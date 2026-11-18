Nel cuore di Mareuil-sur-Aÿ, tra pendii luminosi e boschi che proteggono il silenzio delle vigne, il Domaine R. Pouillon coltiva da tre generazioni un'idea precisa di Champagne, in cui tutto parte dalla vita del suolo. Oggi alla guida dell'azienda c'è Fabrice Pouillon, che riassume così il proprio approccio: «Ho fatto evolvere il Domaine con pragmatismo e sfumature, mantenendo un'attenzione estrema alla vigna». Una filosofia che si traduce in un lavoro quotidiano fatto di osservazione e precisione, con l'obiettivo di portare ogni parcella verso la sua espressione più autentica.

Fabrice Pouillon

La vigna e il lavoro sui suoli

Gli otto ettari del Domaine sono suddivisi in 45 parcelle, un mosaico in cui Pinot Noir, Meunier e Chardonnay trovano espressioni differenti. Su questa diversità si fonda il lavoro di Pouillon, il cui champagne è distribuito in Italia in esclusiva da Pellegrini: conoscere ogni appezzamento, comprenderne i suoli e assecondarne le caratteristiche, senza uniformare ciò che nasce naturalmente diverso.

L'uva Pinot Noir di Domaine R. Pouillon

L'agricoltura segue principi biologici, praticati con rigore e senza ridursi a una dichiarazione d'intenti: lavorazioni a cavallo, compost prodotto in azienda, rese contenute e coperture vegetali permanenti tra i filari preservano biodiversità e vitalità dei terreni. Le analisi dei suoli guidano le scelte agronomiche, mentre la taille douce, tecnica di potatura rispettosa della fisiologia della vite, tutela il flusso della linfa e favorisce la longevità delle piante.

Vendemmia e fermentazioni in cantina

La vendemmia è uno dei momenti centrali dell'anno. Le uve vengono assaggiate direttamente in vigna per individuare il punto di equilibrio tra maturità fenolica e aromatica. La raccolta è manuale, in piccoli panier da 15 kg, con trasporto refrigerato verso la cantina. Ogni anno la porta a termine una squadra storica, composta per metà da vendemmiatori del territorio. Portare in cantina solo ciò che la vigna ha espresso al meglio è il primo passo verso un vino capace di raccontare la propria origine.

Nelle cantine di Domaine R. Pouillon arriva solo un vino già precedentemente ben selezionato

In cantina tradizione e ricerca convivono. La pressatura avviene con la tradizionale pressa Coquard, con un frazionamento preciso dei mosti. La gravità accompagna poi il vino in barrique, demi-muids e grandi foudres, contenitori diversi scelti per sostenerne l'evoluzione senza sovrastarne l'identità. Le fermentazioni alcolica e malolattica si svolgono con lieviti indigeni, selezionati e studiati ogni anno per approfondire il rapporto tra terroir, microbiologia e cambiamento climatico.

M.P.F., il metodo di Fabrice Pouillon

Nel 2006 Fabrice Pouillon introduce una pratica destinata a diventare uno dei tratti distintivi del Domaine: la presa di spuma senza aggiunta di saccarosio, con il solo zucchero naturale dell'uva. Nasce così la M.P.F. - Méthode Fabrice Pouillon, un savoir-faire specifico che crea continuità diretta tra prima e seconda fermentazione e lascia che il vino si esprima senza interventi esterni. Una scelta che racconta bene l'approccio del Domaine: intervenire quando serve, ma soprattutto conoscere il vino abbastanza da capire quando lasciarlo evolvere. Dal 2019 tutte le cuvée seguono questa filosofia, da Chemin du Bois a Les Terres Froides, da Grande Vallée alla Solera.

Fabrice Pouillon mentre applica il metodo ribattezzato col suo stesso nome: la presa di spuma senza aggiunta di saccarosio, con il solo zucchero dell'uva

La stessa coerenza guida le scelte di sostenibilità. L'azienda utilizza energia idroelettrica francese e veicoli elettrici per le consegne regionali e per la spedizione ricorre a cartoni ONEBOX, 100% riciclati e progettati per la Maison. A questo si aggiunge una rete di fornitori digitali francesi. Quella di Pouillon è una visione dello Champagne che guarda avanti senza perdere il legame con le proprie origini. Suolo, pianta, lavoro dell'uomo e tempo diventano parti di uno stesso racconto, che restituisce bottiglia dopo bottiglia la voce delle diverse parcelle.

Grande Vallée Extra-Brut, lo Champagne Pouillon incontra la faraona ripiena

Il Grande Vallée Extra-Brut rappresenta una significativa espressione della filosofia produttiva del Domaine R. Pouillon, fondata sulla valorizzazione delle singole parcelle e sulla ricerca di un equilibrio capace di restituire l'identità dei terroir. Il nome richiama cinque località della Vallée de la Marne, Mareuil, Mutigny, Avenay, Épernay e Festigny, da cui provengono le uve di Pinot Noir (65%), Chardonnay (15%) e Meunier (20%). La vinificazione in barrique e piccole vasche, insieme all'affinamento sui lieviti per 18-24 mesi e al dosage Extra-Brut, contribuisce a definire il profilo del vino. La Méthode Fabrice Pouillon, inoltre, esclude l'aggiunta di zucchero nella presa di spuma oltre a quello naturalmente presente nell'uva.

Faraona di Miroglio ripiena, proposta dal ristorante Voce Aimo e Nadia, assieme al Grand Vallée di Domaine R. Pouillon

La freschezza e la componente evolutiva del Grande Vallée trovano un'interessante espressione nell'abbinamento con la Faraona di Miroglio ripiena di mostarda, castagne e midollo di vitello, accompagnata da patate e bietoline all'olio, proposta dal ristorante VOCE Aimo e Nadia di Milano. La sommelier Gioconda Pastore ha individuato nel vino il contrappunto alla ricchezza della preparazione.

Gioconda Pastore, sommelier del ristorante VOCE Aimo e Nadia