ha mai impedito un'evoluzione costante, testimoniata dall'adozione di pratiche sostenibili come l'irrigazione ad ala interrata per il risparmio idrico, la tutela della biodiversità nei vigneti, l'uso di energia rinnovabile e la preferenza per fornitori locali. Questi sforzi si riflettono nei due bilanci di sostenibilità già pubblicati. Herita Marzotto Wine Estates rappresenta l'evoluzione di una lunga storia imprenditoriale che continua a investire nell'innovazione, nella sostenibilità e nella valorizzazione del vino italiano nel mondo.

Herita, il gruppo oggi

Il nome Herita è stato scelto per sottolineare l'eredità storica e valoriale dell'azienda. Il gruppo oggi comprende dieci tenute vinicole: Santa Margherita, Torresella, Kettmeir, Ca' del Bosco, Ca' Maiol, Lamole di Lamole, Vistarenni, Tenuta Sassoregale, Cantina Mesa e Roco Winery. Con oltre 760 ettari coltivati in Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Toscana e Sardegna, e 40 ettari produttivi nella Willamette Valley in Oregon, Herita Marzotto Wine Estates si conferma un gruppo con una forte presenza globale. Negli Stati Uniti, mercato strategico per il settore vinicolo, l'azienda opera attraverso Santa Margherita USA, fondata nel 2016 con sede a Miami, per sviluppare il business non solo per le proprie dieci tenute, ma anche per altre realtà vinicole italiane.

Le cantine del gruppo Herita Marzotto Wine Estates

Prospettive future e strategie di crescita

«È motivo di grande orgoglio per me e i miei fratelli - commenta Gaetano Marzotto, nipote del fondatore e presidente di Herita Marzotto Wine Estates - poter celebrare i novant'anni dall'avvio di quell'incredibile sogno che fu lo sbarco nell'agroalimentare compiuto da nostro nonno. Non è riduttivo dire che dove c'era un tempo un latifondo condotto a mezzadria, è prosperata una realtà che ha fatto la storia del vino italiano e che ancora oggi continua ad investire e a crescere. Orgoglio e, naturalmente, grande responsabilità per tutta la nostra famiglia, compresa la nuova generazione in azienda, che crede fortemente in questo progetto e che si pone ulteriori ambizioni traguardi per gli anni a venire».

Andrea Conzonato, amministratore delegato di Herita Marzotto Wine Estates

Andrea Conzonato, amministratore delegato di Herita Marzotto Wine Estates, evidenzia: «Questi novant'anni che celebriamo cadono in un momento molto particolare per il mondo del vino, italiano ma non solo. Le incertezze geopolitiche, il cambio generazionale nei consumatori, le tensioni sui dazi che investono diversi mercati, impongono alle cantine italiane scelte importanti e visioni di medio-lungo termine altrettanto strategiche. Sfide tutt'altro che nuove per chi segue questo business da ben 90 anni: come Herita confermiamo con determinazione il nostro programma di investimenti - che non si è mai arrestato neppur di fronte alle turbolenze dell'ultimo lustro - e la scelta di sviluppare vieppiù la nostra presenza oltreconfine, con particolare focus negli Stati Uniti, dove siamo già fortemente presenti non soltanto sul fronte commerciale ma anche sul versante produttivo».